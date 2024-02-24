Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1999
Não te rias, mete-te nisso...
Não precisa de um código, precisa de regras de registo (este é o modelo), pegue nestas regras e cole-as no seu código, a soma das previsões das regras será a resposta do modelo - "1" ou "-1".
Se não o entendes, pergunta.enquanto eu sou bom ))
Por favor, não se preocupe se não entender...
p/s (adicionado) embora eu tenha algo errado...
Estes são coeficientes após o treino? Se a característica das séries vai mudar (haverá outros números), então devemos reciclar.
Pelo que entendi, eu pego e passo pela janela deslizante sobre os 10 valores anteriores, se a condição no degrau for satisfeita, por exemplo
condição "X[,1]==X[,1]". então eu acrescento ao pred [18,] "1" e assim por diante.
Sim, exactamente como isso...
Você só deve levar em conta que X[10] é a última vela no meu caso e no seu mt4 parece que a última é X[1].
condição - são estes os coeficientes após o treinamento?
As condições são regras, são regras normais de registo e são o resultado da aprendizagem...
Se a característica de uma linha for alterada (ou seja, aparecerão valores diferentes), então teremos de os reeducar.
Bem, outro treinamento sobre outros dados (características)== outras regras (outros números)
Fazer dele um modelo sob a forma de regras de exploração madeireira, deixá-lo incorporar no seu código, porquê torturar o homem com píton?
Ou devo fazê-lo eu?
Eu tenho os dados numa matriz. Aqui estão os últimos 21 castiçais. no topo está o valor actual que quero prever, ou seja, quero começar a trabalhar a partir de 0,0925306577 .
Mostre-me um exemplo para os dois primeiros dados, pelo menos.
Faça o que quiser) Eu reiniciei o bot, está testando novamente
Max, faz esta maldita bíblia))) 10 minutos, e nós vamos construí-lo!
Eu tenho os dados numa matriz. Aqui estão as últimas 21 peças. No topo está o último valor actual a prever. Por isso, tem de começar a contar a partir de 0,0925306577 .
Se você só quer verificar a previsão, sim.
Não pode simplesmente copiar o código para um só ficheiro?)
tem a certeza que sabe como fazer bibliotecas?
tem a certeza que sabe como fazer bibliotecas?
Onde estão X[,3] etc.? Ou não precisa deles? Eu não entendo X[,1] == X[,1] significa? Você tem que passar pelos últimos 10 valores para prever, ou 10 vezes com um turno de 1 sobre 10 valores?