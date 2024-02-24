Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1632
Uau, você é bom, você é hilariante.)
Meu, estás a ficar mais novo agora..... Eu sei, então escutem com atenção aqui estou lhes dizendo para a penúltima vez (a última vez será um vídeo). É por causa de pessoas como você que eu quero fazer um vídeo, para que eu não tenha que explicar a essência da existência sempre. Existe um modelo causal de formação de preços. Não temporal, mas causa-efeito. Portanto, o motivo da mudança de preço são os seguintes fatores.
Primeiro, os Opcionalistas formam a expectativa do mercado ao distorcerem o sorriso da volatilidade. Então, de acordo com esta expectativa ou internet (os ópticos podem estar enganados) há um volume de negociação com um delta. O volume mostra o número de participantes delta indica a direção do volume negociado + interesse aberto. Somente então o preço muda de acordo com o volume negociado, e somente então os indicadores mudarão os valores que você TODOS está tentando usar para a previsão de preço. Isto é, estás a tentar prever a causa. Bem, quem entre nós não está no know????
Você tem todos esses dados para SI, mas você os tem para bitcoin? Por isso não pi...di.... Estás a enervar-me. Aprenda o básico, cavalheiros..... É por isso que a minha abordagem funciona, ao contrário da tua. O seu também pode ser viável, mas se não se basear no modelo acima mencionado, a probabilidade de aleatoriedade no seu trabalho é alta. Alguma pergunta?
Bem, então constrói sobre isso e vais ficar feliz. E o que Max nos mostrou sobre econometria também é um tema, quando você opera com os dados certos desde o início.
Isso é aqui, pense nisso agora que eu colecionei IC. Ou seja, no final, o TS será OI+Volumes+Delta. Tudo o que falta é um sorriso. Mas o truque do sorriso não está no sorriso em si, mas na sua mudança. O sorriso não é possível entrar automaticamente no TC e é por isso que quero arranjar emprego oficialmente num fundo de investimento, por isso com a ajuda de programadores locais (que certamente estão nos fundos) para começar a obter dados adicionais, não apenas um sorriso, e talvez outra coisa, então vou viver..... Vou comprar uma vaca que vai dar leite :-)
E depois cansei-me de matar tempo em tarefas simples para as quais o proger habitual gasta 5 minutos, e eu estou com um par de semanas. Sad......
Diga-me só como volumes insignificantes em opções podem moldar qualquer coisa no nosso mercado?
Diga-me, como volumes insignificantes de opções podem moldar qualquer coisa no nosso mercado?
Eles estão inerentemente a moldar as expectativas do mercado. As opções SI moldam as expectativas do mercado para esse instrumento em particular. Isso é o que os comerciantes de opções pensam sobre o preço futuro do ativo subjacente. Se pensam correctamente ou não, não é conhecido, mas as suas expectativas são conhecidas pela curva do sorriso e pelas posições da opção. Então eles trocam o volume de acordo com essa expectativa ou não. Ninguém disse que era assim tão simples. Basta usar estes dados e olhar para o mercado deste ponto de vista, você entra num grupo de profissionais que também se enganam uns aos outros e tentam fazer batota, mas não use esta informação você só joga roleta. IMHO, claro.
Aqui está uma dica. Siga durante o dia este quadro, mesmo que pela libra, mesmo com um atraso de 15 minutos para usuários gratuitos e na destreza você ficará extremamente surpreso, pois afinal tudo é simples.
Esta tela é para uma opção sobre a libra na CME, se não estou enganado. A linha preta é a greve actual. Setas para a gaiola do bar. Ou seja, mudanças no valor das opções
Eu mesmo quero usar os dados das opções. Talvez funcione porque assim o dizem - psicologia, não lógica.
Você pode obter informações sobre opções através do Quick, eu gostaria de dar ordens de negociação lá também, mas custa dinheiro - sem vontade de se unir?