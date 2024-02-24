Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1467

Andrey Dik:

Senkai... Eu também acredito, há um graal, não pode não comer.

Quero embebedar-me, dizer "que se lixe", e voltar para o banho Matrix de líquido nutritivo... ou então isso vai acontecer:


algum tipo de birra :)

 
Maxim Dmitrievsky:

isso é esquisito :)

O mais estranho é que todos os indivíduos da população mantêm a mesma curva (ou melhor, reta) no AOS também, só que o ângulo de inclinação é diferente, isso me incomoda muito, então não há nenhum ajuste aqui, caso contrário deve haver uma queda no AOS se houver um ajuste

 

Os seguidores de Yusuf estão gradualmente a nascer aqui :)

Não é claro que isso não é possível no mundo real?

 
Petros Shatakhtsyan:

Os seguidores de Yusuf estão gradualmente a nascer aqui :)

Não é claro que isso não é possível no mundo real.

É impossível em qualquer lugar, nem em trocas reais, nem em trocas de demonstração, nem em sonhos.

Andrey Dik:

o mais estranho é que todos os indivíduos da população têm a mesma curva (ou melhor, uma linha reta) nos oos, apenas o ângulo de inclinação difere, isso me preocupa mais, então não há ajuste, caso contrário deve haver uma queda nos oos se houver um ajuste

o diabo está nos detalhes, o pré-processamento cuida de tudo e a genética é apenas para o processamento de sinais

Estou confuso com o número de acordos, porque acho que são muitos. Depois temos de verificar se há escorregões, pastas e assim por diante.
 
Andrey Dik:

não é possível, não na vida real, não em demonstração, não em sonhos.

Prevejo uma carta pessoal a rachar pelas costuras, com perguntas como "E quanto? E onde? E dá!"

Fiquei sem essas perguntas depois de algumas perguntas minúsculas)

 
Maxim Dmitrievsky:

Bem, o diabo está nos detalhes, parece que o próprio pré-processamento retira tudo, e a genética NS já é apenas para o processamento de sinais.

Estou confuso com o número de acordos, acho que são muitos. Depois temos de verificar se há escorregões, pastas e assim por diante.

Se você não sabe o que fazer com ele, você pode perguntar: "O que você quer fazer com ele?

 
Andrey Dik:

não é possível, nem na vida real, nem em demonstração, nem em sonhos.

Com dados históricos, tudo é possível. Com MO você pode transformar 10 dólares em um bilhão.

MO não é adequado para forex.

 
Petros Shatakhtsyan:

Com dados históricos, tudo é possível. Você pode usar o MO para transformar 10 dólares em um bilhão.

MO não é adequado para forex.

Claro, se tu o dizes.


 
Andrey Dik:

das ist fantastisch, ja ja ja...

Não vai funcionar com o verdadeiro. Provavelmente um erro em algum lugar ...

