mytarmailS:

Não te rias, mete-te nisso...

Não precisa de um código, precisa de regras de registo (este é o modelo), pegue nestas regras e cole-as no seu código, a soma das previsões das regras será a resposta do modelo - "1" ou "-1".

Se não o entendes, pergunta.

enquanto eu sou bom )) 


Por favor, não se preocupe se não entender...

Pelo que entendi, eu pego e passo pela janela deslizante sobre os 10 valores anteriores, se a condição no degrau satisfizer, por exemplo

condição "X[,1]==X[,1]". então eu acrescento à previsão [18,] "1" e assim por diante.

p/s (adicionado) embora eu tenha algo errado...


Estes são coeficientes após o treino? Se a característica das séries vai mudar (haverá outros números), então devemos reciclar.

 
Evgeniy Chumakov:

Pelo que entendi, eu pego e passo pela janela deslizante sobre os 10 valores anteriores, se a condição no degrau for satisfeita, por exemplo

condição "X[,1]==X[,1]". então eu acrescento ao pred [18,] "1" e assim por diante.

Sim, exactamente como isso...

Você só deve levar em conta que X[10] é a última vela no meu caso e no seu mt4 parece que a última é X[1].

Evgeniy Chumakov:

condição - são estes os coeficientes após o treinamento?

As condições são regras, são regras normais de registo e são o resultado da aprendizagem...


Evgeniy Chumakov:

Se a característica de uma linha for alterada (ou seja, aparecerão valores diferentes), então teremos de os reeducar.

Bem, outro treinamento sobre outros dados (características)== outras regras (outros números)

mytarmailS:

Fazer dele um modelo sob a forma de regras de exploração madeireira, deixá-lo incorporar no seu código, porquê torturar o homem com píton?

Ou devo fazê-lo eu?

Faz o que quiseres ) Acabei de reiniciar o bot, está a testar novamente
 
mytarmailS:


Basta levar em conta que X[10] é a última vela no meu caso e no seu mt4 parece que a última vela é X[1].


Eu tenho os dados numa matriz. Aqui estão os últimos 21 castiçais. no topo está o valor actual que quero prever, ou seja, quero começar a trabalhar a partir de 0,0925306577 .

Mostre-me um exemplo para os dois primeiros dados, pelo menos.

0.0116260551
0.0925306577
-0.0154483198
-0.0281892021
0.0216594999
0.0657748049
0.0471412645
-0.0226150661
0.0925306577
-0.0170409301
-0.0805860806
0.0181557573
0.0308966396
-0.0250039815
-0.0832935181
-0.0149705367
0.0227743271
-0.0060519191
0.0103519669
0.0216594999
0.0657748049
 
Maxim Dmitrievsky:
Faça o que quiser) Eu reiniciei o bot, está testando novamente

Max, faz esta maldita bíblia))) 10 minutos, e nós vamos construí-lo!

mytarmailS:

Max, faz a porcaria da bíblia). 10 minutos de tempo, e nós vamos escolher!

Não pode simplesmente copiar o código para um ficheiro? Ou precisa de um pacote?
 
Evgeniy Chumakov:

Eu tenho os dados numa matriz. Aqui estão as últimas 21 peças. No topo está o último valor actual a prever. Por isso, tem de começar a contar a partir de 0,0925306577 .

Se você só quer verificar a previsão, sim.

 
Maxim Dmitrievsky:
Não pode simplesmente copiar o código para um só ficheiro?)

tem a certeza que sabe como fazer bibliotecas?

mytarmailS:

tem a certeza que sabe como fazer bibliotecas?

Não há bibliotecas em Python, por isso não sei do que precisas.
  
 [1,] "X[,10]<=-0.025 & X[,10]>-0.08201612905"                                                                        
 [2,] "X[,9]>-0.057983871 & X[,9]<=-0.01129032255 & X[,10]>0.0219354839"                                              
 [3,] "X[,9]<=-0.057983871"                                                                                           
 [4,] "X[,9]>0.0702419355"                                                                                            
 [5,] "X[,8]>0.01362903225 & X[,8]<=0.0564516129 & X[,9]>0.00153225805"                                               
 [6,] "X[,8]<=0.0564516129 & X[,8]>-0.01153225805 & X[,9]<=0.0040322581 & X[,10]<=-0.00596774195"                     
 [7,] "X[,8]>-0.03370967745 & X[,8]<=-0.00403225805 & X[,10]>0.00032258065"                                           
 [8,] "X[,8]<=-0.03370967745 & X[,10]>0.02814516125"                                                                  
 [9,] "X[,8]<=-0.03370967745 & X[,10]<=0.02443548385"                                                                 
[10,] "X[,7]>-0.025 & X[,7]<=-0.00403225805 & X[,8]>-0.03370967745"                                                   
[11,] "X[,8]>-0.0266935484 & X[,8]<=-0.025"                                                                           
[12,] "X[,9]>0.0091129032 & X[,9]<=0.0277419355 & X[,10]<=-0.00096774195"                                             
[13,] "X[,9]<=0.0564516129 & X[,9]>0.03935483875"                                                                     
[14,] "X[,8]>0.02346774195 & X[,9]>-0.057983871 & X[,9]<=-0.0212903226"                                               
[15,] "X[,8]>-0.03370967745 & X[,8]<=0.0233870968 & X[,9]<=0.0233870968 & X[,10]>0.0091129032 & X[,10]<=0.02766129035"
[16,] "X[,8]>-0.03370967745 & X[,9]<=-0.00120967745 & X[,10]>-0.00596774195 & X[,10]<=0.0229032258"                   
[17,] "X[,10]>0.0012903226"                                                                                           
[18,] "X[,1]==X[,1]"     

Onde estão X[,3] etc.? Ou não precisa deles? Eu não entendo X[,1] == X[,1] significa? Você tem que passar pelos últimos 10 valores para prever, ou 10 vezes com um turno de 1 sobre 10 valores?

