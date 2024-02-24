Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1635
O boneco não passará na validação automática, ele tem que abrir e fechar negócios.
fazer um modo extra no disco para abrir algo e validá-lo, você é um bebê).Nunca estive habituada a construir os meus próprios robôs, mas nunca fui habituada a construí-los. Embora, a principal funcionalidade estivesse no bot.
Faça um modo extra no disco para abrir algo e validá-lo, tal como uma criança).Eu também dei api adicional ao meu bot, todos os tipos de plugins separadamente. Embora, a principal funcionalidade estivesse no bot.
Eu não entendo os administradores da MQL5, o tópico é promissor e eles criaram todas as condições para cortá-lo no início.
Procurei no mercado por EAs baseados em redes neurais - nem um único EAs real! Eu não entendo como os administradores da MQL5 estão tão ocupados com seus programas que não sabem o que fazer com eles.
é tudo para que você possa escrever scripts e bibliotecas em mql, para que você possa desenvolver seus "produtos" ... , escrever milhares de linhas de código que há muito foram escritas em outras línguas, sofrendo, chorando )
Eu vasculhei o mercado à procura de especialistas construídos em redes neurais - nem um único verdadeiro! São todas falsas.
Há muitos especialistas pagos e não pagos, há artigos, você é desatento.
Você deve prestar atenção. No início (5-10 anos atrás) as corretoras estavam resistindo ao mashobuch, eles pensavam que os otários fariam doces com a lama. Mas agora eles entenderam que tudo está bem, o dreno está indo de acordo com o plano e MO está sendo promovido e apoiado de todas as maneiras possíveis, em breve Keras em Mql será capaz de trabalhar com python e vender, não se preocupe.
Tive os acontecimentos)) Hoje nasceu o meu primeiro algoritmo normal... O problema é que sou autodidacta, sei e programo apenas em R, o algoritmo funciona naturalmente em binários R e é muito sensível à velocidade de execução, o facto é que preciso de um robô... Como fazer um monte, através de que terminal, que ferramentas? Quem pode ajudar?
O problema é que sou autodidata, sei e programo apenas em R, o algoritmo funciona naturalmente em R binários e é muito sensível à velocidade de execução, o facto de eu precisar de um robô é um facto... Como fazer uma ligação, através de que terminal, que ferramentas? Quem pode ajudar?
Aqui está um exemplo de um Expert Advisor relacionado com o R
https://www.mql5.com/ru/articles/1103#ch_4
Não funciona devido à obsolescência da biblioteca da rede neural usada em R, mas você pode usar este exemplo para conectar seu código em R
