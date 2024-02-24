Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1637
Além disso, TradingView em um navegador é o novo padrão para negociação, MQLs já perderam toda essa coisa de criptografia para sempre. Mostrei a um comerciante como usar a MT, ele ficou chocado... É como enrolar um gramofone. Eles fizeram uma versão web, mas proibiram os EAs )) circo.
Eu, pelo contrário, mal posso esperar por alguma troca de criptografia para adicionar mt, o navegador é lento. Já estou a pensar em escrever a minha própria pilha de escalper.
Também esperei muito tempo por isto. Aqui está um link para fazer o download do MT5.
Estou lidando com BitForex, as mesmas citações que BitMEX, spread é ridículo, há uma conta demo diretamente da MT, não há necessidade de registro na bolsa, apresenta em suma)
Interessante
Olha o que eu inventei em resposta à tua hilaridade:
Fiz um turno do tempo de Moscovo em relação ao tempo americano, ou seja, levei em conta o turno por 1 hora. E não consigo entender se considerei corretamente - digamos que em março eles têm +1 hora adicionada ao mês de novembro, para que tenham o mesmo tempo que nós, você precisa subtrair 1 hora do nosso tempo (sem considerar a constante de correção)? A idéia é que se a maioria dos Si são comercializados por estrangeiros, então devemos ser guiados pelo tempo deles, já que eles começam a trabalhar às 22 horas, então nosso tempo deve ser desviado por uma hora no verão.
Abaixo estão os gráficos que mostram o desvio da probabilidade dos três alvos em relação aos dados da amostra como uma porcentagem, dependendo do valor escolhido do preditor - a hora, neste caso.
Hora de Moscovo sem uma hora de correcção, o instrumento é Si.
após o ajuste
E aqui trata-se apenas de dividir o preditor em partes numa "grelha" para construir árvores.
E aqui trata-se apenas de dividir o preditor em partes numa "grelha" para construir árvores.
E aqui trata-se apenas de dividir o preditor em partes numa 'grelha' para construir árvores.
Não está claro se 1 preditor está dividido externamente em vários e alimentado como 5 preditores já. Ao invés disso, ainda é feito internamente, como valores de divisão pré-calculados. E eles dividem-se por sectores.
Concordo que isto é mais eficiente do que a meia divisão no algoritmo clássico da árvore.
Onde se pode encontrar uma miúda como esta que conhece uma rede neural? Eu gostaria de encontrar uma garota que conheça coisas de redes neurais para que ela possa pontificar sobre tais tópicos. Acho que devíamos mudar-nos para a capital. É onde todos eles parecem estar concentrados.
Com uma senhora assim, é provável que tenha de lavar a sua roupa e comer as suas refeições :)