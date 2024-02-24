Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1960

Novo comentário
 
Rorschach:

Uma grelha com 1 neurónio e 1 entrada produzida. 1,7 milhões de carrapatos. 0,618 negócios lucrativos, 0,38 expectativa. Se você quiser verificar, eu lhe enviarei a série original.

Eu ainda não entendi como funciona, mas parece considerar a propagação.

Filtro 0. Os negócios rentáveis são de 0,598. O pagamento esperado é de 0,019.

Filtro 5. Ofícios rentáveis 0,79. Expectativa 0,0487.


 
Rorschach:

Filtrado por sabre, não entendo bem como funciona o filtro, mas parece levar em conta a dispersão.

Filtro 0. Os negócios rentáveis são de 0,598. O pagamento esperado é de 0,019.

Filtro 5. Ofícios rentáveis 0,79. Expectativa 0,0487.


O que é isso, pode fornecer mais detalhes?

 
Andrey Dik:

o que é, pode elaborar um pouco mais?

O Saber no artigo usa um filtro de carrapatos para reduzir os cálculos. Pelo que entendi, 0 remove baloiços menores do que o spread, 5 aumenta o spread em 5 pips.

A grelha em tais dados ainda vê um padrão, embora a expectativa de esteiras seja menor do que a propagação, mas a rede tem apenas 1 neurônio, 1 entrada.

Em geral, a rede encontrou algo, faz sentido investigar mais. De momento, não tenho mais nada a acrescentar.

 
Rorschach:

O Saber no artigo utiliza um filtro de carrapatos para reduzir os cálculos. Pelo que entendi, 0 remove as flutuações menores do que o spread, 5 tipos de widens spread por 5 pips.

A grelha em tais dados ainda vê um padrão, embora a expectativa de esteiras seja menor do que a propagação, mas a rede tem apenas 1 neurônio, 1 entrada.

Em geral, a rede encontrou algo, faz sentido investigar mais. Nada mais a acrescentar até agora.

ok, obrigado.

[Excluído]  

Estava aqui um tipo a oferecer 100 mil dólares por um robot fixe na NS. Deixa-o fazer o concurso na gaiola...

mas é uma pena ele ser apenas um... preguiçoso bastardo).

 
Maxim Dmitrievsky:

mas é uma pena que ele seja apenas um f...l...)

(Isso é certo... E um idiota de...l.


A propósito, os padrões com o tempo não passaram no teste da realidade((

[Excluído]  
mytarmailS:

Isso é certo... Também um estúpido f...l.


A propósito, os padrões de tempo não passaram no teste de realidade((

Eu também não tenho ás.

 
Max, quão complicado é isso?
 
talvez tentar aprender com a máquina? e a dispendiosa equipa "eu"?
1...195319541955195619571958195919601961196219631964196519661967...3399
Novo comentário