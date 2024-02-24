Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1790
500k minutos :)
Não, vamos tentar um simples primeiro, apenas o equilíbrio e os preços
Uma alteração no equilíbrio significa que houve uma entrada anterior.
Abordagem duvidosa...
você pode cortar as seções da EA que não funcionam. Seria mais preciso, e há menos dados para analisar.
Isto não vai funcionar, acho eu. Se cortarmos as secções não comerciais, nenhum método indicador irá funcionar.
As parcelas de negociação são áreas de eficiência variável de lucro para prejuízo. Eles têm uma estimativa do alvo. As áreas não comerciais são aquelas sem informação, se apenas uma as executar no testador, elas serão úteis. Você pode usar as parcelas de negociação para treinamento, não para avaliação no testador.
A estimativa principal não é feita pelo indicador, mas pelo Expert Advisor.
Em anexo.
Isto não tem nada a ver com negociação, se precisar de informações do gráfico e isto pode ser obtido sem saltar o histórico, caso contrário será distorcido e as mesmas amplitudes de ondas serão calculadas incorretamente. No momento da entrada no mercado esta informação já é conhecida, portanto é necessária para a construção do modelo.
Aqui tem.
Eu tive que aprender Excel e arredondar os dados do balanço, porque eu não consegui ler o arquivo de R, eu devo ter matado uma hora para cuspir e corrigi-lo no Excel
Na verdade, eu pensei que o saldo também contava em cada castiçal e os gráficos serão comparáveis))))).
Resolvi este problema tomando a data/hora de início e fim do saldo e alinhando os preços do arquivo OHLC com as mesmas datas. Assim, o arquivo OHLC começa no mesmo minuto e termina no mesmo minuto que o saldo. Então eu simplesmente interpolei (esticado) o saldo pelo preço
isto é o que parece.
Você pode verificar se está tudo bem, pelo menos a olho nu).
Agora vamos experimentar
UPD=============
Eu tomei um café e pensei, interpolar não está certo, pode haver um forte viés se o TS não for comercializado há muito tempo. Merda, eu preciso ..... para contar o saldo em cada vela como na realidade, caso contrário não vai funcionar, caso contrário barras irrealistas serão....
Consegues contar o saldo de cada vela? Eu não estou com disposição para codificar e pensar :)