Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1815
Não é ingénuo. É só por diversão....)))) Aqui sobre ns predictors mo modelo chips e não há fórmulas aqui)))))) além das maravilhas gráficas secretas))))) Não há segredos nos modelos de esteiras, basta entendê-los.))))))
Huh? Está tudo bem. Sul, como dizem os polacos, todos os seus segredos são estudados, nada de novo, infelizmente.
Sim cavalheiros, é possível ensinar a NS. Mas vai funcionar bem na história (isso é certo) ou apenas em condições excepcionalmente ideais, que o mercado tentará não lhe proporcionar no futuro.
Não sei como se pode prever melhor este tipo de comportamento de preços.
Espero que entenda que este é o momento atual.
NS é uma otimização multi-dimensional !
O que você quer da otimização? Que ela voou para o espaço, e antes disso construiu uma nave espacial sozinha?
Se um homem não consegue encontrar um padrão no gráfico por si mesmo, o que você quer do NS?
O nervo médio tem 100 a 1000 neurónios, eocérebrohumano tem 86 mil milhões deneurónios, sente a diferença?
Vou colocar de forma simples, você confunde/comparar otimização convencional com inteligência artificial, daí todas as suas frustrações, o problema está em você e não no NS !!! (Não me refiro a ti pessoalmente, é o que a maioria das pessoas aqui pensa).
NS já sabe muita coisa, eles fazem coisas incríveis ...
Karoch. resumo, conclusão - se você tem um sistema que dá 70% de entradas positivas, por exemplo o NS ajudará a fazer 90-95% das entradas positivas, se o seu sistema dá 50/50 então com o NS dará 45/55 com entradas positivas será 45% !
Sim, é desagradável, é inútil... O que queres da optimização? Com lixo à entrada? Um milagre? Bem, toda a gente quer isso aqui, o resultado é óbvio...
Já estou contente por pelo menos uma pessoa estar disposta a falar.
Qual é o objectivo? Se você carrega lixo para o NS, o que você espera obter com isso? Podes provavelmente adivinhar.
Mas todos os posts simpáticos até com um ponto de vista científico.
Voltei a ler o teu post com cuidado.
Eu vou colocar de forma simples, você confunde/comparar otimização convencional com inteligência artificial, daí todas as suas frustrações, o problema está em você e não na NS!
Acho que não vale a pena optimizar.
Só a história pode ser otimizada, mas já está longe da realidade.
Há muitas dicas para o futuro e só elas devem ser usadas.
É aí que a IA é necessária, não para a história))))
De onde vem a crença estável de que o movimento de preços é o caos absoluto? Existe uma profissão como "comerciante", um comerciante usa regularidades que estão presentes lá e ganha o seu pão. Um neurônio também encontra essas regularidades. Sim, é uma tarefa não trivial, mas é solvível e há exemplos.
Mais um espalhador de tudo, funciona e prevê normalmente. Não perfeito, claro, mas ao nível de um comerciante médio.
OK, eu vou buscar uma cerveja e depois respondo).
A natureza da rede neural é que se ela é bem treinada numa longa história, funciona bem em condições diferentes, mas se as condições mudaram drasticamente, então ela simplesmente pára de prever e espera até que o mercado se torne familiarizado novamente com ela. Esta é a grande vantagem das redes neurais sobre as estratégias "humanas".
Por favor não tome a palavra optimização como sinónimo - período ajustado no estocástico ...
Ao analisar os seus padrões e tentar identificar pontos de entrada de qualidade de, digamos, comprar, vender e lixo ...
O que você faz? Você minimiza o erro de classe(isto é otimização) e há três classes: "comprar", "vender". , "venda". Esta é uma tarefa declassificação na aprendizagem de máquinas.
Quando você quebra situações de mercado em padrões e lhes dá números - esta é a tarefa de agrupamento na aprendizagem de máquinas
Encontrar o número ideal de padrões - isso também é otimização.
Sabe, há muito tempo que se aprende na máquina sem se saber, apenas com ferramentas não óptimas, mas não é essa a questão.
Estás a contradizer-te.
Como você sabe que é uma dica para o futuro? Provavelmente porque você já viu isso antes e é uma espécie de história).
Bem, a história pode mudar a qualquer momento, e a rede neural não mudará a natureza dos movimentos de preços. Nem sonhe). E você pode esperar anos. Tradução e Revisão: Equipa PT-Subs