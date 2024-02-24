Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 82

Novo comentário
 
mytarmailS:

Ao treinar o modelo, quanto mais árvores, mais a classe "0" aprende e à medida que a classe "0" aprende cada vez mais, começa a (absorver - espremer) as classes "1" e "-1". É por isso que quanto mais árvores, menos negócios.

Algo está errado, a floresta é quase sempre treinada com 100% de precisão com qualquer skews. Na validação com tais dados pode haver problemas, mas ao prever resultados nos dados de treinamento a floresta sempre será precisa. Eu posso assumir que você não está usando classificação mas sim regressão, e quando você testa o modelo você não recebe classes rígidas -1;0;1, mas números reais no intervalo de -1 a 1. Com esse tipo de regressão distorcida, nada de bom virá disso.

Uma melhor maneira de fazer isso é dizer que você tem uma tabela de dados de treinamento, onde a última coluna é a variável alvo e todas as outras colunas são preditoras:

trainingData <- data.frame(trainingData) #на  всякий случай сконвертировать таблицу из матрицы в датафрейм, если не было сделано раньше
trainingData[,ncol(trainingData)] <- factor(trainingData[,ncol(trainingData)]) #тип  последней колонки сменить на фактор. Модели в R обычно сразу по этому типу понимают что нужна классификация, и работают чуть иначе чем при регрессии
 
mytarmailS:

não realmente...

O que estou a escrever só se aplica à minha abordagem.

Sabes como eu faço o meu alvo, são reversões.

tenho três classes de inversão "para cima", "para baixo" e "sem inversão" ( 1 , -1 , 0)

Você também sabe que o enviesamento das classes é enorme, a classe "0" é dezenas de vezes maior que "-1" e "1".

e isto significa que o modelo é melhor treinado na classe "0" porque tem mais observações e enquanto treina o modelo, quanto mais árvores, mais "0" é treinada e à medida que a classe "0" fica melhor e mais forte começa a (absorver - espremer) as classes "1" , "-1 É por isso que quanto mais árvores, menos negócios.

Para mim você escreve coisas incríveis!

Uma abordagem muito original para classes desequilibradas.

Então meu entendimento é que sua lista de preditores não só não contém ruído, mas também tem um poder de previsão muito alto.

Se sim, como conseguiu isso?

 
Dr. Trader:

Algo está errado, a floresta é quase sempre treinada com 100% de precisão com qualquer preconceito. Na validação pode haver problemas com tais dados, mas a floresta sempre preverá os resultados nos dados de treinamento com precisão. Eu posso assumir que você não está usando classificação mas sim regressão, e quando você testa o modelo você não recebe classes rígidas -1;0;1, mas números reais na faixa de -1 a 1. Com esse tipo de regressão distorcida, nada de bom virá disso.

Melhor fazer isso, digamos que você tenha uma tabela de dados de treinamento, onde a última coluna é a variável alvo e todas as outras colunas são preditoras:

100% para uma árvore é um perfeito disparate!

Se todos os seus preditores forem ruído, este resultado é muito difícil de alcançar: ainda haverá um erro de 3%-5%. O ruído dá sempre muito bons resultados com todos os truques de validação cruzada e outros.

Precisão de 100% significa a única coisa: entre os preditores você tem uma duplicata da variável alvo (alguma modificação da mesma). Ou seja, o modelo olha para o futuro.

 
SanSanych Fomenko:


100% de precisão significa apenas uma coisa: entre os preditores você tem uma duplicata da variável alvo (alguma modificação da mesma). Ou seja, o modelo olha para o futuro.

Isto é uma fuga de dados. Você precisa verificar os dados novamente.
 
Alexey Burnakov:

Do que não gostas nesta abordagem? Como você vai ajustar os parâmetros?

Sim, a abordagem é óptima, é difícil pensar em algo melhor, o problema está no próprio mercado...

Lembre-se, eu lhe falei sobre minhas experiências, correlações e procura de padrões na história (não na SSA, mas antes), o que eu fiz:

Peguei na situação actual e procurei os seus análogos no passado e vi como terminavam, se encontrei uma situação "X", quando encontrei 20 análogos dos quais 17 terminaram com uma queda e 3 com uma subida, então a vantagem estatística é óbvia(temos de vender), apropósito, porque não é a validação cruzada? Apenas por um único padrão, não concorda? Descobrimos que este padrão não vai funcionar, descobrimos que com uma enorme percentagem de probabilidade o mercado vai subir, vai contra as suas próprias estatísticas com uma enorme probabilidade estatística.

Para simplificar, se ontem tivemos o evento "x" e depois dele tivemos queda e no dia anterior tivemos evento"x" e depois dele tudo caiu também e depois de ontem houve queda após o evento"x"- então se hoje temos evento"x"- tudo crescerá, que crosvalidação nos ajudará aqui?Nada, nunca.

O mais importante é compreender o processo.

O mercado é um negócio cruel, onde algumas pessoas que construíram este negócio legalmente tiram dinheiro de outros. A multidão, a maioria, é sempre obrigada a perder, todos sabem disso, todos escrevem sobre isso, ninguém o esconde, em suma, é um axioma - um padrão de 95% dos comerciantes que perdem dinheiro - o mercado move-se contra a maioria com a probabilidade de os comerciantes perderem dinheiro com esses 95%.

E o que é que a multidão usa quando negoceia? Na verdade, a multidão não tem nada a não ser uma coisa que os faça fazer acordos.

Qualquer ação que comece a partir da observação visual dos gráficos e da busca de padrões na quebra e que termine com o treinamento da rede neural não passa de uma negociação por estatísticas, as próprias estatísticas que não funcionam no mercado, sabe do que estou falando?

o mercado se move contra as negociações da multidão ----- a multidão age em estatísticas ------ tudo o que você precisa fazer é prever a ação da multidão no futuro e fazer o oposto, a única maneira de prever são as estatísticas

)))) começar com um e terminar com o terceiro :) Bem, é isso, pelo menos eu tirei-o do meu sistema.)

p.s. tudo o que eu disse aqui é a minha opinião pessoal, não quero impor nada a ninguém, posso argumentar e provar, mas não estou com disposição para isso.

 
Dr. Trader:

Algo está errado, a floresta é quase sempre treinada com 100% de precisão com qualquer preconceito. Na validação, pode haver problemas com tais dados, mas a floresta sempre preverá os resultados nos dados de treinamento com precisão. Eu posso assumir que você não está usando classificação mas sim regressão, e quando você testa o modelo você não obtém classes rígidas -1;0;1, mas números reais na faixa de -1 a 1. Com uma regressão tão distorcida, nada de bom virá disso.

Melhor ainda, digamos que você tenha uma tabela de dados de treinamento onde a última coluna é a variável alvo e todas as outras colunas são preditoras:

Não, classificação, você tem algo errado...

qqq

eu tinha assim, dois modelos, separadamente compra e venda classes (1, 0) e (-1, 0)

parece feio ) aceite

 
mytarmailS:

Sim, a abordagem é óptima, é difícil pensar em algo melhor, o problema está no próprio mercado...

Lembrem-se que vos falei das minhas experiências, correlações e procura de padrões na história (não na SSA, mas antes), do que eu fiz:

Peguei na situação actual e procurei os seus análogos no passado e vi como terminavam, se encontrei uma situação "X", quando encontrei 20 análogos dos quais 17 terminaram com uma queda e 3 com uma subida, por isso a vantagem estatística é óbvia(temos de vender), apropósito, porque não é a validação cruzada? Apenas por um único padrão, não concorda? Descobrimos que este padrão não vai funcionar, descobrimos que com uma enorme percentagem de probabilidade o mercado vai subir, vai contra as suas próprias estatísticas com uma enorme probabilidade estatística.

Para simplificar, se ontem tivemos o evento "x" e depois dele tivemos queda e no dia anterior tivemos evento"x" e depois dele tudo caiu também e depois de ontem houve queda após o evento"x"- então se hoje temos evento"x"- tudo crescerá, que crosvalidação nos ajudará aqui?Nada, nunca.

O mais importante é compreender o processo.

O mercado é um negócio cruel, onde algumas pessoas que construíram este negócio legalmente tiram dinheiro de outros. A multidão, a maioria, é sempre obrigada a perder, todos sabem disso, todos escrevem sobre isso, ninguém o esconde, em suma, é um axioma - um padrão de 95% dos comerciantes que perdem dinheiro - o mercado move-se contra a maioria com a probabilidade de os comerciantes perderem dinheiro com esses 95%.

E o que é que a multidão usa quando negoceia? Na verdade, a multidão não tem nada a não ser uma coisa que os faça fazer acordos.

Qualquer ação que comece a partir da observação visual dos gráficos e da busca de padrões na quebra e que termine com o treinamento da rede neural não passa de uma negociação por estatísticas, as próprias estatísticas que não funcionam no mercado, sabe do que estou falando?

o mercado se move contra as negociações da multidão ----- a multidão age sobre as estatísticas ------ tudo que você precisa fazer é prever a ação da multidão no futuro e fazer o oposto, a única maneira de prever são as estatísticas

)))) começar com um e terminar com o terceiro :) Bem, é isso, pelo menos eu tirei-o do meu sistema.)

p.s. tudo o que eu disse aqui é apenas a minha opinião, ninguém está impondo nada, eu posso argumentar e provar, mas não o humor

Está bem.

Quanto a mim, Forex é um sinal simples com ruídos. Se eu encontrar um vício, eu levo o dinheiro, se eu treinar de novo, o corretor o tira. E sobre as multidões, etc. Não tenho informações. Não sei como conseguir o suficiente.

Eu quero começar a lidar com cotações de ações depois de terminar esta experiência. Vou conseguir volumes reais lá, o que também é uma vantagem.

 
Alexey Burnakov:

ESTÁ BEM.

Para mim forex é um sinal estúpido com barulho. Se eu encontrar um vício, eu fico com o dinheiro, se eu me reciclar, o corretor fica com o dinheiro. E sobre as multidões, etc. Não tenho informações. Não sei como conseguir o suficiente.

Eu quero começar a lidar com cotações de ações depois de terminar esta experiência. Eu quero usar citações verdadeiras.

Se você negocia eurodolar em forex, você precisa entender o que impulsiona o seu FX. Se você opera no EURUSD na CME , a multidão real move as transações reais, e o que você tem na transmissão do terminal é apenas uma imagem que repete o movimento do EURUSD real e não mais, sua transação em MT4 não tem impacto no mercado, ninguém leva seus $10 (figurativamente) para o Interbank, você negocia com sua corretora e é isso, ao invés de negociar contra você, porque sua perda é seu lucro líquido
 
Alexey Burnakov:

Depois de completar esta experiência, quero fazer cotações na bolsa de valores. Haverá lá volumes reais, o que também é uma vantagem.

Tenho estado a negociar quase sempre no mercado real, sei do que estou a falar.
 
mytarmailS:
acredite, o volume não o ajudará muito, você pode substituí-lo por volatilidade regular, eu quase sempre negociei apenas no mercado real, eu sei do que estou falando

Está bem.

Vou tentar fazer fichas de entrada a partir do volume e depois veremos.

1...757677787980818283848586878889...3399
Novo comentário