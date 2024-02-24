Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1781
Eu não apaguei a data - só não a guardei para ocupar menos espaço no arquivo - por que você precisaria dela?
Bem, o tempo é um sinal indirecto de volatilidade, que é sazonal no tempo, há horas de negociação activas e há as passivas
Não pode guardar os prognósticos sequencialmente num ficheiro e depois descarregá-los para o treino?
Bem, você pode fazê-lo, mas para treinar o modelo, você terá que carregar a matriz no ambiente, e isso será o fim da mesma )) ou antes, na fase de formação da matriz com predicados
Minha amostra de treinamento é sobre um gigabyte agora - CatBoost pode facilmente lidar com isso, mas eu não arriscaria construir uma árvore genética em R...
Uau, um show não é pequeno, quantos traços você tem?
Que tipo de árvore genética?
1)Você está usando volume, ou é tão conveniente com volume?
2) Você não precisa dos parâmetros ZZ para ajustar os preditores?
3) Eu não entendo a distorção de dados - você precisa mudar os dados para que no bar zero você conheça todos os dados do bar? Se sim, não tens uma espreitadela à barra de zero?
1) apenas )
2) como é que é? E como se ajustam os preditores para a ZZ ?
3) O castiçal está apenas abrindo ou algo assim, já está distorcido, deve estar fechado, e há muitas perguntas, como fazer o alvo e assim por diante (não precisa se preocupar), se você mudar algo para si mesmo, você deve sempre deixar o original para os outros.
Agora estou a finalizar o MOS sobre o agrupamento. Pura e simplesmente em clusters não está aprendendo bem, vou adicionar incrementos às características
outro exemplo
O que está nos gráficos?
Você tem um equilíbrio nos gráficos com e sem incrementos?
O que está nos gráficos?
como com e sem incrementos? nos gráficos o saldo?
Rastrear e testar, equilíbrio em pips.
Sem incrementos, todos os aglomerados.
os aumentos não dão nada
Tente "diluir" os aglomerados, ou seja, você pode soltar aglomerados longos...
Por exemplo, você tem um vetor de clusters que é baseado no preço, o preço é "P" cluster "C".
preço é R R R R R R R R R R R R R R R R R R
cluster number 11111111122222222221111111111111112222222222222
deixar apenas transições de agrupamento para agrupamento
preço - R R R R R R R R R R R R R R R R R R
cluster number 1111111112222222222111111111111111222222222222222
R R R
2 1 2
Se deixarmos cair todos estes pontos de colagem, podemos nos livrar do ruído, e o tamanho da amostra seria muito menor.
Tente, eu fiz uma vez com hmm
Se já o fizeste, não vale a pena.
não tirem conclusões do nada.
Primeiro de tudo foi hmm , e segundo fiz uma grande melhoria, mas o problema era diferente...
muito chato )
Mijar em R é meia fila, e a tua pitão elogiada é dolorosa?
Sim...
Agora estou a finalizar o MOS sobre o agrupamento. Pura e simplesmente em clusters não está aprendendo bem, vou adicionar incrementos às características
outro exemplo
O que estás a partilhar? E o que há de errado com os incrementos? Basicamente dão-lhe uma velocidade baseada no tempo. Mas não o posso fazer sem fazer a média. Mas se você começar a levar em conta as médias, isso rapidamente se torna um labirinto. Tem de haver um meio de trabalho algures. Não é suficiente no último tick e um pouco mais do que isso.