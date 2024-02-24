Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1665

Novo comentário
 
Igor Makanu:

A loja de aplicativos da comunidade MQL5 é um exemplo vívido disso. Por trás da marca MQL5 está uma plataforma de negociação profissional - MetaTrader5 e uma enorme comunidade de traders e programadores. Então, esta loja tem uma seção para soluções de redes neurais, e há muitos bots lá, mas nenhum deles é real. Não é permitido adicionar um bot que usa redes neurais pelas regras. Acho difícil de acreditar, mas é verdade. Proibir a conexão de APIs externas elimina a possibilidade de usar redes neurais, e as ferramentas incorporadas no MQL5 não funcionam na prática. Discuti esta questão com o Suporte Técnico da MQL5, mas não obtive uma resposta clara.

Isto ou é um sucesso em Metaquotes ou não-profissionalismo do autor.

É mais provável que seja apenas marketing primitivo com tentativas de promover algum produto que eu não consigo adivinhar a que categoria pertence este produto.

...Sim eu me lembrei! Li recentemente no mesmo hubra sobre um aplicativo que usa uma foto/fotografia para determinar a nacionalidade, havia um comentário que dizia: " Foi prometido a você um produto de entretenimento, não um programa científico ". ))))

Como é que... Você está doente?

;)

o que na citação está essencialmente errado?
 
Evgeny Dyuka:
o que na citação está errado em essência?

não é correto que a linguagem não suporte redes neurais e que algo é proibidohttps://www.mql5.com/ru/search#!keyword=%D0%BD%D0%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C&module=mql5_module_market

por sua declaração, você está questionando o trabalho dos autores dos artigoshttps://www.mql5.com/ru/search#!keyword=%D0%BD%D0%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C&module=mql5_module_articles

notar que alguns destes produtos no mercado são postados por autores de artigos, material de artigos postados gratuitamente e muitas soluções de artigos podem ser simplesmente repetidas e postadas no mercado.

Ok, é contigo, mas imho, tu fizeste uma anti-publicidade!

 
Igor Makanu:

não é correcto que a língua não suporte redes neurais e algo é proibido

Eu procurei na lista de produtos. O primeiro da lista por relevância tem um comentário e que é sem texto e que é de 2014, nada mais relevante apareceu desde então?
O artigo também é de 2014, muita água tem corrido desde então...

Acho que não nos devemos ofender, mas apenas ouvir as críticas e mudar mais rapidamente. O cripto MQL5 já está perdido, os neurónios também passarão por ele.

 
Igor Makanu:

não é correcto que a língua não suporte redes neurais e algo é proibido

Quanto a "proibido", já discutimos isso, você só precisa navegar no fórum acima.
 

O meu robô morreu em agonia ontem ))

Evgeny Dyuka:

Você tem 20-30 redes funcionando e eu tinha 696 :)

 
mytarmailS:

O meu robô morreu em agonia ontem ))

Você tem 20-30 redes a funcionar e eu tinha 696 a funcionar :)

É o que eu também quero dizer, não vai durar muito. Aprenda a identificar o momento em que começa a escorrer. E sim, trabalhar com a NS no mercado é treiná-la duas vezes por semana.... Nem sempre tenho a oportunidade de treinar, é por isso que perco o momento do mergulho...
 
Mihail Marchukajtes:
Quero dizer que não vai durar para sempre. Aprenda a identificar o momento em que você começa a puxar a descarga. E sim, trabalhar com a NS no mercado é treiná-la duas vezes por semana.... Nem sempre tenho tempo para treinar, por isso salto o momento de mergulhar...

O engraçado é que morreu depois de o ter treinado com novos dados...

Também notei que depois de treinar o robô nem sempre começa a negociar normalmente de imediato, por vezes é preciso saltar um ou dois dias de negociação e depois...

Eu vou ilustrar...

em algum lugar

1) aqui me requalifiquei completamente

2) O robô fez um pouco de lucro e depois esvaziou

3) mas depois de um dia ou mais começou a ganhar dinheiro novamente.




O seu robô troca normalmente ao mesmo tempo?

A propósito, a minha abordagem é muito semelhante à tua.

 
mytarmailS:

O engraçado é que morreu depois de o ter treinado com novos dados...

Também notei que depois do treino o robô nem sempre começa a negociar normalmente de imediato, por vezes é preciso saltar um ou dois dias de negociação e depois...

Eu vou ilustrar...

em algum lugar

1) aqui me requalifiquei completamente

2) O robô fez um pouco de lucro e depois esvaziou

3) Mas depois de um dia ou mais começou a ganhar dinheiro novamente.

Você pode dizer: "Do que você está falando? É o caos, o robô não funciona, é apenas requalificado e inadequado para o mercado.

Eu digo que talvez... Mas

1) Eu tenho visto exatamente a mesma imagem por mais da terceira vez

2) é difícil fazer cem negócios por dia(como da última vez) e estar no preto depois de um treino de reciclagem ou acidentalmente.


Aqui está o mesmo ofício, o mesmo robô perdedor, mas quando ele já começou a ganhar, só para o último dia

Veja como ele vê claramente as tendências e se abre na direção certa, pode ser acidental?


vamos ver como ele salta hoje

 
mytarmailS:

Você vai dizer, do que você está falando, é apenas o caos, o robô não está funcionando e apenas se requalificando e inadequado para o mercado.

Eu digo que talvez... Mas

1) Eu tenho visto exatamente a mesma imagem por mais da terceira vez

2) é difícil fazer cem negócios por dia(como da última vez) e estar no preto depois de um treino de reciclagem ou acidentalmente.


Aqui está o mesmo ofício, o mesmo robô perdedor, mas quando começou a ganhar, só para o último dia.

Veja como ele vê claramente as tendências e se abre na direção certa, pode ser acidental?


EH... Eu me reconheço quando eu era jovem :-). Realmente lembrado, agora treine o robô e faça um teste em todo o histórico de cotações. E verá que a curva de equilíbrio irá de facto descer e depois subir constantemente. Portanto, pode subir ou descer, mas será difícil rastrear o segundo nível da rede neural. Assim, treino um polinómio e faço dele uma estratégia básica, acompanhando o funcionamento dos seus parâmetros e fazendo previsões sobre o início do conjunto. Esta é uma abordagem. E a outra é quando, após o treinamento, você recebe o TS funcional, mesmo que não seja por um longo tempo. O principal indicador no mercado não é o lucro, mas a estabilidade do lucro, no segundo caso precisamos obter 80% do TS rentável. Ou seja, um máximo de 2 perdas em 10 semanas. Mas como a prática mostra, não se pode perder em geral. A única diferença entre estes dois é que o mercado não é muito rentável em geral. Eu mudei-me para mim.

Na verdade você tem uma aproximação usando o polinômio de sua série, que pode ser usado como uma estratégia básica, é um indicador. Construa-o sobre toda a história e você ficará surpreso :-)

 
Sim, provavelmente sou apenas um idiota e um desejo.
1...165816591660166116621663166416651666166716681669167016711672...3399
Novo comentário