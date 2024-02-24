Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2011

Maxim Dmitrievsky:

Os cortes começaram a corresponder ao testador +-... bem, pelo menos, se o real não é bom, então no testador também

agora até agora tão bom desde 21 de setembro, no testador mais ou menos o mesmo. E por um período anterior no testador é bom, as semanas não são bem sucedidas (provavelmente)

talvez seja apenas uma coincidência que no início da semana seja sempre bom (após o "pré-treinamento"), então ele abranda.

encontrou outra forma de melhorar, pode finalmente funcionar )

longa espera para apanhar bichos

nos longos movimentos que puxa, nas bancas U-turns...

aqui está um exemplo do testador (lógica atualizada) dos últimos 2 meses

Mas é pior com a velha lógica. Vou tentar novas lógicas no trader e fechá-lo na próxima semana.

O que causou tal discrepância?

Aleksey Vyazmikin:

Então, qual foi a razão para as discrepâncias?

Não sei, eles ainda lá estão, mas não tão grandes.

o erro estava na lógica de cabeça para baixo do trader.

 
Maxim Dmitrievsky:

Os cortes estão a começar a +- corresponder ao testador........

Parece linear, isso é reconfortante.

 
Aleksey Vyazmikin:

Havia algum desses concursos aqui na linha?

Eu gostaria de usar uma amostra com 3 valores-alvo, ........

Estás a mentir, imho, mas boa sorte para aqueles que participam.

mytarmailS:

parece linear, isso é encorajador.

em 5 meses é um avião (no testador, nova lógica).

Se finalmente funcionar, vou partilhar. Ainda não há muito tempo.

 
Maxim Dmitrievsky:

Não sei, eles ainda lá estão, mas não tão grandes.

o erro estava na lógica do trader de cabeça para baixo. talvez ainda existam alguns

Olhe para a OHLCV na barra zero - talvez seja só isso?

Isto é, um erro na interpretação dos resultados comerciais (ao escrever o código)?

 
Maxim Dmitrievsky:

em 5 meses um avião em geral (no testador, nova lógica)

Se finalmente funcionar, vou partilhá-lo contigo. Ainda não há muito tempo.

Parece muito bom!

Como é gerado o sinal de entrada, em todos os bares ou não?
 
mytarmailS:

Estás a fazer disparates imho, mas boa sorte para ti, que vais lá estar.

Você está confuso com os 3 valores do alvo?

Aleksey Vyazmikin:

Olha a OHLCV na barra zero - talvez seja só isso?

Isto é, o seu erro na interpretação dos resultados comerciais (ao escrever o código)?

A lógica lá já é confusa, precisa ser resolvida (que eu mesmo codifiquei). E porque funciona desta maneira e não da outra?

Aleksey Vyazmikin:

Isso parece muito bom!

Como se gera o sinal de entrada, em cada bar ou outra coisa?

Sim. É um controle adaptativo com reforço, não um clássico.

