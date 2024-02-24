Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1818
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Encontrei uma foto interessante. Portanto, se você quer uma 'rede neural' para ajudá-lo a ganhar algum dinheiro, ela 'deve' aprender 'história' e ser capaz de 'entender a situação' e reconhecer um jipe aqui. Eu não sei como, honestamente, eu mesmo estou curioso :))) Talvez um programa capaz de tal coisa fosse a IA. Uma rede neural "natural", de alguma forma, gere-a.
Você armazena os padrões como base de conhecimento, ou você os procura novamente cada vez que uma vela se fecha?
Encontrei uma foto interessante. Portanto, se você quer uma 'rede neural' para ajudá-lo a ganhar algum dinheiro, ela 'deve' aprender 'história' e ser capaz de 'entender a situação' e reconhecer um jipe aqui. Eu não sei como, honestamente, eu mesmo estou curioso :))) Talvez um programa capaz de tal coisa fosse a IA. Uma rede neural "natural" tem alguma forma de o fazer.
Tarefa - "há um jipe na foto".
A resposta correcta é não ter um jipe!
Se o vires, podes ver através de um pântano ou és esquizofrénico.
Entendo que quando o cérebro vê o teto do jipe, percebe que ele está em algum lugar no pântano, mas a questão é se há um jipe na foto... O jipe não está na foto, ele está debaixo do pântano.
É como mostrar à rede uma imagem de um campo e fazê-la dizer que vê um gopher, nós sabemos que está lá mas a imagem é de um campo!!!
Têm de pensar maior, cavalheiros...
A tarefa é "há um jipe na foto".
...precisam de pensar mais, cavalheiros...
Na área do trigêmeo - acho que há até dois lá :)
Você armazena padrões como base de conhecimento, ou você os procura novamente cada vez que uma vela se fecha?
Este número de 4 dígitos é o código padrão. É importante para o processamento de informações de preço por máquina. Usando este código, posso facilmente desenhar a imagem do preço mesmo sem o ver. O número de padrões é limitado. Eles mudam com o tempo, e sabendo o padrão atual é fácil prever o próximo.
Não preciso de os guardar na base de dados. O programa pega no código actual e trabalha com ele.
===========
É uma infelicidade com o Jeep. Provavelmente não é realista reproduzi-lo de forma programática. O nosso cérebro pode fazê-lo com a nossa imaginação, mas é pouco provável que o software o faça.
O preço, por outro lado, é mais fácil, é tudo visível e o seu comportamento é previsível. (parcialmente))
Este número de 4 dígitos é o código padrão. É importante para o processamento de informações de preço por máquina. Usando este código, posso fazer um desenho do preço sem qualquer problema, mesmo sem o ver. O número de padrões é limitado. Eles mudam com o tempo, e sabendo o padrão atual é fácil prever o próximo.
Não preciso de os guardar na base de dados. O programa pega no código actual e trabalha com ele.
Não muito claro, mas interessante )) Eu posso ver que você é um homem com idéias, é legal! Se eu puder ajudá-lo com a aprendizagem da máquina, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo.
É triste pelo jipe. Provavelmente não é realista reproduzi-lo. O nosso cérebro consegue fazê-lo com a nossa imaginação, mas o software é improvável.
Mas é mais fácil com o preço - é tudo visível e o seu comportamento é previsível. (parcialmente))
Não é essa a questão, você pode fazer TUDO ))
A questão é que você define a tarefa incorretamente e nem se dá conta, mas quer o resultado...
É como com o código - não há código mau, há um mau programador, se o código for escrito incorretamente e não funcionar, não é um problema de código (o código não pode funcionar incorretamente, funciona exatamente como foi escrito), mas o problema de um programador descuidado. Exatamente o mesmo é com o HC, e com o Jeep.
Quem tem informações úteis sobre os métodos de amostragem?
de preferência com especificações comparativas
como exemplo:https://www.healthknowledge.org.uk/public-health-textbook/research-methods/1a-epidemiology/methods-of-sampling-population
Quem tem informações úteis sobre os métodos de amostragem?
de preferência com especificações comparativas
como exemplo:https://www.healthknowledge.org.uk/public-health-textbook/research-methods/1a-epidemiology/methods-of-sampling-population
Deveria haver muitos trabalhos sobre estudos sociais, eles são escritos por psicólogos sobre seus diplomas. Mas a matemática é normalmente apertada lá.
Normalmente são coisas demasiado temáticas comohttps://helpiks.org/7-16586.html
O que você quer separar/selecionar?
Deve haver muitos trabalhos sobre estudos sociais, os psicólogos escrevem-nos nos seus diplomas. Mas normalmente não há lá muita matemática.
Normalmente são coisas demasiado temáticas comohttps://helpiks.org/7-16586.html
O que você quer dividir/selecionar?
É tudo o mesmo tema, procurando aleatoriamente por dependências preditora-alvo.
Os negócios são abertos aleatoriamente, depois em uma rede neural. Um lote depende de uma amostragem competente
Por exemplo, com isto encontrei dependências entre as TFs, como sugeriu.
Obrigado, vou dar uma vista de olhos.