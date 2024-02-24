Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2211
Se você treinar um neurônio para ter lucro) ele precisa aprender a não perder)))) mas há um problema: a grade pára de abrir posições para manter o depósito. eu tentei. eu tentei com métodos diferentes com e sem paradas, o resultado é o mesmo: a grade acaba decidindo que a melhor maneira de ter lucro é manter o depósito
Você não sabe o que é otimização multicritério?
não me venhas com tretas... é só somar os resultados de vários ffs
Você treina por sharpe ratio ou r2 imediatamente, mas isso não faz sentido. Será quase o mesmo que com as métricas padrão, porque são semelhantes.
o que é r2 ?
Estou apenas a tentar mostrar lucros por agora, mas estou apenas a tentar...
equilíbrio em trayne
saldo em teste
5 minutos, comissão incluída...
para que tipo de lucro?toda a criação e comércio
o neurónio do artigo está a disparar sobre o verdadeiro.
Boa!!!
Então não é um neurónio, é um impulso, não?
legal!!!
sim
Não me venhas com tretas... só a somar os resultados de vários FFs.
com quem estás a falar e porquê? :)
não se pode somar...
Quero dizer que não podes... bem, podes dividi-lo ))
Que tipo de lucro? O máximo?Tudo o que você tem que fazer é colocá-lo e trocar.
há problemas ...
1) algo morre, com o tempo
2) má função da aptidão física, resultados instáveis
o neurónio do artigo está a disparar sobre o verdadeiro.
O artigo é seu, pode dar-me o link?