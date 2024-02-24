Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 749

Anatolii Zainchkovskii:

teve uma série de novas ideias e rapidamente decidiu ladrar e testá-las )

Novo ímpeto para o graal?

Louvável.

 
Uladzimir Izerski:

Um novo ímpeto para o graal?

Isso é louvável.

bem, nunca se pode ter demasiados grãos )))

Uladzimir Izerski:

Todos estão em silêncio.

Está na hora de fazer uma aposta.

Quem vai ser o primeiro a postar.

O que queres de nós? Talvez te tenhas enganado no tópico.

Tu escreveste umas tretas fora do tópico.

 
Anatolii Zainchkovskii:

Sim, bem, nunca se pode ter demasiados grãos).

E NS não é para todos.

Precisas de salvar os teus dentes.

 
Maxim Dmitrievsky:

O que queres de nós? Talvez tenhas o tópico errado?

Tu escreveste umas tretas fora do tópico.

Você escreve porcarias todos os dias, e nós lemos e não nos ofendemos.

Uladzimir Izerski:

Você escreve besteiras diariamente e nós lemos e não nos ofendemos.

Queres jogar duro? Vamos jogar, podias tê-lo escrito.

 

NÃO você acabou de ver um concorrente nesta linha))))

P.S.

OK. Continua com a tua teoria.

Esse caminho já foi tomado.

NS é promissor, mas requer certas qualidades individuais.

 

As primeiras tímidas pistas para cima.

8

 

A seta vermelha é o sinal NS a vender.

O azul é um sinal de compra. É tão simples quanto isso.

Uladzimir Izerski:

A seta vermelha é o sinal NS a vender.

O azul é um sinal de compra. É simples.

Sabes, porque não fazer um bot?

