Então pegue e troque os dois primeiros dias e não foda o seu cérebro ))
ou tente fazer um pré-treino on-line
Esta semana até quinta-feira é bom, mas ainda não vi nenhuma inversão do mercado. Não está claro a rapidez com que vai responder
o mercado ainda não mudou para você e eu ainda não sei como usar a lstm.
Já usaste a lstm? Experimenta, é fixe.
Só Vender?
Onde comprar lá?
Você treina apenas Vender ou em ambas as direções e a rede funciona sozinha?)
por mim mesmo
ou seja, é como um ciclo de decisão?
porque é que o neuro abre uma posição a cada 6 velas?
nem todas, apenas acontece
Decidi fazer um análogo do testador, não para executar o treinamento e sua avaliação no testador terminal, mas para permitir que a NS/forest avalie rapidamente os resultados do treinamento.
Pretendo tomar como dados de entrada para os cálculos:
1) OHLC por Bid
2) comissão - pode ser cobrada no momento da abertura da negociação
3) swap - pode ser cobrada no momento da mudança do dia
4) OHLC por Asc - em vez de spread. Uma vez que o spread na barra é especificado como o mínimo para a vida útil da barra. Em épocas de OHLC, os spreads não eram muito provavelmente mínimos, mas maiores. Durante movimentos bruscos, eles eram muito maiores. Teremos que usar dados reais de carrapatos, ou seja, a preparação exigirá uma travessia completa de carrapatos reais.
Um pedido aos desenvolvedores (se eles olharem aqui) - posso adicionar OHLC em Asc às informações sobre barras?
Algo mais a considerar?
Talvez haja um testador pronto a fazer? Mesmo sem a OHLC em Asc seria bom como base para o refinamento.
E se por negociações pendentes, devemos saltar as negociações em castiçais de minutos muito altos (lacunas).