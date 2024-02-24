Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1473

Novo comentário
 
Maxim Dmitrievsky:

Passei meio dia a reescrever a minha líbia de rl em excesso por excesso de amostragem, mas finalmente consegui... a primeira vez (a amostragem em excesso é automática), enquanto antes tinha de escolher a partir de uma lista de modelos

Não consegui nada de bom com a meta marcação, provavelmente é só mais porcaria de livro, ou são as minhas más mãos/pensamentos...

Mas, é claro, um tipo de treinamento tão bonito de curvas em um mês e depois alguns anos obtendo lucro sem restrições, como recentemente demonstrado aqui, ainda não deu certo.

resultados muito interessantes

 
Em outro tópico, alguém que negociou na CME diz que os robôs de troca lá negociam uns com os outros e compõem volumes fictícios. Mas os volumes reais de compradores/vendedores reais são muitas vezes mais baixos. Agora vejo porque é que os volumes são apenas ruído. Volumes reais podem ser úteis, mas não há nenhum lugar para obtê-los.
 
Alexander_K:

:))) Você tem que trabalhar com o tempo - entre carrapatos, e ao desbastar uma série - com o tempo entre eventos. O tempo no mercado é o Graal.

Eu trabalho com barras M1. A Floresta decidirá qual deles usar no próximo nó, no dia 10 ou 27. Isto vai dar uma analogia com o desbaste.
Há algum sinal com o seu desbaste? É interessante avaliar se vale a pena o tempo.
 
Elibrarius:
Trabalhando com barras M1. A floresta escolherá qual deles se separará no próximo nó, no dia 10 ou no dia 27. O que dará uma analogia com o desbaste.
Há algum sinal com o seu desbaste? É interessante avaliar se vale a pena o tempo.

Com a M1 você pode trabalhar toda a sua vida e tudo passa. Em uma escala de tempo uniforme, há SB pura com um resultado correspondente.

Você tem que trabalhar em um sistema de coordenadas não-lineares. Mas, não tem de ser exactamente carraças :)

Resultado:


Aprende, papá, enquanto eu estiver vivo.

 
Alexander_K:

Com a M1 você pode trabalhar toda a sua vida e tudo passa. Em uma escala de tempo uniforme, há SB pura com um resultado correspondente.

Você tem que trabalhar em um sistema de coordenadas não-lineares. Mas, não tem de ser exactamente carraças :)

Resultado:


Aprende, papá, enquanto eu estiver vivo.

Sem comentários))
[Excluído]  
elibrarius:
Em outro tópico, uma pessoa que negociou na CME diz que há troca de robôs trocando uns com os outros e adicionando volumes fictícios. E os volumes reais de compradores/vendedores reais são muitas vezes mais baixos. Agora vejo porque é que os volumes são apenas ruído. Volumes reais podem ser úteis, mas não há nenhum lugar para obtê-los.

é um lunático.

Os volumes não lhe dizem nada sobre a direção, especialmente em futuros, porque os futuros estão ligados a um ponto.

A nível microestrutural há algumas regularidades como as densidades na taça.

 
elibrarius:
Volumes reais podem fazer algum bem, mas não há nenhum lugar para obtê-los.

1. Encontre qualquer uma dessas trocas em 1 lugar.
2. Certifique-se de que os volumes reais no seu "modelo" tenham realmente um impacto.
3. Dokuchi - se você tem mm, tente calcular seu algoritmo, mas você não pode descobrir isso sem um copo lá)))

[Excluído]  
Vizard_:

1. Encontre qualquer coisa que negoceie em 1 lugar.
2. Certifique-se de que os volumes reais no seu "modelo" tenham realmente um impacto.
3. Dokuchi - se você tem mm, tente descobrir o algoritmo dele, mas você não pode descobrir sem um copo lá)))

Professor, porque não se vai embora daqui?

Antecipando o fluxo de estupidez que você está prestes a vomitar.

))))

 
Maxim Dmitrievsky:

Professor, porque não se vai embora daqui?

))))

Já te explicaram o significado da palavra "professor", Lokhopedina).
Você é um professor e sabe o significado da palavra "Professor".
Mas é permitido)))) hilariante...

[Excluído]  
Vizard_:

Foi-te ensinado o significado da palavra "Professor").
Vá vender cascavéis inúteis, e não termine os seus postos.
Mas é permitido)))) hilariante...

você é um bombeiro perpétuo ou algo assim, quando você vai se queimar.

1...146614671468146914701471147214731474147514761477147814791480...3399
Novo comentário