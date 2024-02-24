Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 173
Tudo verdade, mas este padrão é muito barbudo, todos o conhecem há muito tempo, por isso...
E agora o classificador mais simples teria detectado, para uma série esta interpretação de preço, volume e OI não são dados suficientes, você precisa pelo menos de caderno de ordens e fita adesiva com instruções de negócios, e no caso do forex, porque esta informação não existe, você deve tomá-la dos mercados futuros líquidos ocidentais.
Com volumes reais, a situação é semelhante.
Infelizmente não tenho o direito e francamente não tenho o desejo de ir mais fundo, afinal de contas tiramos dinheiro um do outro)))) Mas há 2 anos, quando eu estava a trabalhar com a SAM, processava mais de 500 chips à entrada da rede neural e tinha cerca de 30 saídas, mas o tempo passa... ;)
O padrão, embora barbudo, é valioso porque tem um "significado físico". Um OM em ascensão mostra que há dinheiro neste movimento de preços! E eles são o combustível que move o preço. OM não é um derivado de um gráfico (como os indicadores técnicos, por exemplo), é um parâmetro independente. Não pode ser enganado. Há um afluxo de dinheiro - o OM sobe. O dinheiro está a sair do mercado - o OM começa a cair. Tudo é claro e interligado, praticamente uma lei de mercado. Portanto, o OI pode e deve ser usado. Mas nem todos sabem como. E no Forex, nem sequer está diretamente disponível, como você escreveu corretamente.
Vá lá, eu tomo volume e OI de futuros de libras com CME, eu também tomo volume em tempo real do cluster delta. Portanto, tudo está disponível, e a diferença entre futuros e spot é de apenas alguns pips, portanto.....
Então é provavelmente mais rentável negociar futuros do que spot?
Quem pode argumentar com isso? O OI é uma característica muito importante, uma das mais importantes, apenas os padrões se tornaram um pouco mais "complicados", não tão simples como o respeitadoMihail Marchukajtes
Assim diz, ESPERE uma inversão, por exemplo, hoje na libra. O volume está em baixo, o OI está em baixo, a taxa de câmbio está em baixo, recomendações, ficar forte para o lado positivo. Isso não significa que vamos subir hoje, significa que temos de procurar um ponto de entrada para comprar). Comprei do fundo, mas antes disso vendi porque o TS, não se pode ir contra.... Bem, mais uma vez, embora haja um erro, circulado em vermelho, mas ainda assim globalmente muito bom, e a compra por baixo de acordo com as recomendações sobre o OM, penso que até o segurar por mais tempo, se a paragem não o derrubar, porque na segunda-feira eu penso que a libra continuará a crescer, e muito significativamente...... IMHO
Acho que não faz muita diferença se os pares se movem em uníssono.
A analogia de 3 pixels e HD é muito relevante na minha opinião para o que a maioria das pessoas faz aqui.
Modelos rentáveis saem nem mesmo com 10000 ou 500 preditores, mas com menos, digamos, 10. A entrada de 500 preditores no Serviço Nacional de Estatística é um idiota. Os ruídos vão afogar tudo lá fora. Não me surpreende que não tenha funcionado bem.
90% do problema (os outros 10% são para formar candidatos preditores e escolher o método MO) é uma selecção imparcial do modelo. De alguma forma o gargalo está muitas vezes na forma como se interpreta os resultados do treinamento e os aplica.
Tenho a certeza que mesmo com muita e muita informação, estragar uma experiência pode ser muito fácil. E não se trata do método ou dos dados (que serão ruidosos de qualquer forma), mas de como separar um modelo treinado em ruído de um modelo treinado em sinal.