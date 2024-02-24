Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1473
Passei meio dia a reescrever a minha líbia de rl em excesso por excesso de amostragem, mas finalmente consegui... a primeira vez (a amostragem em excesso é automática), enquanto antes tinha de escolher a partir de uma lista de modelos
Não consegui nada de bom com a meta marcação, provavelmente é só mais porcaria de livro, ou são as minhas más mãos/pensamentos...
Mas, é claro, um tipo de treinamento tão bonito de curvas em um mês e depois alguns anos obtendo lucro sem restrições, como recentemente demonstrado aqui, ainda não deu certo.
resultados muito interessantes
:))) Você tem que trabalhar com o tempo - entre carrapatos, e ao desbastar uma série - com o tempo entre eventos. O tempo no mercado é o Graal.
Há algum sinal com o seu desbaste? É interessante avaliar se vale a pena o tempo.
Trabalhando com barras M1. A floresta escolherá qual deles se separará no próximo nó, no dia 10 ou no dia 27. O que dará uma analogia com o desbaste.
Com a M1 você pode trabalhar toda a sua vida e tudo passa. Em uma escala de tempo uniforme, há SB pura com um resultado correspondente.
Você tem que trabalhar em um sistema de coordenadas não-lineares. Mas, não tem de ser exactamente carraças :)
Resultado:
Aprende, papá, enquanto eu estiver vivo.
Em outro tópico, uma pessoa que negociou na CME diz que há troca de robôs trocando uns com os outros e adicionando volumes fictícios. E os volumes reais de compradores/vendedores reais são muitas vezes mais baixos. Agora vejo porque é que os volumes são apenas ruído. Volumes reais podem ser úteis, mas não há nenhum lugar para obtê-los.
é um lunático.
Os volumes não lhe dizem nada sobre a direção, especialmente em futuros, porque os futuros estão ligados a um ponto.
A nível microestrutural há algumas regularidades como as densidades na taça.
Volumes reais podem fazer algum bem, mas não há nenhum lugar para obtê-los.
1. Encontre qualquer uma dessas trocas em 1 lugar.
2. Certifique-se de que os volumes reais no seu "modelo" tenham realmente um impacto.
3. Dokuchi - se você tem mm, tente calcular seu algoritmo, mas você não pode descobrir isso sem um copo lá)))
1. Encontre qualquer coisa que negoceie em 1 lugar.
2. Certifique-se de que os volumes reais no seu "modelo" tenham realmente um impacto.
3. Dokuchi - se você tem mm, tente descobrir o algoritmo dele, mas você não pode descobrir sem um copo lá)))
Professor, porque não se vai embora daqui?
Antecipando o fluxo de estupidez que você está prestes a vomitar.
))))
Professor, porque não se vai embora daqui?
))))
Já te explicaram o significado da palavra "professor", Lokhopedina).
Você é um professor e sabe o significado da palavra "Professor".
Mas é permitido)))) hilariante...
Foi-te ensinado o significado da palavra "Professor").
Vá vender cascavéis inúteis, e não termine os seus postos.
Mas é permitido)))) hilariante...
você é um bombeiro perpétuo ou algo assim, quando você vai se queimar.