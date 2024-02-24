Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2211

Alexander:

Se você treinar um neurônio para ter lucro) ele precisa aprender a não perder)))) mas há um problema: a grade pára de abrir posições para manter o depósito. eu tentei. eu tentei com métodos diferentes com e sem paradas, o resultado é o mesmo: a grade acaba decidindo que a melhor maneira de ter lucro é manter o depósito

Você não sabe o que é otimização multicritério?

mytarmailS:

Você não sabe o que é otimização multicritério?

não me venhas com tretas... é só somar os resultados de vários ffs

não diga asneiras se não souber o quê e porquê

 
Maxim Dmitrievsky:
Você treina por sharpe ratio ou r2 imediatamente, mas isso não faz sentido. Será quase o mesmo que com as métricas padrão, porque são semelhantes.

o que é r2 ?

Estou apenas a tentar mostrar lucros por agora, mas estou apenas a tentar...

equilíbrio em trayne

saldo em teste

5 minutos, comissão incluída...

para que tipo de lucro?

toda a criação e comércio
 
Maxim Dmitrievsky:

o neurónio do artigo está a disparar sobre o verdadeiro.

Boa!!!

Então não é um neurónio, é um impulso, não?

Maxim Dmitrievsky:

Não me venhas com tretas... só a somar os resultados de vários FFs.

não diga asneiras se não souber o quê e porquê

com quem estás a falar e porquê? :)

não se pode somar...

