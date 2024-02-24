Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 82
Ao treinar o modelo, quanto mais árvores, mais a classe "0" aprende e à medida que a classe "0" aprende cada vez mais, começa a (absorver - espremer) as classes "1" e "-1". É por isso que quanto mais árvores, menos negócios.
Algo está errado, a floresta é quase sempre treinada com 100% de precisão com qualquer skews. Na validação com tais dados pode haver problemas, mas ao prever resultados nos dados de treinamento a floresta sempre será precisa. Eu posso assumir que você não está usando classificação mas sim regressão, e quando você testa o modelo você não recebe classes rígidas -1;0;1, mas números reais no intervalo de -1 a 1. Com esse tipo de regressão distorcida, nada de bom virá disso.
Uma melhor maneira de fazer isso é dizer que você tem uma tabela de dados de treinamento, onde a última coluna é a variável alvo e todas as outras colunas são preditoras:
não realmente...
O que estou a escrever só se aplica à minha abordagem.
Sabes como eu faço o meu alvo, são reversões.
tenho três classes de inversão "para cima", "para baixo" e "sem inversão" ( 1 , -1 , 0)
Você também sabe que o enviesamento das classes é enorme, a classe "0" é dezenas de vezes maior que "-1" e "1".
e isto significa que o modelo é melhor treinado na classe "0" porque tem mais observações e enquanto treina o modelo, quanto mais árvores, mais "0" é treinada e à medida que a classe "0" fica melhor e mais forte começa a (absorver - espremer) as classes "1" , "-1 É por isso que quanto mais árvores, menos negócios.
Para mim você escreve coisas incríveis!
Uma abordagem muito original para classes desequilibradas.
Então meu entendimento é que sua lista de preditores não só não contém ruído, mas também tem um poder de previsão muito alto.
Se sim, como conseguiu isso?
100% para uma árvore é um perfeito disparate!
Se todos os seus preditores forem ruído, este resultado é muito difícil de alcançar: ainda haverá um erro de 3%-5%. O ruído dá sempre muito bons resultados com todos os truques de validação cruzada e outros.
Precisão de 100% significa a única coisa: entre os preditores você tem uma duplicata da variável alvo (alguma modificação da mesma). Ou seja, o modelo olha para o futuro.
100% de precisão significa apenas uma coisa: entre os preditores você tem uma duplicata da variável alvo (alguma modificação da mesma). Ou seja, o modelo olha para o futuro.
Do que não gostas nesta abordagem? Como você vai ajustar os parâmetros?
Sim, a abordagem é óptima, é difícil pensar em algo melhor, o problema está no próprio mercado...
Lembre-se, eu lhe falei sobre minhas experiências, correlações e procura de padrões na história (não na SSA, mas antes), o que eu fiz:
Peguei na situação actual e procurei os seus análogos no passado e vi como terminavam, se encontrei uma situação "X", quando encontrei 20 análogos dos quais 17 terminaram com uma queda e 3 com uma subida, então a vantagem estatística é óbvia(temos de vender), apropósito, porque não é a validação cruzada? Apenas por um único padrão, não concorda? Descobrimos que este padrão não vai funcionar, descobrimos que com uma enorme percentagem de probabilidade o mercado vai subir, vai contra as suas próprias estatísticas com uma enorme probabilidade estatística.
Para simplificar, se ontem tivemos o evento "x" e depois dele tivemos queda e no dia anterior tivemos evento"x" e depois dele tudo caiu também e depois de ontem houve queda após o evento"x"- então se hoje temos evento"x"- tudo crescerá, que crosvalidação nos ajudará aqui?Nada, nunca.
O mais importante é compreender o processo.
O mercado é um negócio cruel, onde algumas pessoas que construíram este negócio legalmente tiram dinheiro de outros. A multidão, a maioria, é sempre obrigada a perder, todos sabem disso, todos escrevem sobre isso, ninguém o esconde, em suma, é um axioma - um padrão de 95% dos comerciantes que perdem dinheiro - o mercado move-se contra a maioria com a probabilidade de os comerciantes perderem dinheiro com esses 95%.
E o que é que a multidão usa quando negoceia? Na verdade, a multidão não tem nada a não ser uma coisa que os faça fazer acordos.
Qualquer ação que comece a partir da observação visual dos gráficos e da busca de padrões na quebra e que termine com o treinamento da rede neural não passa de uma negociação por estatísticas, as próprias estatísticas que não funcionam no mercado, sabe do que estou falando?
o mercado se move contra as negociações da multidão ----- a multidão age em estatísticas ------ tudo o que você precisa fazer é prever a ação da multidão no futuro e fazer o oposto, a única maneira de prever são as estatísticas
)))) começar com um e terminar com o terceiro :) Bem, é isso, pelo menos eu tirei-o do meu sistema.)
p.s. tudo o que eu disse aqui é a minha opinião pessoal, não quero impor nada a ninguém, posso argumentar e provar, mas não estou com disposição para isso.
Não, classificação, você tem algo errado...
eu tinha assim, dois modelos, separadamente compra e venda classes (1, 0) e (-1, 0)
parece feio ) aceite
Está bem.
Quanto a mim, Forex é um sinal simples com ruídos. Se eu encontrar um vício, eu levo o dinheiro, se eu treinar de novo, o corretor o tira. E sobre as multidões, etc. Não tenho informações. Não sei como conseguir o suficiente.
Eu quero começar a lidar com cotações de ações depois de terminar esta experiência. Vou conseguir volumes reais lá, o que também é uma vantagem.
acredite, o volume não o ajudará muito, você pode substituí-lo por volatilidade regular, eu quase sempre negociei apenas no mercado real, eu sei do que estou falando
Está bem.
Vou tentar fazer fichas de entrada a partir do volume e depois veremos.