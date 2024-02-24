Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2020

Novo comentário
[Excluído]  
Aleksey Vyazmikin:

Se souberes cozinhar, podes preparar...

Logicamente

a série tem de ser consistente. Isto é, não apenas sinais/tags arrancados da história, mas uma série coerente

Eu recomendo que você estude o assunto e tente você mesmo.

Na minha biblioteca, os dados são transmitidos como um tensor tridimensional. Cada amostra representa uma matriz. Todo o conjunto de dados está dividido em lotes, esta é outra dimensão.
 
Eu me pergunto como os desenvolvedores de todas essas redes neuronais, andaimes e reforços ganham dinheiro. Eles põem tudo lá fora de graça.
 
elibrarius:
Eu me pergunto como os desenvolvedores de todas essas redes neuronais, andaimes, andaimes ganham dinheiro. Eles põem tudo lá fora de graça.

Assim como as empresas que desenvolvem Linux há 20-30 anos, o sistema operacional em si é gratuito, mas seu suporte ou ajuste fino aos requisitos corporativos custa dinheiro e não é pequeno, tudo isso é chamado de serviço).

 
elibrarius:
Eu me pergunto como os desenvolvedores de todas essas redes neuronais, andaimes, andaimes ganham dinheiro. Eles põem tudo lá fora de graça.

O andaime foi inventado nos anos 80-90 e a sua primeira implementação no Fortran77 em meados dos anos 80. Você já pode deixar as pessoas brincarem com eles).

[Excluído]  
mytarmailS:

Eu me pergunto...

Começou bem de novo esta semana, mas hoje não é tão bom...

É assim a cada início de semana... adivinhar a direção e depois ser estúpido nas reversões.


 
Maxim Dmitrievsky:

Esta semana recomeçou bem e hoje não é tão bom...

É assim a cada início de semana... adivinha a direcção e depois empata nas reviravoltas.


Talvez eu deva dividir o início e o fim da semana e ensiná-la separadamente) Em geral, faz sentido, segundas, terças_feiras..... devem ser reunidas separadamente e ensinar e usar os resultados de acordo com isso. Se não só os incrementos devem ser levados em conta na formação, mas também os dias da semana.

[Excluído]  
Valeriy Yastremskiy:

Faria sentido recolher as segundas, terças_feiras..... separadamente e ensiná-los e usar os resultados de acordo com isso. Se não só os incrementos devem ser considerados durante o treinamento, então os dias da semana também devem ser levados em conta.

Vou ver o que vai acontecer a seguir...

 
Maxim Dmitrievsky:

Esta semana recomeçou bem e hoje não é tão bom...

É assim a cada início de semana... adivinhar a direção e depois ser estúpido nas reversões.


É interessante ver o equilíbrio ao longo de algumas semanas, em termos de tempo...

E o que queres dizer com pré-treino? Fazes pré-treino todos os fins-de-semana ou o que queres dizer?

[Excluído]  
mytarmailS:

É interessante olhar para o equilíbrio ao longo de algumas semanas, em termos de tempo...

E o que queres dizer com pré-treino? Fazes pré-treino todos os fins-de-semana ou o que queres dizer?

Eu o faço no testador como, e o mesmo modelo é colocado no ofício, não um modelo novo. Sim, na lagoa. Primeiro o testador, depois o comerciante.

Eu mostrei-te com traços amarelos o que parece todas as semanas.

 
Maxim Dmitrievsky:

Eu o executo no testador de tipo e o mesmo modelo é colocado no comércio, não um novo. Sim, na lagoa. Primeiro o testador, depois o comerciante.

Eu mostrei-te com traços amarelos como é todas as semanas.

Por isso vai em frente e troca os dois primeiros dias e não fodas os miolos ))

ou tente fazer um pré-treino on-line

1...201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027...3399
Novo comentário