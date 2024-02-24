Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1670

Novo comentário
 
Mihail Marchukajtes:
Do que estás a falar aqui....? O que é que eu perdi?

Equi mostra como está a correr a licitação hoje?

 
Vizard_:

equi mostrar como está a correr a licitação hoje?

Eu não vou mentir, é triste lá fora. Estou sentado no meio da compra. Acho que vou conseguir. Porque não me dizes tu? Você é tímido? :-)
 
Mais uma vez, não consigo pôr a máquina de monstros no Myl, por isso estou a negociar sem a Skynet. Só por um palpite, o que não é bom.... Vou fechar esta posição e voltar ao controlo rígido do sistema. Estou a ficar cansado disto :-(.
 

A propósito, eu estava procurando por um novo teclado na sala dos fundos e encontrei um monte de munição. Acho que quando a caça abrir, definitivamente vou atirar em latas.... Algum tipo de alívio...

 
Mihail Marchukajtes:

A propósito, eu estava procurando por um novo teclado na sala dos fundos e encontrei um monte de munição. Acho que quando a caça abrir, definitivamente vou atirar em latas.... Isso é um alívio...

Isto não é como mijar no sapato do vizinho.


 

Ou aqui está outro com um gajo que virou o barco em 0.010... Ehhhhhh houve um tempo :-)


Como você se isola?

 
Mihail Marchukajtes:
Mais uma vez, não consigo pôr a máquina dos monstros na Mile, por isso troco sem a Skynet. Só por um palpite, o que não é bom.... Vou fechar esta posição e voltar ao controlo rígido do sistema. Estou mesmo a ficar farto disto :-(.

não importa, vais perder de qualquer maneira...

 
Mihail Marchukajtes:

A propósito, estava à procura de um novo teclado na sala dos fundos e encontrei um monte de munições. Acho que está na hora da caçada, por isso vou definitivamente atirar em latas.... É uma espécie de alívio...

Cartuchos de disparo ou algo mais interessante?

 
aleger:

Cartuchos de caçadeira ou algo mais interessante?

Não.... Cartuchos de tiro de calibre 12 regulares....
 
Vizard_:

Quem se importa, vais perder de qualquer maneira...

Não, não o farei.
1...166316641665166616671668166916701671167216731674167516761677...3399
Novo comentário