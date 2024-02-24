Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1788
É fácil de olhar, você destaca as seções e vê como o AFC dessas seções difere em todas as TFs e você precisa pegar as diferenças.
Cap ... )))
Cap ... )))
Existem áreas de comprimento suficiente com diferentes desempenhos de diferentes lógicas de EA, e existem zonas de drenagem curtas, se você olhar para os relatórios, a taxa de drenagem é sempre maior do que o aumento do depósito, e geralmente após uma drenagem grande não há dados. Existem zonas de ameixas pequenas e normalmente a BP regressa à zona de desempenho satisfatório das corujas. Ou seja, o AFC também pode chegar atrasado.
Caramba, estou a cortar em círculos)))))
Não sei, pense, tente, quanto a mim o ponto de entrada é mais simples e objetivo, mas é imho
O que posso dar-lhe especificamente para testar a sua hipótese?
Apenas um preço, e um alvo marcado - o que é o TS a funcionar o que é o sistema a fazer asneira como um vector 00001111100
Você pode apenas desenhar a fase no balanço desta maneira
Mas é trivial, é melhor considerar o ângulo de inclinação
Se você não souber o preço e o gráfico de equilíbrio, posso tentar.
Alguma justificação para a aplicação de métodos de rádio amador é o teorema de Karunen-Loeve para decomposição de um processo aleatório em uma série de funções ortogonais. Isto é parcialmente semelhante à decomposição de Fourier, mas difere significativamente na medida em que os coeficientes são variáveis aleatórias em vez de números.
Os problemas de aplicação desta decomposição para nós são que a) os preços na aproximação zero são semelhantes à SB, para a qual esta decomposição não tem valor preditivo b) na aproximação mais precisa, os preços são essencialmente e complexamente não estacionários, o que leva a uma inaplicabilidade fundamental deste teorema (ACF futuro desconhecido).
Olha, a variante mais fácil - se abrirmos e houver lucro durante o intervalo de tempo, colocamos "1", e se houver perda, colocamos "0"?
O que devemos fazer com os sectores em que não negociámos? Acontece que haverá 3 valores do alvo?
Qual poderia ser o elenco do estado da BP? Quais parâmetros a considerar na primeira aproximação, médias, comportamento descritivo, como graduar, corrente, como relacionar a escala de mês a minuto e como assinalar.
Apenas o preço, e o alvo marcado - o que é que o TP está a funcionar, o que é que o sistema está a estragar sob a forma do vector 00001111100
Para ser honesto, eu não entendi imediatamente que a cada preço você deveria colocar 0 ou 1)))))
Basta enviar-me o preço e o gráfico de balanço e eu faço-o.
Para que período de desconto?Será que um relatório padrão serve?
para o período que você quiser, mas dentro de limites razoáveis, mas por favor, apenas o preço e equilíbrio, nada demais, para não atormentar o meu laptop)