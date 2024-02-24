Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1665
A loja de aplicativos da comunidade MQL5 é um exemplo vívido disso. Por trás da marca MQL5 está uma plataforma de negociação profissional - MetaTrader5 e uma enorme comunidade de traders e programadores. Então, esta loja tem uma seção para soluções de redes neurais, e há muitos bots lá, mas nenhum deles é real. Não é permitido adicionar um bot que usa redes neurais pelas regras. Acho difícil de acreditar, mas é verdade. Proibir a conexão de APIs externas elimina a possibilidade de usar redes neurais, e as ferramentas incorporadas no MQL5 não funcionam na prática. Discuti esta questão com o Suporte Técnico da MQL5, mas não obtive uma resposta clara.
Isto ou é um sucesso em Metaquotes ou não-profissionalismo do autor.
É mais provável que seja apenas marketing primitivo com tentativas de promover algum produto que eu não consigo adivinhar a que categoria pertence este produto.
...Sim eu me lembrei! Li recentemente no mesmo hubra sobre um aplicativo que usa uma foto/fotografia para determinar a nacionalidade, havia um comentário que dizia: " Foi prometido a você um produto de entretenimento, não um programa científico ". ))))
o que na citação está errado em essência?
não é correto que a linguagem não suporte redes neurais e que algo é proibidohttps://www.mql5.com/ru/search#!keyword=%D0%BD%D0%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C&module=mql5_module_market
por sua declaração, você está questionando o trabalho dos autores dos artigoshttps://www.mql5.com/ru/search#!keyword=%D0%BD%D0%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C&module=mql5_module_articles
notar que alguns destes produtos no mercado são postados por autores de artigos, material de artigos postados gratuitamente e muitas soluções de artigos podem ser simplesmente repetidas e postadas no mercado.
Ok, é contigo, mas imho, tu fizeste uma anti-publicidade!
não é correcto que a língua não suporte redes neurais e algo é proibido
Eu procurei na lista de produtos. O primeiro da lista por relevância tem um comentário e que é sem texto e que é de 2014, nada mais relevante apareceu desde então?
O artigo também é de 2014, muita água tem corrido desde então...
Acho que não nos devemos ofender, mas apenas ouvir as críticas e mudar mais rapidamente. O cripto MQL5 já está perdido, os neurónios também passarão por ele.
não é correcto que a língua não suporte redes neurais e algo é proibido
O meu robô morreu em agonia ontem ))
Você tem 20-30 redes funcionando e eu tinha 696 :)
Quero dizer que não vai durar para sempre. Aprenda a identificar o momento em que você começa a puxar a descarga. E sim, trabalhar com a NS no mercado é treiná-la duas vezes por semana.... Nem sempre tenho tempo para treinar, por isso salto o momento de mergulhar...
O engraçado é que morreu depois de o ter treinado com novos dados...
Também notei que depois de treinar o robô nem sempre começa a negociar normalmente de imediato, por vezes é preciso saltar um ou dois dias de negociação e depois...
Eu vou ilustrar...
em algum lugar
1) aqui me requalifiquei completamente
2) O robô fez um pouco de lucro e depois esvaziou
3) mas depois de um dia ou mais começou a ganhar dinheiro novamente.
O seu robô troca normalmente ao mesmo tempo?
A propósito, a minha abordagem é muito semelhante à tua.
Você pode dizer: "Do que você está falando? É o caos, o robô não funciona, é apenas requalificado e inadequado para o mercado.
Eu digo que talvez... Mas
1) Eu tenho visto exatamente a mesma imagem por mais da terceira vez
2) é difícil fazer cem negócios por dia(como da última vez) e estar no preto depois de um treino de reciclagem ou acidentalmente.
Aqui está o mesmo ofício, o mesmo robô perdedor, mas quando ele já começou a ganhar, só para o último dia
Veja como ele vê claramente as tendências e se abre na direção certa, pode ser acidental?
vamos ver como ele salta hoje
EH... Eu me reconheço quando eu era jovem :-). Realmente lembrado, agora treine o robô e faça um teste em todo o histórico de cotações. E verá que a curva de equilíbrio irá de facto descer e depois subir constantemente. Portanto, pode subir ou descer, mas será difícil rastrear o segundo nível da rede neural. Assim, treino um polinómio e faço dele uma estratégia básica, acompanhando o funcionamento dos seus parâmetros e fazendo previsões sobre o início do conjunto. Esta é uma abordagem. E a outra é quando, após o treinamento, você recebe o TS funcional, mesmo que não seja por um longo tempo. O principal indicador no mercado não é o lucro, mas a estabilidade do lucro, no segundo caso precisamos obter 80% do TS rentável. Ou seja, um máximo de 2 perdas em 10 semanas. Mas como a prática mostra, não se pode perder em geral. A única diferença entre estes dois é que o mercado não é muito rentável em geral. Eu mudei-me para mim.
Na verdade você tem uma aproximação usando o polinômio de sua série, que pode ser usado como uma estratégia básica, é um indicador. Construa-o sobre toda a história e você ficará surpreso :-)