Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1668
Por que não? O mercado é 95-99% aleatório, mas até 1% de determinismo pode ser suficiente em mãos malandrecas.
MO só faz sentido para funções "suaves", contínuas, em sentido estatístico, é necessário ter pelo menos algum gradiente, se não houver nenhum gradiente, como em PRNG, então MO não vai ajudar, precisamos de alguma heurística ou conhecimento sobre a geração de funções.
Quase todos aqui em primeiro lugar usam dados insuficientes (por exemplo, uma fila de relógios por um ano), características não relevantes e alvos não construídos corretamente, e depois vão em busca, super-duper classificador, o que milagrosamente faz um lambargini de lixo. O mesmo que com os indicadores, só que há mais configurações, é IMHO algum tipo de vício do jogo, como você passa todo tipo de níveis, resolvendo puzzles cada vez mais interessantes, sem fim à vista ... Mas não é algo negociante, é uma moda.
O mesmo que com índices, Momentum, SMA e EMA e algumas estatísticas de janela padrão são suficientes, no contexto de algotrading the forest or boosting é suficiente, e se não for suficiente, então essa falta deve ser procurada em outro lugar, não no MO. Mas tudo isto é como ervilhas numa vagem.
Eu procurei um pouco, a exigência é apenas de continuidade. Um par de referências sobre otimização
https://www.coursera.org/lecture/mathematics-and-python/optimizatsiia-nieghladkikh-funktsii-0ZFvR
https://tsumathem.elpub.ru/jour/article/download/170/171
Mostre-me como perdeu o Equi...
Mostra-me como é que vazaste, equi...
Está tudo bem, o que estás a arriscar? Provavelmente umas centenas de libras, no máximo, mas estou a reduzir corajosamente o snp500 de 2700 para 2000, a uma moela de greenbacks por cem pontos. A meu ver, nas próximas semanas, deverá haver uma peste nos EUA como na Itália, só que mais forte e tudo entrará em colapso, apesar dos trilhões de libras impressas. E raios me partam se eu ceder e fechar acima de 2000!
Aprendizagem de máquinas sobre algoritmos genéticos em redes neurais em ação))))
é preciso ser um especialista na peste e nas suas consequências para prever a peste... não fui eu que disse....
Algumas ideias interessantes têm ocorrido na minha cabeça
Fiz um gráfico simples de aumentos de preço [i]-preço[i-1] e simplifiquei-o até ao limite - se o preço aumentasse +1 se o preço diminuísse -1
Finalmente consegui uma soma cumulativa destes incrementos elementares e gerei o seguinte gráfico
A minha pergunta é dirigida a profissionais, especialistas em redes neurais, economistas e outros insectos)
É muito mais simples do que o preço por todos os parâmetros e o mais importante é que ele possui propriedades aditivas.
você inventou Renko / Range Bars :)
https://www.mql5.com/ru/forum/334178
tradingview[dot]com/chart/SPY/29Tnfldo-SPY-daily-Renko-chart-LR/
Eu não inventei nada, só fiz uma pergunta ;)