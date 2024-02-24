Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1476

Novo comentário
 
Alexander_K:

Eu não tenho que dizer nada - isso faria você se sentir melhor?

OK, digamos que carrapatos finos podem ser previstos, mas para que serve prever 1-2 carrapatos se é o tamanho da comissão.

Por que não tentar diluir prazos maiores, por exemplo com um ziguezague ou algo semelhante, deixando apenas a função preço extrema, ou empregar a análise do espectro para o mesmo fim?

 
mytarmailS:

OK, digamos que carrapatos finos podem ser previstos, mas de que serve prever 1-2 carrapatos se este é o tamanho da comissão.

Por que não tentar diluir grandes prazos, por exemplo, através de ziguezague ou algo semelhante, deixando apenas extremos de função de preço, ou análise do espectro para o mesmo propósito?

É isso que estou a dizer, foi exactamente o que o Doc encontrou - nas séries magras tinha uma elevada capacidade de previsão, mas tudo foi consumido pela propagação e pela comissão. Então, ele começou a desbastar mais e com mais força... Receio que, ao fazê-lo, tenha perdido a não-linearidade do tempo, saiu para a SB pura e ficou frustrado... Infelizmente, isto também é possível...

 
mytarmailS:

Então, vamos láAlexander_K

Ou justificar o meu erro com provas (uma captura de tela de outra pessoa sem apelidos não é prova do seu acerto)

Esta é uma acusação séria, passar o código de outra pessoa como seu e mostrar a equidade de outra pessoa é provavelmente a coisa mais vil e condenável que um negociante pode fazer, por essa manga eterna.

 
Graal:

Essa é uma acusação séria, passar o código de outra pessoa como seu e mostrar a equidade de outra pessoa é provavelmente a coisa mais vil e condenável que um negociante de algo pode fazer, por essa manga eterna.

:)) Não se preocupe, mestre dos posts legais em estilo e conteúdo - o sinal é meu, eu só o escondi para não excitar a mente daqueles que sofrem.

 
Alexander_K:

Olha, não é assim tão complicado...

Você aceita o preço

ziguezague ou algo semelhante, uso uma coisa diferente (Pontos Perceptualmente Importantes )

então você deixa apenas os extremos, você limpa os valores intermediários

ganhas 17 pontos dos 100 originais. Agora você diferencia

Agora temos a sua série favorita "estacionária" com alcance normal de dezenas ou centenas de pontos.

A minha rede funciona muito melhor com esses dados do que com quaisquer outros que já tentei, mas já tentei muitas coisas.


E depois podes cortar ali ou fazer o que quiseres com ele.

 
mytarmailS:

Olha, não é assim tão complicado...

Fica com o preço.

você coloca um ziguezague ou algo similar, eu uso outra coisa (Pontos Perceptualmente Importantes )

Depois deixa-se apenas os extremos, limpam-se os valores intermédios.

ganhas 17 pontos dos 100 originais. Agora você diferencia

Agora temos a sua série favorita "estacionária" com alcance normal de dezenas ou centenas de pontos.

A minha rede funciona muito melhor com estes dados do que com qualquer outra que eu tenha tentado, e eu tentei muito.

Bem, óptimo. Eu tenho algum problema com essa abordagem?! Abra um sinal - deixe os que sofrem ganharem também.

 
Alexander_K:

Bem, óptimo. Eu tenho algum problema com essa abordagem?! Abra um sinal - deixe os ansiosos ganharem também.

Estou a mostrar-te como aumentar a pontuação nas tuas fileiras, não preciso disso... Eu trabalho com níveis e não reconheço mais nada (por enquanto), então eu não reconheço suas abordagens porque elas (conversões) apagam todas as informações sobre níveis

[Excluído]  
Alexander_K:

Mas, afinal de contas, quase ninguém neste tópico lida com dados de entrada pré-processados. E mesmo assim Koldun disse há 1000 páginas que esta é a etapa mais importante, e é o segredo mais importante de todos os mestres do MoD. E tu tens de aprender a ouvir o Warlock.

A ironia é que o que quer que o Mestre diga - é o contrário, ele tenta enganar, ou apenas mais uma vez demonstrar a pureza de seu gênio insuperável.

Além disso, a ironia é que nenhuma conversão pode ensinar melhor do que as citações originais sem qualquer conversão. Eu já dei exemplos. O problema surge devido à necessidade de dimensionar os dados, mas qualquer dimensionamento mata a informação. Então, temos um círculo vicioso e não é tão fácil sair dele.

 
Maxim Dmitrievsky:

A ironia é que não importa o que o Professor diz, ele está tentando enganar, ou simplesmente demonstrar a pureza de seu Gênio incomparável.

Além disso, a ironia é que nenhuma conversão pode ensinar melhor do que as citações originais sem nenhuma conversão. Eu já dei exemplos. O problema surge devido à necessidade de dimensionar os dados, mas qualquer dimensionamento mata a informação. O resultado é um círculo vicioso que não é fácil de se sair.

Feiticeiro é provavelmente um vigarista em alguns lugares - é por isso que ele é um feiticeiro. Mas ele ajudou-me a descobrir algumas coisas. Em geral, estou a saltar as vossas merdas - porque ter-vos aos dois neste fórum deu-me energia e estou-vos grato por isso.

Quanto ao desbaste/pré-processamento de dados - mantenho a minha opinião: é necessário. Mas, que seja uma questão de discussão.

[Excluído]  
Alexander_K:

O feiticeiro é provavelmente um pouco trapaceiro - é por isso que ele é um feiticeiro. Mas ele ajudou-me a resolver algumas coisas. De qualquer forma, estou a passar por cima das vossas merdas - porque ter-vos aos dois no fórum deu-me força e estou grato por isso.

Quanto ao desbaste/pré-processamento de dados - mantenho a minha opinião: é necessário. Mas, que seja uma questão de debate.

Não é uma discussão, apenas uma quezília )

O pré-processamento é necessário, mas os diferentes tipos de diferenciação de alguma forma degradam gravemente todos os indicadores, incluindo a diferenciação fracionária. Talvez seja necessário fazer exactamente acordos de desbaste para a NS e escolher um bom conjunto

1...146914701471147214731474147514761477147814791480148114821483...3399
Novo comentário