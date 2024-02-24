Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1470
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Olá, se funcionou, parabéns!
Há mais de um ano que temos prefixado com a NS.
Infelizmente, ainda não conseguimos criar uma NS estável de alto rendimento que desse lucros em qualquer período de tempo. Temos uma série de bons negócios, e depois um milhão de negativos, mas não tanto assim.
Ta mentira tudo, ou são jogadores (sinais, pams...) ou super-roupa, eles vão mostrar o mesmo resultado no SB também.
Então o que é que os neuro-comerciantes avançados usam agora? Ou escrevem o seu próprio software, as suas próprias redes?
ML software para escrever, este é o primeiro passo tímido para Alpha, precisamos de mais dados de qualidade, há pouca informação em preços puros, você mal pode compensar o spread.
Saudações a todos, alguém teve alguma sorte em criar uma rede de trabalho no Neuropro? O meu plano de teste é 50/50, não importa como eu o torci.
Eu tenho introduzido diferentes combinações de preço, indicadores e volumes de estoque.
Vi um robot a jogar pingue-pongue e encontrei o melhor tiro.
Não podemos ter essa????Ou forex é um esquema?
yeah
é exactamente o que precisamos de procurar - como é feito.
e vai haver um brouhaha?
O artigo é sobre como um homem confiou um tipo de IA com muito dinheiro e agora quer processar o desenvolvedor para obter uma compensação.
Pessoalmente eu já entendi muito bem o Optimizer da Reshetov escrito em Java, JPrediction. Agora estou a ajustá-lo ao nível da organização da formação, avaliação da qualidade dos modelos resultantes, etc.
Que versão do JPrediction você usa?
como deve funcionar, ainda não verifiquei (meta marcação), vou verificar em breve. Como se o segundo modelo melhorasse os resultados por matriz de confusão
Desculpem, cavalheiros, mas são estúpidos ou não há nada de interessante para escrever?
https://towardsdatascience.com/financial-machine-learning-part-1-labels-7eeed050f32e
como deve funcionar, ainda não verifiquei (meta marcação), vou verificar em breve. Como se o segundo modelo melhorasse os resultados por matriz de confusão
Desculpem, cavalheiros, mas são estúpidos ou não há nada de interessante para escrever?
https://towardsdatascience.com/financial-machine-learning-part-1-labels-7eeed050f32e
Bem, é mais ou menos isso que estou a tentar fazer. Eu marco cada barra 1 se o TP for acionado e 0 se o SL for acionado. Eu não marco a borda certa, apenas olho 10.000 barras à frente - com certeza um TP ou SL vai acionar.
O modelo é horrível:
356 erros e 48 palpites corretos nas classes 1 e -1 - isto é, quando se negocia. A 0 ele tem uma espera.