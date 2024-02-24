Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2020
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Se souberes cozinhar, podes preparar...
Logicamente
a série tem de ser consistente. Isto é, não apenas sinais/tags arrancados da história, mas uma série coerente
Eu recomendo que você estude o assunto e tente você mesmo.Na minha biblioteca, os dados são transmitidos como um tensor tridimensional. Cada amostra representa uma matriz. Todo o conjunto de dados está dividido em lotes, esta é outra dimensão.
Eu me pergunto como os desenvolvedores de todas essas redes neuronais, andaimes, andaimes ganham dinheiro. Eles põem tudo lá fora de graça.
Assim como as empresas que desenvolvem Linux há 20-30 anos, o sistema operacional em si é gratuito, mas seu suporte ou ajuste fino aos requisitos corporativos custa dinheiro e não é pequeno, tudo isso é chamado de serviço).
Eu me pergunto como os desenvolvedores de todas essas redes neuronais, andaimes, andaimes ganham dinheiro. Eles põem tudo lá fora de graça.
O andaime foi inventado nos anos 80-90 e a sua primeira implementação no Fortran77 em meados dos anos 80. Você já pode deixar as pessoas brincarem com eles).
Eu me pergunto...
Começou bem de novo esta semana, mas hoje não é tão bom...
É assim a cada início de semana... adivinhar a direção e depois ser estúpido nas reversões.
Esta semana recomeçou bem e hoje não é tão bom...
É assim a cada início de semana... adivinha a direcção e depois empata nas reviravoltas.
Talvez eu deva dividir o início e o fim da semana e ensiná-la separadamente) Em geral, faz sentido, segundas, terças_feiras..... devem ser reunidas separadamente e ensinar e usar os resultados de acordo com isso. Se não só os incrementos devem ser levados em conta na formação, mas também os dias da semana.
Faria sentido recolher as segundas, terças_feiras..... separadamente e ensiná-los e usar os resultados de acordo com isso. Se não só os incrementos devem ser considerados durante o treinamento, então os dias da semana também devem ser levados em conta.
Vou ver o que vai acontecer a seguir...
Esta semana recomeçou bem e hoje não é tão bom...
É assim a cada início de semana... adivinhar a direção e depois ser estúpido nas reversões.
É interessante ver o equilíbrio ao longo de algumas semanas, em termos de tempo...
E o que queres dizer com pré-treino? Fazes pré-treino todos os fins-de-semana ou o que queres dizer?
É interessante olhar para o equilíbrio ao longo de algumas semanas, em termos de tempo...
E o que queres dizer com pré-treino? Fazes pré-treino todos os fins-de-semana ou o que queres dizer?
Eu o faço no testador como, e o mesmo modelo é colocado no ofício, não um modelo novo. Sim, na lagoa. Primeiro o testador, depois o comerciante.
Eu mostrei-te com traços amarelos o que parece todas as semanas.
Eu o executo no testador de tipo e o mesmo modelo é colocado no comércio, não um novo. Sim, na lagoa. Primeiro o testador, depois o comerciante.
Eu mostrei-te com traços amarelos como é todas as semanas.
Por isso vai em frente e troca os dois primeiros dias e não fodas os miolos ))
ou tente fazer um pré-treino on-line