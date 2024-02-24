Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1468

Maxim Dmitrievsky:

Bem, o diabo está nos detalhes, o pré-processamento provavelmente cuida de tudo sozinho, e a genética NS já é apenas para o processamento de sinais.

parece que o que se alimenta na rede é o que se obtém na saída...

A grelha não consegue fazer doces de ovelhas (não tenho a certeza de nada ultimamente)

 
Andrey Dik:

das ist fantastisch, ja ja ja...

19 anos de idade, formação de 2007 a 2009, em frente - resto do caminho

 
Olá a todos, sobre os resultados fabulosos deste dispositivo neurológico. A partir do vídeo você pode ver que a seção de aprendizagem não está no início, mas no meio do ciclo de feedback. Não acho que seja possível fazer isto, devido à sequência temporal. Fazer a decomposição no contexto temporal, nomeadamente. Treino-Test-EPD. Que a sequência temporal é respeitada. Vamos ver qual é o resultado.
Andrey Dik:

De forma alguma, não cozido ou cozido

Ivan Butko:

Responder a


19 anos, treinamento de 2007 a 2009, para frente - o resto são os dois caminhos

Seria interessante ter estatísticas sobre o comércio - a que horas, duração, etc.

Está no seu sinal, certo? Terá de esperar por mais estatísticas.

 
Dentro de quinze dias será um mês de testes (as duas primeiras negociações que abri manualmente para verificar), portanto o início é 24 de abril, e 24 de maio será possível fazer uma conclusão aproximada

 

Se alguém tiver um arquivo da biblioteca MetaTraderR, por favor, envie-me.

Boa sorte.

 
Assim?
https://www.mql5.com/ru/code/17468
Elibrarius:
Esse tipo de coisas?
https://www.mql5.com/ru/code/17468

Não. A biblioteca Metakvot que anunciaram com a nova construção do MT5(2005), se não me engano. Um tópico com discussão do qual eles acabaram de apagar.

 
Vladimir Perervenko:

Não. A biblioteca Metakvot que anunciaram com a nova construção do MT5(2005), se não me engano. O fio que eles acabaram de apagar.

o cache do google ainda encontra o tópico excluído, não sei se o google armazena os arquivos anexados

