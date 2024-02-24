Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1628
Tela fresca, as vermelhas recomendam digitar as curtas, as verdes - longas.
Não é o ideal, mas pensa alguma coisa. Apenas sobre-comprado/sobre-vendido não pode ser explicado.
Sim, muito interessante... Podes fazer um para o Eurobucks?
Você tem vários tipos de inputs, certo? primários e secundários...
Os principais são vários conjuntos de indicadores que formam várias redes.
As secundárias são as "tripas" das redes neurais treinadas na rede secundária que produzirão a saída alvo
certo?
Quanto à segunda pergunta - sim, sobre isso.
Na segunda pergunta, sim, é mais ou menos isso.
Tudo o que é novo é bem esquecido, velho...
O mesmo MGUA em ação, 1960 )
_________________________________________
Talvez alguém me possa ajudar com a resposta à minha pergunta, porque estou presa e burra.
https://ru.stackoverflow.com/questions/1097982/
Ou pode simplesmente ajudar carregando neste botão para o colocar no topo, por favor.
Postagem interessante sobre um novo algoritmo de aprendizagem nas tabelas HES.
A fonte original, como eu entendo, está aqui. Alguém pode fazer uma revisão em russo?
Eurobucks está aprendendo mal por alguma razão, bitcoin é muito melhor. Mas é uma questão de ferro, quando eu tiver ferro normal, vou tentar novamente.
Quanto à segunda pergunta - sim, aproximadamente.
O primeiro sinal de fuflomecina. As redes de malha não-neronal são uma ferramenta universal, se a metodologia de preparação do modelo estiver correta, ela deve funcionar em todos os lugares. Em algum lugar pior, em algum lugar melhor, mas definitivamente funciona. E se você vir que algumas das ferramentas têm resultados consistentemente ruins, isso significa que algo está errado ..... E depois de um tempo, vai parar de trabalhar em bitcoin e começar a trabalhar em francos. Como um exemplo. Mas em tudo isto não é bom :-(
Estás a gozar comigo.
Ler econometria.
https://otexts.com/fpp2/
A propósito, para a conhecida máquina vectorial os processadores gráficos Reshetov também não são adequados. Isto requer tanto o número de núcleos como a frequência do relógio do próprio núcleo, porque o principal algoritmo de busca não é divisível e funciona com um único núcleo. O aumento do número de núcleos apenas aumentará a quantidade de dados de pesquisa. Isto significa que o número de núcleos nos permitirá calcular um tamanho de arquivo maior.
Em relação à capacidade. Eu alugo um servidor da Mile, onde pago apenas pelo tempo do seu trabalho. Como resultado, uso um servidor com custo total de 40k por mês, mas pago por ele apenas dois rublos. Portanto, se alguém precisar de recursos para otimizar o uso. Usar exatamente um servidor com 32 núcleos me convenceu de que não é suficiente ter muitos núcleos pequenos. É necessário ter muitos núcleos poderosos comparáveis a uma CPU. A velocidade do meu servidor de e-mail hospedado é a mesma do meu servidor desktop. O servidor de correio pode simplesmente calcular o ficheiro que o meu computador de casa não consegue. Mas não há redução de tempo de optimização. Em termos de velocidade contam a mesma!!!!!
Estás a mentir.
Ler econometria.
https://otexts.com/fpp2/
O que há para ler? Gachis, aritmética? Sazonalidade? ) Eu sei tudo o que preciso saber sobre o assunto...
econometria é uma treta, o que há para ler? gachis, aryms? sazonalidade? )) o que eu sei sobre isso...
SA?
é tudo sobre as transformações em série. então isso é o principal, do que é que tu sofres?
mikha! Vai responder à minha pergunta na página anterior ou não?