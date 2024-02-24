Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2022

Maxim Dmitrievsky:

Esta semana até quinta-feira está a aguentar-se) mas ainda não há inversão do mercado. Não está claro a rapidez com que pode reagir.

Conheces a ltsm? Experimenta, é fixe.

Eu não uso ltsm, mas não é sobre ltsm- é sobre RL ... não é?

mytarmailS:

Não, eu não usei ltsm, mas não é sobre ltsm, é sobre RL ... não é?

Só estou a falar de malhas recorrentes... a essência é a mesma, só que as abordagens podem ser diferentes.

você pode construir algo assim, você pode fazer sem RL e apenas ensinar algo

 
Maxim Dmitrievsky:

Só estou a falar de malhas recorrentes... a essência é a mesma, só que as abordagens podem ser diferentes.

você pode construir algo assim, você pode apenas ensinar algo sem rl

Maxim, diz-me, foste tu que escreveste a grelha? Ou você usou um já pronto?
Aleksandr Alekseyevich:
Maxim, diga-me, foi você que escreveu a grelha? Ou você usou um já pronto?

Pronto, a maioria em Python

mytarmailS:

Vê a sequela. Esta semana está a funcionar. O próximo ainda precisa de um teste, com uma nova lógica.

elibrarius:
Acho que se você comercializa no mercado, você pode adicionar um deslize de 10%-20% da altura mínima da vela se ela for muito alta (ou seja, se houvesse uma lacuna).
E se estiver pendente, então é necessário saltar os negócios em castiçais de minutos muito altos (lacunas).

é suficiente tomar um spread médio (nele incluir comissão, se houver)*1,5, para testes de estresse, se não for um jangada selvagem. Isto é, depende do número de acordos.

e observe os deslizes da sua empresa de corretagem. Se for grande, então o problema não está no TS

Se você quiser verificar o tamanho do escorregamento, então o problema não é com o TS. O seu testador é muito mais flexível e rápido, sem despesas gerais. Mais adequado para a optimização, por exemplo.

 
Maxim Dmitrievsky:

Vê a sequela. Esta semana está a funcionar. O próximo ainda é um teste, com uma nova lógica.

legal!

mytarmailS:

legal!

há coisas legais na internet sobre como prever o comportamento de diferentes robôs em um ambiente desconhecido. Da teoria do controlo.

 
Maxim Dmitrievsky:

há um grande material na internet sobre como prever o comportamento de diferentes robôs em um ambiente desconhecido. Da teoria do controlo.

Em russo? Atira-me uma ligação.

Então, estás a usar as tuas próprias coisas ou é o guião do mesmo tipo?

mytarmailS:

em russo? Atira-me uma ligação.

Então estás a usar o teu, ou é o guião do mesmo tipo?

Inglês... é acesso fechado no meio, você precisa de uma assinatura paga.

Estou a fazer outro robot neste momento... é só um teste.

colocar lstm ou gru e alguns reforços nele... depois passar para as novas arquiteturas NS para a série cronológica
