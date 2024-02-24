Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1779
mostrar um gráfico com os ofícios
Você pode ver os códigos de barras e as áreas de boa classificação.
Isto é se você ativar em cada barra.
Você pode ver as geléias e as áreas de boa classificação.
Isto é se você ativar em cada barra.
Sim, parece que é meu...
Bem, precisamos de pensar e reduzir o erro...
Eu vejo duas maneiras
1) melhorar a qualidade dos sinais, algo que eu escrevi sobre duas páginas atrás
2) alterar/suavizar o preço, mas antes de chegar ao treinamento, o alisamento pós-factum não tem utilidade
Achas que temos os mesmos palpiteiros? :)
É possível extrair algo da situação actual - pense numa estratégia.
Eu adicionei uma condição - ativar somente contra a ZZ atual, ou seja, para pegar reversões.
e você acha que pode gerar muitos diferentes da OHLC? :)
o alvo é o mesmo...
as mesmas imprecisões ...
Por exemplo, eu não tenho nenhum retornado em forma pura.
Posso largar OHLC, gerar preditores e verificar sinergias como você queria?
Larga-me uma linha, vamos ver .... Definitivamente não vou olhar para isso hoje, desculpe, tenho outras coisas na minha cabeça agora.
Isso não é uma opção. Há muita coisa a acumular no apartamento.
Claro que você poderia mudar o limite de ativação para 0,65 para compra e 0,35 para venda.
Você sempre tem uma perda contínua maior, relata o histórico que não participou do treinamento?
Você tem sempre uma perda contínua maior, relatórios de histórico que não participaram do treinamento?
Os relatórios não foram envolvidos na formação.
Isto chama-se equilíbrio, é feito uma vez.
O problema com o targeting é que ele não tem estratégia como tal, por isso, com alta precisão de classificação, obtém-se uma ameixa no estado nú.
A alta precisão não é de 70%.
O problema com o alvo é que lhe falta estratégia como tal, por isso, com alta precisão de classificação na forma nua, obtém-se uma ameixa.
Estratégia... Então, depois do MO, ainda precisas de uma estratégia completa? Pensei que o objectivo do MO é finalmente dar-lhe um conselho para negociar (longo/curto) ou não.