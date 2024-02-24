Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 171
necessidade de desistir do preço na visão da BP, é a visão mais ridícula para o MoD, no caso do mercado. imho...
mas como representá-la...
1) Você tem um intervalo de tempo entre esses períodos?
2) O padrão esgotou-se, foi reconhecido e um grande número de pessoas começou a explorá-lo. Por causa disso, está se tornando um padrão inverso.
3) Atualmente estou trabalhando em um TS que usa métodos gráficos. Na minha opinião, se há um padrão de trabalho, ele está aqui.
4) Eu gostaria de fazer mais alguns detalhes do meu post anterior. Parecia ter analisado barras separadas ali. Mas na verdade isto não é assim. A análise individual das barras tem o direito de existir, mas estas barras-chave não costumam estar na área dos topos.
1) tanto quanto me lembro não é, a foto não é recente, não me lembro mais...
2) é bom que eu não seja o único que pensa assim.
3) eu não sou o único que pensa assim... eu posso até entrar com uma parada em três carrapatos e pegar 1k2 , 1k5 em 50% dos casos, mas é impossível analisá-lo matematicamente, então é um lixo.
4) todos precisam de saber como procurar
Se há alguém que é bom em programar divergências, podemos tentar implementar um padrão tão complicado e testá-lo.
3) eu também..., eu posso até entrar com três carrapatos e pegar 1k2 , 1k5 em 50% dos casos, mas é impossível fomentá-lo matematicamente, então é um lixo.
Aqui é onde eu não concordo contigo. :) Tenho quase a certeza de que os métodos gráficos podem e devem ser formalizados. Talvez devido a uma certa complexidade haja uma divisão entre 95% e 5% dos que conseguem. Mas se há uma forma de sucesso na troca, ela está exatamente nesta área. Em qualquer caso, eu posso ver muito na tela, embora não evite erros. No entanto, há sempre um cenário alternativo. E a boa notícia é que se tudo estiver correto e o TEMPO para reconhecer, não é muito difícil mudar para um cenário alternativo, mesmo com algumas (pequenas) perdas.
Não vou fazer referência, pois vários posts perdem um detalhe importante.
O valor da variável alvo não pode corresponder aos valores preditores no tempo, ou seja, o valor da variável alvo deve ser deslocado para trás. Se por 1, é um passo à frente, se por 10, é dez passos à frente.
A variável alvo, o professor, deve olhar para o futuro.
Para ilustrar este ponto, foi aqui expresso um pensamento sobre o fio que destaca mais claramente a nuance da variável alvo estar à frente dos preditores.
A questão é esta. Fazemos reversões, como a Machka, por exemplo. A partir destas reversões na história, avançamos e marcamos a reversão em questão no passado, após a qual o preço mudou por algum número de pips, por exemplo, por 100. Nós encontrámo-lo. Fazemos a próxima inversão e procuramos uma mudança em 100 pips e assim formar o professor. Esta ideia demonstra muito claramente a abordagem da formação da variável alvo: a variável alvo deve perceber "olhando para o futuro", o que é bastante viável em dados históricos. É a variável alvo, não a aplicação do operador de previsão, que fornece previsões a partir do modelo.
Há outra nuance importante nesta ideia. É bastante óbvio o que prevemos: prevemos o aumento/declínio futuro do preço em 100 pips. Isto em contraste com ZZ, que é marcado "1" para um joelho para cima e "0" para um joelho para baixo. Se pensarmos bem, o que estamos a prever?
Portanto, os requisitos para a variável de destino são:
1. A variável alvo deve olhar para o futuro
2. Deve haver um claro entendimento do que estamos a prever.
Estas idéias parecem óbvias, mas na prática não podem ser realizadas: ou as botas estão muito apertadas, ou algo mais está no caminho...
PS.
A meu pedido, a idéia foi testada, mas não foi possível encontrar preditores para sua implementação.
Eu respondo aos dois.
Alexey!
Na minha opinião, você superestima a importância de ferramentas formais como "validação cruzada" ou "comitês modelo".
Ao desenvolver modelos, deve haver um critério de avaliação, que NÃO tem NENHUMA coisa a ver com o processo de aprendizagem.
Deixe-me listar estes critérios:
1. Validação do modelo em um intervalo de tempo PARA o intervalo de treinamento.
2. Execução do Expert Advisor que utiliza o modelo no testador. Além disso, o Expert Advisor não tem MM, é o mais primitivo. Sem paragens, Tirar Lucros, etc.
Se em algum momento, os resultados obtidos forem muito diferentes daqueles obtidos durante o treinamento, então o modelo é REBUILDADO, ou seja, os preditores não têm capacidade de previsão para a variável alvo. Os critérios listados não dizem o que fazer, como mudar - estes critérios dizem uma coisa: O MODELO É RETORNADO.
PS.
Para os fervorosos apoiantes do MCL, observo que sem todas as acções e ferramentas que são discutidas neste tópico, o testador não dá qualquer base para especular sobre o comportamento futuro do sistema de negociação. O testador diz: "Estes são os resultados para este período de tempo". É tudo. O testador dá exactamente um valor, por exemplo, o factor de lucro que está relacionado com um determinado período histórico. E você só pode obter estatísticas em R. E tester é uma parte final do design do modelo, mas não um substituto para todo o processo de desenvolvimento.
Sr. SanSanych,
Você não precisa falar sobre comitês, é um caso especial no processo de seleção de modelos. Sobre as validações - não, eu não superestimo isso.
2) MT não dá distribuição de estatísticas.