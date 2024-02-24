Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 731
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
não tenho tempo para masturbação, por exemplo, passei todo esse tempo trocando com as mãos :) o resto do tempo estudei inteligência de barata, ou melhor, até mesmo o verme - eles só têm 300 neurônios lá :) e tudo o que sabem fazer é mastigar e fazer cocô continuamente...
Você provavelmente raramente faz negócios, enquanto eu escalpo na M1 - eu tento negociar em cada onda. Faço trocas a cada 10 a 30 minutos. Menos frequentemente é aborrecido.
Sim, algumas transacções por mês.
Seja como for, fui aprovado para um artigo sobre BOO, que é só para comerciantes como tu...
Eu estou sentado em casa. O comércio de robôs... Boring...... to do????
Porque não jogar boo enquanto o robô negoceia... Sim, claro, basta ler o meu artigo e ir para ele.... :-)
Seja como for, fui aprovado para um artigo sobre BOO, que é só para comerciantes como tu...
Eu estou sentado em casa. O comércio de robôs... Boring...... to do????
Porque não jogar boo enquanto o robô negoceia... Sim, claro, basta ler o meu artigo e ir para ele.... :-)
claro, entendo que 1 vez não é um p... mas você já tem uma tendência ou proclividade
Eu percebo, claro, que uma vez não é um p... mas você já tem uma tendência ou propensão
bem... essa é uma estatística do negócio da semana passada. Você começa a preparar um discurso de desculpas, porque o meu relato começou a crescer de forma constante. Não está a aparecer por causa das estatísticas do passado. Mas quando a mudança se manifesta. Vou esperar um pedido de desculpas seu pessoalmente. Compreende?
bem... estas são as estatísticas do negócio da semana passada. Você começa a preparar um discurso de desculpas, porque o meu relato começou a crescer de forma constante. Não está a aparecer devido a estatísticas passadas. Mas quando as mudanças se manifestam. Vou esperar um pedido de desculpas seu pessoalmente. Conseguiste?
Vou fazer isso, até preparei flores e um postal))
Caso contrário, não me interessa o que não podes fazer, porque és demasiado inteligente. Só estou interessado na minha pontuação e nas minhas conquistas. E foi-te dada uma ferramenta e não a usaste correctamente, torcendo-a nas tuas mãos e deitando-a fora. Portanto, este é um problema consigo e com a sua abordagem ao mercado. Continua assim e vais ter o mesmo resultado. Mudei a minha abordagem nas últimas duas semanas e o resultado também mudou. Então, boa sorte!!!
Pelo menos eu publico o meu sinal ao contrário de alguns..... Bem, é só isso... para o registo....
Eu vou, eu até preparei flores com um cartão ))
Isso é óptimo. Eu aviso-te quando os puderes enviar e não te esqueças de enviar um bow.....
Caso contrário, não me interessa o que não podes fazer, porque és demasiado inteligente. Só estou interessado na minha pontuação e nas minhas conquistas. E foi-te dada uma ferramenta e não a usaste correctamente, torcendo-a nas tuas mãos e deitando-a fora. Portanto, este é um problema consigo e com a sua abordagem ao mercado. Continua assim e vais ter o mesmo resultado. Mudei a minha abordagem nas últimas duas semanas e o resultado também mudou. Então, boa sorte!!!
Pelo menos eu publico o meu sinal ao contrário de alguns..... Bem, é só isso... apenas uma nota de acompanhamento....
Então tenho estado à espera que alguém se inscreva há muito tempo, terei muito prazer em fazê-lo) por isso peço-lhes que o façam mais depressa.