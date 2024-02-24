Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2022
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Esta semana até quinta-feira está a aguentar-se) mas ainda não há inversão do mercado. Não está claro a rapidez com que pode reagir.
Conheces a ltsm? Experimenta, é fixe.
Eu não uso ltsm, mas não é sobre ltsm- é sobre RL ... não é?
Não, eu não usei ltsm, mas não é sobre ltsm, é sobre RL ... não é?
Só estou a falar de malhas recorrentes... a essência é a mesma, só que as abordagens podem ser diferentes.
você pode construir algo assim, você pode fazer sem RL e apenas ensinar algo
Só estou a falar de malhas recorrentes... a essência é a mesma, só que as abordagens podem ser diferentes.
você pode construir algo assim, você pode apenas ensinar algo sem rl
Maxim, diga-me, foi você que escreveu a grelha? Ou você usou um já pronto?
Pronto, a maioria em Python
Vê a sequela. Esta semana está a funcionar. O próximo ainda precisa de um teste, com uma nova lógica.
Acho que se você comercializa no mercado, você pode adicionar um deslize de 10%-20% da altura mínima da vela se ela for muito alta (ou seja, se houvesse uma lacuna).
E se estiver pendente, então é necessário saltar os negócios em castiçais de minutos muito altos (lacunas).
é suficiente tomar um spread médio (nele incluir comissão, se houver)*1,5, para testes de estresse, se não for um jangada selvagem. Isto é, depende do número de acordos.
e observe os deslizes da sua empresa de corretagem. Se for grande, então o problema não está no TS
Se você quiser verificar o tamanho do escorregamento, então o problema não é com o TS. O seu testador é muito mais flexível e rápido, sem despesas gerais. Mais adequado para a optimização, por exemplo.
Vê a sequela. Esta semana está a funcionar. O próximo ainda é um teste, com uma nova lógica.
legal!
legal!
há coisas legais na internet sobre como prever o comportamento de diferentes robôs em um ambiente desconhecido. Da teoria do controlo.
há um grande material na internet sobre como prever o comportamento de diferentes robôs em um ambiente desconhecido. Da teoria do controlo.
Em russo? Atira-me uma ligação.
Então, estás a usar as tuas próprias coisas ou é o guião do mesmo tipo?
em russo? Atira-me uma ligação.
Então estás a usar o teu, ou é o guião do mesmo tipo?
Inglês... é acesso fechado no meio, você precisa de uma assinatura paga.
Estou a fazer outro robot neste momento... é só um teste.colocar lstm ou gru e alguns reforços nele... depois passar para as novas arquiteturas NS para a série cronológica