Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1817
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Eu não me aprofundei nos melhores significados, mas a essência é a mesma. Meu significado é que a IA é um produto de software com a capacidade de entender a situação atual e de ver o futuro.
Não é bem assim. A IA é uma com.
Micha, de que estás a falar? Estás bêbado outra vez ou quê? :))
Micha, do que estás a falar? Estás a beber outra vez ou quê? :))
É difícil de acreditar, mas o preço desdobra-se exactamente como um relógio em certos lugares.
Assim, este processo pode ser identificado e traduzido em código. Isso seria a IA. MAS o grande MAS. Assim que eu revelar este segredo, todos tentarão tirar partido dele. E vai haver um big bang.
É difícil de acreditar, mas o preço desdobra-se exactamente como um relógio em certos lugares.
Assim, este processo pode ser identificado e traduzido em código. Isso seria a IA. MAS o grande MAS. Assim que eu revelar este segredo, todos tentarão tirar partido dele. E vai ser um big bang.
Vou dizer-lhe ainda mais. Existem níveis de opções que podem ser negociadas pelos comerciantes ou não. Estes níveis são bem conhecidos no mercado. Definido pelas greves em cada opção da especificação, então você não descobriu a América aqui se algo.... Talvez eu a tenha aberto para ti... Então vai em frente...
Não estou assim tão longe do alvo. Ainda mais da sua parte))
Estou tão fora do meu alcance. E ainda mais de você))
Mdya sad.... Parece ser difícil ser adequado aqui. OK.... qual é o problema... Está tudo bem, não se preocupe, tudo vai ficar bem :-)
Vá lá, não te lamentes. Vai ficar tudo bem.
Já reduziste tanto o teu círculo que tens de gritar "Ow". Ainda estás a ir muito bem.
Vá lá, choramingas. Você vai ficar bem.
Já reduziste tanto o teu círculo social que tens de gritar "Ow". E tu ainda és bom.
Alguma coisa sobre os méritos?
Claro que há. Porque raio vim eu aqui?
Há aqui pessoas interessantes e inteligentes que o podem ajudar a resolver muitas questões.