Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1960
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Uma grelha com 1 neurónio e 1 entrada produzida. 1,7 milhões de carrapatos. 0,618 negócios lucrativos, 0,38 expectativa. Se você quiser verificar, eu lhe enviarei a série original.
Eu ainda não entendi como funciona, mas parece considerar a propagação.
Filtro 0. Os negócios rentáveis são de 0,598. O pagamento esperado é de 0,019.
Filtro 5. Ofícios rentáveis 0,79. Expectativa 0,0487.
Filtrado por sabre, não entendo bem como funciona o filtro, mas parece levar em conta a dispersão.
Filtro 0. Os negócios rentáveis são de 0,598. O pagamento esperado é de 0,019.
Filtro 5. Ofícios rentáveis 0,79. Expectativa 0,0487.
O que é isso, pode fornecer mais detalhes?
o que é, pode elaborar um pouco mais?
O Saber no artigo usa um filtro de carrapatos para reduzir os cálculos. Pelo que entendi, 0 remove baloiços menores do que o spread, 5 aumenta o spread em 5 pips.
A grelha em tais dados ainda vê um padrão, embora a expectativa de esteiras seja menor do que a propagação, mas a rede tem apenas 1 neurônio, 1 entrada.
Em geral, a rede encontrou algo, faz sentido investigar mais. De momento, não tenho mais nada a acrescentar.
O Saber no artigo utiliza um filtro de carrapatos para reduzir os cálculos. Pelo que entendi, 0 remove as flutuações menores do que o spread, 5 tipos de widens spread por 5 pips.
A grelha em tais dados ainda vê um padrão, embora a expectativa de esteiras seja menor do que a propagação, mas a rede tem apenas 1 neurônio, 1 entrada.
Em geral, a rede encontrou algo, faz sentido investigar mais. Nada mais a acrescentar até agora.
ok, obrigado.
Estava aqui um tipo a oferecer 100 mil dólares por um robot fixe na NS. Deixa-o fazer o concurso na gaiola...
mas é uma pena ele ser apenas um... preguiçoso bastardo).
mas é uma pena que ele seja apenas um f...l...)
(Isso é certo... E um idiota de...l.
A propósito, os padrões com o tempo não passaram no teste da realidade((
Isso é certo... Também um estúpido f...l.
A propósito, os padrões de tempo não passaram no teste de realidade((
Eu também não tenho ás.