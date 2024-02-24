Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1341
Código do script, se alguém estiver interessado - infelizmente, sem classe
Fez uma análise de modelos paralelos, ou seja, mostra os pontos de ativação de limiar (padrão 0,5) na amostra de teste.
Pode-se ver que os modelos são bastante semelhantes em geral, mas outra coisa que surpreende são os intervalos de tempo muito grandes onde não houve ativação. Talvez a razão seja algum preditor a tirar informações do bar mensal...
E depois um monte de negócios em fila em cada bar? Eu tive uma semelhante, com a NS. A conclusão é semelhante - a grande TF está a influenciar, e as pequenas estão a complementá-la.
Nem por isso, é que os negócios são maiores do que a largura do ecrã - eu não afixei um grande. Mas, o facto de vir sob a forma de agrupamentos - sim. Se vale a pena deitar fora os TFs superiores que cortaram tanto ou não a possibilidade de entrada, é a questão...
+++
Sem ofensa para o Alexei - me choca se eu entender uma palavra do que ele escreve. Nem os objectivos nem os métodos para os atingir são claros ou substanciados. O espírito do Professor, que passou 15 anos em redes neurais, e agora trabalha em uma lavagem de carros, então paira sobre ele.
Sim, todos nós caminhamos sob Deus, não há diferença particular em uma lavagem de carros, ou algum gerente, "crescido" para um pseudo-parceiro, que, no entanto, também pode facilmente levar uma surra antes da aposentadoria e sair na cocheira quebrada. Agora em algumas empresas de estilo ocidental há 30 "vice-presidentes" para 100 funcionários, o gerente médio é agora vice-presidência para 50.000 por mês))) É engraçado e pecaminoso...
Ou um risco consciente e uma ameaça real de trabalhar em uma lavagem de carros, mas no caminho com mais entusiasmo, interesse e aventura, ou um risco ainda maior, mas escondido "debaixo do tapete" "crescimento na carreira", com desapontamento tanto no processo como no resultado. Se você nasceu plebeu, é melhor desistir imediatamente da esperança, mas você pode tentar "conseguir", você não tem nada a perder de qualquer maneira, pelo menos antes de morrer você pode dizer que você fez o melhor que pôde e não teve que rastejar toda a sua vida como uma cadela)))
Vale a pena deitar fora os TFs superiores, que cortaram tanto a possibilidade de entrada, ou não, é essa a questão...
Bem, ou o testa manualmente e decide, ou o otimiza.
Bem, ou suar manualmente e decidir, ou fazer alguma optimização.
Preciso escavar os lençóis e encontrar a causa, vou chegar lá nos próximos dias - preciso de descansar um pouco para isso.
Até agora, alguns modelos são abalados pela marcação - parece que têm mais variações, o que pode ser interessante em termos de emparelhamento
Parabéns.
Terminal: API adicionada para solicitar dados do terminal MetaTrader 5 através de aplicações que utilizama linguagem R.
Nós preparamos um pacote especial MetaTraderR. Contém DLL para interação entre o terminal R e MetaTrader 5, documentação e arquivos r auxiliares. Agora o pacote está em processo de registro no repositórioCRAN, e em breve estará disponível para download e instalação.
Vamos esperar pela sequela.
Boa sorte.
Os desenvolvedores ignoram a questão do feedback, por isso a probabilidade não é muito alta de que seja...
Aqui está outra forma de representar o comportamento dos modelos na amostra - aqui por cor:
TP - classificação correcta "1" - verde
FP - erro de classificação "1" - vermelho
FN - classificação errada "0" (na verdade falta "1") - azul
O tamanho da tela é grande - é mais interessante assistir clicando.
E o gif ao premir as duas variantes vai mudar para maior clareza.
pode-se ver que os meus modelos têm muito pouco mergulho no mercado, pois há muito azul - precisamos de ver as razões para a inactividade. Talvez eu deva procurar outras maneiras de parar a aprendizagem, não apenas pela precisão. É claro que eu definiria tanto a completude quanto a precisão para alguns limites, mas por alguma razão desconhecida esta opção de parar o treinamento não é fornecida pelos desenvolvedores, mas é uma pena.