Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1340
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Sinceramente, estou aqui na esperança de que o seu próximo post seja "há os primeiros resultados....", todas as suas pesquisas foram aplicadas na prática, se não então talvez todo o seu trabalho neste momento seja um caminho para lugar nenhum?
Estranha forma de pensar - ainda não fiz o que tinha planeado, por isso é demasiado cedo para apostar em negócios. Atualmente estou testando os preditores no comércio real com o herbário de Ano Novo, capturando insetos e coletando informações. Então eu vou instalar o modelo CatBoost com lote pequeno, preciso verificar a sua correção e velocidade de operação em dados reais. Quando o lucro será de pelo menos 10k para 2018 em amostra de teste, provavelmente com combinações de modelos, então eu o colocarei em conta real com um lote normal. Vou colocar um de verdade num lote normal. O desenvolvimento e a depuração não é uma questão rápida.
você pode salvar o modelo em json e renderizá-lo em mql, ou seja, você terá um bot pronto sem arquivos extras).
O modelo pode ser salvo em json e renderizado em mql, ou seja, você terá um bot pronto sem arquivos extras
Claro, o excesso é de 3 linhas, sim...
Você pode salvar o modelo, mas a questão é sobre o intérprete, não sobre o modelo.E, dividindo em 7 ficheiros para acelerar o processo, e não para executar comandos sequencialmente.
ou seja, há um ponto de interrogação dentro do intérprete ou o quê?
Eu não sei o que está dentro do intérprete - talvez você possa escrevê-lo e me dizer.
Sugiro uma forma directa de criar um modelo, sem um invólucro de pitão.
é um caminho lento e espinhoso, você só precisa do modelo nu para usar
Não é uma boa maneira de explorar, apenas através da pitão.
Apenas a minha variante, penso eu, será mais rápida que a píton, também devido à aplicação paralela de modelos - você quer verificá-la.
Eu não preciso dele para geração de modelos, para mexer com modelos individuais você pode usar outras ferramentas, incluindo python, R ou MT5.
Afixe o código fonte e o princípio do trabalho corretamente, com uma boa descrição
Então, talvez alguém esteja interessado e não com uma caixa negra para interagir.
Bem, eu acho que não só os programadores lêem este tópico, e as pessoas que querem tentar o MO, mas não sabem como abordá-lo, este roteiro para ajudá-los.
O programador, penso eu, vai lidar com o código - parece que não há nada de inteligente lá, excepto trabalhar com mesas, o que não é o meu forte.
Sim, estamos a lê-lo...
os programadores aqui não conseguiam entender o código de Reshetov, quanto mais cavar em algumas ideias vagas e não formalizadas
imaginação escassa
Então você não fez nada e está sugerindo que façamos tudo do zero com base nas suas fantasias.
Não estou a sugerir nada a si pessoalmente, estou a oferecer-lhe uma oportunidade para aqueles que estão interessados.
Eu não fiz nada por ti pessoalmente, sem dúvida.Especialmente para aqueles que estão interessados no código, eu pedi permissão ao autor da classe para publicar o código com funções da classe, sem a própria classe, se ele não se importar, eu o publicarei. Talvez alguém modifique as funções de classe e o script fique disponível ao público.
Maxim Dmitrievsky:
O auge do abstracionismo são as fórmulas matemáticas e os conceitos abstratos, e não a mingau na mente de algum sonhador em particular.
Não exactamente. O topo são imagens multidimensionais, não fórmulas e especialmente não noções abstratas.
Mas para que o cérebro possa operar com tais imagens de pensamento, ele precisa de uma energia leve, sem ela haverá uma degeneração e se transformará em fórmulas.
Está bem, boné.
Conheço a energia escura, nunca ouvi falar da energia da luz.
A estrutura do mundo à nossa volta por níveis quânticos. Para aqueles que não sabem onde estão).
Bem à esquerda, aqui vamos nós.