Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2016
Há uma série de ideias sobre o porquê de isto poder ser útil:
1. Os preditores interdependentes podem ser identificados:
1.1 Construir um modelo separado com eles e avaliar o seu poder de previsão
1.2. excluí-los da amostra e avaliar seu impacto no resultado. se eles melhorarem o resultado, considerar a criação de preditores semelhantes
2. Use um preditor em vez de um grupo de preditores:
1. isto igualará as hipóteses de o tomar ao acaso na construção do modelo
2. Reduzir o tempo de formação, reduzindo a dimensionalidade
Sim, gostaria de testar isto, mas não conheço a ferramenta para criar um modelo deste tipo fora da caixa.
A propósito, há um pensamento aqui, porque não usam funções quebradas (por assim dizer com quantização - em vez de uma linha de passo) no treinamento, isso permitiria uma folga na precisão dos dados e reduziria o sobretreinamento.
Se os preditores são preços, então 3-5 barras cada um à esquerda e à direita estão muito correlacionados com a barra central, exceções são raras durante picos de preços acentuados. Leva cada quinto a sétimo bar e consegue mais ou menos o que queres. Ou passar para um período de tempo superior. Ou faça uma triagem dos preditores, verificando a correlação mútua entre eles. O fundador deste tópico também afinou as barras, veja o seu blog.
Eu recomendaria limpar os dados dos traços do lixo primeiro...
Imagine que você tem 10 atributos, 9 deles são atributos de lixo, você os comprime todos em um único atributo.
o mesmo... no início da semana funciona bem, depois do "pré-treino". Depois começa a chover a cântaros. Voltei a repetir, amanhã vou pô-lo para testes :D
Algum robô de negociação pode ser calculado incorretamente no trader... Após uma série de atualizações ele começa a negociar na direção errada
Também estou a trabalhar nas redes de recorrência em tocha.
amarelo - início das semanas, primeiros 1-3 dias
Interessante...
Alguém já tentou usar "níveis redondos" como sinais?
Ou como uma forma de processar os preços ?
Você pode marcar preços com valores circulares, por exemplo...
É possível remover valores que são os mesmos numa fila...
É uma boa compressão de informação, mais filtragem... Talvez seja mais fácil procurar padrões em tal gráfico para um modelo...
Eu tenho a Renco.
Sim
...redesenho duro...
Como não pode ser ensinado, haverá um solucionador preso em mínimos locais. Quanto às ideias - nada pode ser retirado, porque é uma caixa negra.
Sobre ficar preso - talvez você precise mudar a maneira de corrigir o erro.
Bem, porquê caixa negra, se existem apenas 2-3 camadas, é bastante realista desmascarar por coeficientes. Pequenos coeficientes aqui podem ser grosseiros e zerados, o que reduzirá o número de entradas para o neurônio.
Se os preditores são preços, então 3-5 barras cada um à esquerda e à direita estão muito correlacionados com a barra central, exceções são raras durante os picos de preços. Leva cada quinto a sétimo bar e consegue mais ou menos o que queres. Ou passar para um período de tempo superior. Ou faça uma triagem dos preditores, verificando a correlação mútua entre eles. O fundador deste tópico também desbastou as barras, veja o seu blog.
Os preditores não são preços em forma nua - muitos pontos relativos que podem ser semelhantes...
Não tenho a certeza se a triagem por correlação seria eficaz...
Eu começaria por recomendar que você limpe os dados dos atributos do lixo...
Imagine - você tem 10 atributos, 9 deles são lixo, você comprimiu tudo em um só atributo E daí?
E que método de limpeza você pode recomendar?