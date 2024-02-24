Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1467
Senkai... Eu também acredito, há um graal, não pode não comer.
Quero embebedar-me, dizer "que se lixe", e voltar para o banho Matrix de líquido nutritivo... ou então isso vai acontecer:
algum tipo de birra :)
isso é esquisito :)
O mais estranho é que todos os indivíduos da população mantêm a mesma curva (ou melhor, reta) no AOS também, só que o ângulo de inclinação é diferente, isso me incomoda muito, então não há nenhum ajuste aqui, caso contrário deve haver uma queda no AOS se houver um ajuste
Os seguidores de Yusuf estão gradualmente a nascer aqui :)
Não é claro que isso não é possível no mundo real?
É impossível em qualquer lugar, nem em trocas reais, nem em trocas de demonstração, nem em sonhos.
o diabo está nos detalhes, o pré-processamento cuida de tudo e a genética é apenas para o processamento de sinaisEstou confuso com o número de acordos, porque acho que são muitos. Depois temos de verificar se há escorregões, pastas e assim por diante.
Prevejo uma carta pessoal a rachar pelas costuras, com perguntas como "E quanto? E onde? E dá!"
Fiquei sem essas perguntas depois de algumas perguntas minúsculas)
Se você não sabe o que fazer com ele, você pode perguntar: "O que você quer fazer com ele?
Com dados históricos, tudo é possível. Com MO você pode transformar 10 dólares em um bilhão.
MO não é adequado para forex.
Claro, se tu o dizes.
das ist fantastisch, ja ja ja...
Não vai funcionar com o verdadeiro. Provavelmente um erro em algum lugar ...