Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2011
Os cortes começaram a corresponder ao testador +-... bem, pelo menos, se o real não é bom, então no testador também
agora até agora tão bom desde 21 de setembro, no testador mais ou menos o mesmo. E por um período anterior no testador é bom, as semanas não são bem sucedidas (provavelmente)
talvez seja apenas uma coincidência que no início da semana seja sempre bom (após o "pré-treinamento"), então ele abranda.
encontrou outra forma de melhorar, pode finalmente funcionar )
longa espera para apanhar bichos
nos longos movimentos que puxa, nas bancas U-turns...
aqui está um exemplo do testador (lógica atualizada) dos últimos 2 meses
Mas é pior com a velha lógica. Vou tentar novas lógicas no trader e fechá-lo na próxima semana.
O que causou tal discrepância?
Então, qual foi a razão para as discrepâncias?
o erro estava na lógica de cabeça para baixo do trader.
Parece linear, isso é reconfortante.
Havia algum desses concursos aqui na linha?
Eu gostaria de usar uma amostra com 3 valores-alvo, ........
Estás a mentir, imho, mas boa sorte para aqueles que participam.
em 5 meses é um avião (no testador, nova lógica).
Se finalmente funcionar, vou partilhar. Ainda não há muito tempo.
Parece muito bom!Como é gerado o sinal de entrada, em todos os bares ou não?
A lógica lá já é confusa, precisa ser resolvida (que eu mesmo codifiquei). E porque funciona desta maneira e não da outra?
Isso parece muito bom!Como se gera o sinal de entrada, em cada bar ou outra coisa?
Sim. É um controle adaptativo com reforço, não um clássico.