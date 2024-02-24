Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1628

Evgeny Dyuka:
Tela fresca, as vermelhas recomendam digitar as curtas, as verdes - longas.
Não é o ideal, mas pensa alguma coisa. Apenas sobre-comprado/sobre-vendido não pode ser explicado.

Sim, muito interessante... Podes fazer um para o Eurobucks?


Você tem vários tipos de inputs, certo? primários e secundários...

Os principais são vários conjuntos de indicadores que formam várias redes.

As secundárias são as "tripas" das redes neurais treinadas na rede secundária que produzirão a saída alvo

certo?

 
O Eurobucks não está aprendendo bem por alguma razão, o bitcoin é muito melhor. Mas é uma questão de ferro, quando eu tiver ferro normal, vou tentar novamente.
Quanto à segunda pergunta - sim, sobre isso.
 
Evgeny Dyuka:
Na segunda pergunta, sim, é mais ou menos isso.

Tudo o que é novo é bem esquecido, velho...

O mesmo MGUA em ação, 1960 )

_________________________________________

Talvez alguém me possa ajudar com a resposta à minha pergunta, porque estou presa e burra.

https://ru.stackoverflow.com/questions/1097982/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE

Ou pode simplesmente ajudar carregando neste botão para o colocar no topo, por favor.

 

Postagem interessante sobre um novo algoritmo de aprendizagem nas tabelas HES.

A fonte original, como eu entendo, está aqui. Alguém pode fazer uma revisão em russo?

Intel Xeon в несколько раз превзошёл восемь Tesla V100 при обучении нейросети
Intel Xeon в несколько раз превзошёл восемь Tesla V100 при обучении нейросети
  • 3dnews.ru
Центральный процессор в несколько раз обошёл по производительности связку сразу из восьми графических процессоров при глубоком обучении нейросетей. Звучит как что-то из научной фантастики, не так ли? Но исследователи из Университета Райса (Rice University) с помощью Intel Xeon доказали, что это реально. Графические процессоры всегда намного...
 
Evgeny Dyuka:
Eurobucks está aprendendo mal por alguma razão, bitcoin é muito melhor. Mas é uma questão de ferro, quando eu tiver ferro normal, vou tentar novamente.
Quanto à segunda pergunta - sim, aproximadamente.

O primeiro sinal de fuflomecina. As redes de malha não-neronal são uma ferramenta universal, se a metodologia de preparação do modelo estiver correta, ela deve funcionar em todos os lugares. Em algum lugar pior, em algum lugar melhor, mas definitivamente funciona. E se você vir que algumas das ferramentas têm resultados consistentemente ruins, isso significa que algo está errado ..... E depois de um tempo, vai parar de trabalhar em bitcoin e começar a trabalhar em francos. Como um exemplo. Mas em tudo isto não é bom :-(

mytarmailS:

Tudo o que é novo é bem esquecido, velho...

O mesmo MGUA em ação, 1960 )

_________________________________________

Talvez alguém me possa ajudar com a resposta à minha pergunta, porque estou presa e burra.

https://ru.stackoverflow.com/questions/1097982/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE

Ou pode apenas ajudar carregando neste botão para o colocar no topo, por favor.

Estás a gozar comigo.

Ler econometria.

https://otexts.com/fpp2/

Forecasting: Principles and Practice
Forecasting: Principles and Practice
  • otexts.com
Welcome to our online textbook on forecasting. This textbook is intended to provide a comprehensive introduction to forecasting methods and to present enough information about each method for readers to be able to use them sensibly. We don’t attempt to give a thorough discussion of the theoretical details behind each method, although the...
 

A propósito, para a conhecida máquina vectorial os processadores gráficos Reshetov também não são adequados. Isto requer tanto o número de núcleos como a frequência do relógio do próprio núcleo, porque o principal algoritmo de busca não é divisível e funciona com um único núcleo. O aumento do número de núcleos apenas aumentará a quantidade de dados de pesquisa. Isto significa que o número de núcleos nos permitirá calcular um tamanho de arquivo maior.

Em relação à capacidade. Eu alugo um servidor da Mile, onde pago apenas pelo tempo do seu trabalho. Como resultado, uso um servidor com custo total de 40k por mês, mas pago por ele apenas dois rublos. Portanto, se alguém precisar de recursos para otimizar o uso. Usar exatamente um servidor com 32 núcleos me convenceu de que não é suficiente ter muitos núcleos pequenos. É necessário ter muitos núcleos poderosos comparáveis a uma CPU. A velocidade do meu servidor de e-mail hospedado é a mesma do meu servidor desktop. O servidor de correio pode simplesmente calcular o ficheiro que o meu computador de casa não consegue. Mas não há redução de tempo de optimização. Em termos de velocidade contam a mesma!!!!!

 
Maxim Dmitrievsky:

Estás a mentir.

Ler econometria.

https://otexts.com/fpp2/

eu te menos na SA ? :)


O que há para ler? Gachis, aritmética? Sazonalidade? ) Eu sei tudo o que preciso saber sobre o assunto...

mytarmailS:

eu te menos na SA ? :)


econometria é uma treta, o que há para ler? gachis, aryms? sazonalidade? )) o que eu sei sobre isso...

SA?

é tudo sobre as transformações em série. então isso é o principal, do que é que tu sofres?

 
Mihail Marchukajtes:

mikha! Vai responder à minha pergunta na página anterior ou não?

