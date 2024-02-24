Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1470

Pessoalmente, eu já tenho um bom entendimento do otimizador Reshetov escrito em Java. Agora estou a ajustá-lo ao nível da organização do treino, da avaliação da qualidade dos modelos resultantes, etc.
 
liroy333:

Olá, se funcionou, parabéns!

Há mais de um ano que temos prefixado com a NS.

Infelizmente, ainda não conseguimos criar uma NS estável de alto rendimento que desse lucros em qualquer período de tempo. Temos uma série de bons negócios, e depois um milhão de negativos, mas não tanto assim.

Ta mentira tudo, ou são jogadores (sinais, pams...) ou super-roupa, eles vão mostrar o mesmo resultado no SB também.

 
Wiktar:

Então o que é que os neuro-comerciantes avançados usam agora? Ou escrevem o seu próprio software, as suas próprias redes?

ML software para escrever, este é o primeiro passo tímido para Alpha, precisamos de mais dados de qualidade, há pouca informação em preços puros, você mal pode compensar o spread.

 

Saudações a todos, alguém teve alguma sorte em criar uma rede de trabalho no Neuropro? O meu plano de teste é 50/50, não importa como eu o torci.

Eu tenho introduzido diferentes combinações de preço, indicadores e volumes de estoque.

 
Ninguém parece ter feito bem, vou ter de experimentar outro software.
 
Alexander Ivanov:

Vi um robot a jogar pingue-pongue e encontrei o melhor tiro.

Não podemos ter essa????

Ou forex é um esquema?

yeah

é exactamente o que precisamos de procurar - como é feito.

e vai haver um brouhaha?

 

O artigo é sobre como um homem confiou um tipo de IA com muito dinheiro e agora quer processar o desenvolvedor para obter uma compensação.

Mihail Marchukajtes:
Pessoalmente eu já entendi muito bem o Optimizer da Reshetov escrito em Java, JPrediction. Agora estou a ajustá-lo ao nível da organização da formação, avaliação da qualidade dos modelos resultantes, etc.

Que versão do JPrediction você usa?

como deve funcionar, ainda não verifiquei (meta marcação), vou verificar em breve. Como se o segundo modelo melhorasse os resultados por matriz de confusão

Desculpem, cavalheiros, mas são estúpidos ou não há nada de interessante para escrever?

https://towardsdatascience.com/financial-machine-learning-part-1-labels-7eeed050f32e

Maxim Dmitrievsky:

como deve funcionar, ainda não verifiquei (meta marcação), vou verificar em breve. Como se o segundo modelo melhorasse os resultados por matriz de confusão

Desculpem, cavalheiros, mas são estúpidos ou não há nada de interessante para escrever?

https://towardsdatascience.com/financial-machine-learning-part-1-labels-7eeed050f32e

Bem, é mais ou menos isso que estou a tentar fazer. Eu marco cada barra 1 se o TP for acionado e 0 se o SL for acionado. Eu não marco a borda certa, apenas olho 10.000 barras à frente - com certeza um TP ou SL vai acionar.

O modelo é horrível:

356 erros e 48 palpites corretos nas classes 1 e -1 - isto é, quando se negocia. A 0 ele tem uma espera.

