Aqui encontrei as minhas screenshots e comentários https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page994#comment_7904395
A maior parte é como na primeira foto, ou seja, a previsão é quase horizontal.
Às vezes, como na segunda fotografia...
em azul e branco eu escrevi para NÃO fazer, exatamente o que você faz!!!!!!!!!!!
Está em cartas russas, então o que é que não se deve entender?
OK...
E com entropia ainda não entendi, não pode ser aplicada aqui a este tipo de regularidades, entropia é para séries temporais cíclicas, que podem ser descritas por harmônicas, por exemplo, se não estou enganado.
não há padrões na pessoa, que outro tipo? Esses seus níveis somarão até 0 menos o spread.
É isso, estou farto de explicar, estou farto disso.
e um monte de inadequados se reuniram novamente, como num manicómio.
Eu escrevi em azul e branco como NÃO fazer exatamente o que você está fazendo!!!!!!!!!!!
Está em letras russas, então o que é que não se deve entender?
Mas as capturas de ecrã não são nada. O sinal sobreviveu a 200-500 negociações - isto é o que precisamos. Mas as capturas de ecrã são suficientemente boas para começar.
Eu não peso os enxertos porque não os tenho na minha "base de conhecimento". Ainda não, tenho tudo feito na forma de imagens, como uma pessoa...
Quanto à largura da zona, tens de revelar todo o conceito, vou dizer a essência sem revelar detalhes, só porque é longa...
Temos um padrão actual (últimos n preços ou o que quer que seja)
Na "base de conhecimento" estou procurando os mesmos padrões e ver como eles acabaram.
Claro que preciso de traduzir os padrões para um domínio de coordenadas normalizado.
Temos uma espécie de caos nas trajectórias dos padrões, nada de interessante.
Apenas uma observação: é assim que você tenta prever suas tendências, ZZ e outras coisas (elipses azuis).
Estás a mexer com o mais puro caos.
Ok, continua, mas é o caos? Se o olharmos com um olho humano, podemos ver que existe uma certa consistência nas três trajectórias, ou seja, podemos ver a zona a partir da qual o preço salta para baixo em todos os três casos
O algoritmo faz esta pesquisa automaticamente.
A resposta à pergunta :
Esta é a largura da zona encontrada, é constantemente diferente por razões objectivas.
Depois transferimos a zona encontrada de volta das coordenadas normalizadas para as coordenadas absolutas e obtemos a zona de ricochete esperada.
É assim tão simples))
Quanto mais inteligente o algoritmo de busca de padrões no BR e quanto mais rico o próprio BR, mais inteligente o robô é
Eu não vou mentir, está ocupado! Eh, assim sem mais nem menos e fundir todas as estratégias. Talvez pudéssemos ter uma espécie de fundação...
Hoje, o euro aumentou 5 minutos.
Havia 5 zonas pd/sp
3 zonas funcionaram bem, uma deu um pequeno salto, a outra não funcionou de todo
Eu desenhei as setas para as "especiais".
Ontem havia três zonas, todas as três funcionaram, hoje 3 em 5 funcionaram
Isso é 6 contra 2.
Acho que não é possível fazer dinheiro sozinho, é tudo falso.
Só juntos é difícil :-)
Hoje
4 funcionaram, 2 não.
Em três dias 10 zonas trabalharam contra 4 não funcionaram...
Diga-me alguém que seja melhor a nível de construção, mesmo que não seja automático como o meu...
Então, quem tem cérebro, use-o...
Ajude a instalar e configurar uma pilha de arquivos. Aqui estão 3 arquivos da pilha para você. E telepaticamente aprende o resto e ensina-te a instalar... Você é engraçado))
e o grande segredo é encontrado em 2 minutos https://github.com/kartikmadan11/MetaTraderForecast