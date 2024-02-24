Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1476
Eu não tenho que dizer nada - isso faria você se sentir melhor?
OK, digamos que carrapatos finos podem ser previstos, mas para que serve prever 1-2 carrapatos se é o tamanho da comissão.
Por que não tentar diluir prazos maiores, por exemplo com um ziguezague ou algo semelhante, deixando apenas a função preço extrema, ou empregar a análise do espectro para o mesmo fim?
É isso que estou a dizer, foi exactamente o que o Doc encontrou - nas séries magras tinha uma elevada capacidade de previsão, mas tudo foi consumido pela propagação e pela comissão. Então, ele começou a desbastar mais e com mais força... Receio que, ao fazê-lo, tenha perdido a não-linearidade do tempo, saiu para a SB pura e ficou frustrado... Infelizmente, isto também é possível...
Então, vamos láAlexander_K
Ou justificar o meu erro com provas (uma captura de tela de outra pessoa sem apelidos não é prova do seu acerto)
Esta é uma acusação séria, passar o código de outra pessoa como seu e mostrar a equidade de outra pessoa é provavelmente a coisa mais vil e condenável que um negociante pode fazer, por essa manga eterna.
Essa é uma acusação séria, passar o código de outra pessoa como seu e mostrar a equidade de outra pessoa é provavelmente a coisa mais vil e condenável que um negociante de algo pode fazer, por essa manga eterna.
:)) Não se preocupe, mestre dos posts legais em estilo e conteúdo - o sinal é meu, eu só o escondi para não excitar a mente daqueles que sofrem.
Olha, não é assim tão complicado...
Você aceita o preço
ziguezague ou algo semelhante, uso uma coisa diferente (Pontos Perceptualmente Importantes )
então você deixa apenas os extremos, você limpa os valores intermediários
ganhas 17 pontos dos 100 originais. Agora você diferencia
Agora temos a sua série favorita "estacionária" com alcance normal de dezenas ou centenas de pontos.
A minha rede funciona muito melhor com esses dados do que com quaisquer outros que já tentei, mas já tentei muitas coisas.
E depois podes cortar ali ou fazer o que quiseres com ele.
Bem, óptimo. Eu tenho algum problema com essa abordagem?! Abra um sinal - deixe os que sofrem ganharem também.
Bem, óptimo. Eu tenho algum problema com essa abordagem?! Abra um sinal - deixe os ansiosos ganharem também.
Estou a mostrar-te como aumentar a pontuação nas tuas fileiras, não preciso disso... Eu trabalho com níveis e não reconheço mais nada (por enquanto), então eu não reconheço suas abordagens porque elas (conversões) apagam todas as informações sobre níveis
Mas, afinal de contas, quase ninguém neste tópico lida com dados de entrada pré-processados. E mesmo assim Koldun disse há 1000 páginas que esta é a etapa mais importante, e é o segredo mais importante de todos os mestres do MoD. E tu tens de aprender a ouvir o Warlock.
A ironia é que o que quer que o Mestre diga - é o contrário, ele tenta enganar, ou apenas mais uma vez demonstrar a pureza de seu gênio insuperável.
Além disso, a ironia é que nenhuma conversão pode ensinar melhor do que as citações originais sem qualquer conversão. Eu já dei exemplos. O problema surge devido à necessidade de dimensionar os dados, mas qualquer dimensionamento mata a informação. Então, temos um círculo vicioso e não é tão fácil sair dele.
Feiticeiro é provavelmente um vigarista em alguns lugares - é por isso que ele é um feiticeiro. Mas ele ajudou-me a descobrir algumas coisas. Em geral, estou a saltar as vossas merdas - porque ter-vos aos dois neste fórum deu-me energia e estou-vos grato por isso.
Quanto ao desbaste/pré-processamento de dados - mantenho a minha opinião: é necessário. Mas, que seja uma questão de discussão.
Não é uma discussão, apenas uma quezília )
O pré-processamento é necessário, mas os diferentes tipos de diferenciação de alguma forma degradam gravemente todos os indicadores, incluindo a diferenciação fracionária. Talvez seja necessário fazer exactamente acordos de desbaste para a NS e escolher um bom conjunto