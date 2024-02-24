Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 749
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
teve uma série de novas ideias e rapidamente decidiu ladrar e testá-las )
Novo ímpeto para o graal?
Louvável.
Um novo ímpeto para o graal?
Isso é louvável.
bem, nunca se pode ter demasiados grãos )))
Todos estão em silêncio.
Está na hora de fazer uma aposta.
Quem vai ser o primeiro a postar.
O que queres de nós? Talvez te tenhas enganado no tópico.
Tu escreveste umas tretas fora do tópico.
Sim, bem, nunca se pode ter demasiados grãos).
E NS não é para todos.
Precisas de salvar os teus dentes.
O que queres de nós? Talvez tenhas o tópico errado?
Tu escreveste umas tretas fora do tópico.
Você escreve porcarias todos os dias, e nós lemos e não nos ofendemos.
Você escreve besteiras diariamente e nós lemos e não nos ofendemos.
Queres jogar duro? Vamos jogar, podias tê-lo escrito.
NÃO você acabou de ver um concorrente nesta linha))))
P.S.
OK. Continua com a tua teoria.
Esse caminho já foi tomado.
NS é promissor, mas requer certas qualidades individuais.
As primeiras tímidas pistas para cima.
A seta vermelha é o sinal NS a vender.
O azul é um sinal de compra. É tão simples quanto isso.
A seta vermelha é o sinal NS a vender.
O azul é um sinal de compra. É simples.
Sabes, porque não fazer um bot?