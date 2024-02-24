Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 512
Pergunta para aqueles que resolveram problemas de regressão para a NS:
O que você alimenta como valor de treinamento (e o que depois prever)?
Há variantes:
1) 1 produção com incremento de preço da próxima barra (parece-me desinteressante, porque o incremento de preço de 1 barra é geralmente insignificante)
2) 10-20 saídas com aumentos de preço para 10-20 barras (parece consumir recursos e tempo, mas dá maior precisão)
3) 1 produção com preço incremental de um extremo ao longo de um ziguezague (por exemplo, no ziguezague haverá um extremo depois de 15 barras e seu preço)
Qual opção é melhor na sua opinião? Talvez haja algo melhor?Se a previsão for feita para várias barras à frente (p.2 e 3), é óbvio que a probabilidade da sua execução diminui. Qual seria o número ideal?
Eu tentei o ponto 1, o modelo encontra algumas regularidades.
Alexey (o autor deste tópico) sugeriu olhar não 1 barra à frente, mas várias barras, escolhendo experimentalmente até onde olhar. No seu caso houve uma classificação, mas no meu caso para regressão também este método melhora ligeiramente os resultados em relação ao ponto 1. É semelhante ao ponto 2, mas exactamente com um monte de saídas não treinei o modelo, apenas fiz uma para cada novo alvo.
Não posso dizer com certeza sobre o ziguezague, nada funcionou para mim, mas li neste tópico que é o oposto.
Estava a pensar se faz sentido perder tempo em MO se a previsão é de cerca de 50%. Acho que vai ser o mesmo nos mashes.
Se não há diferença na previsão, por que gastar tanto tempo em coisas mais complexas com resultados simples?
Em geral, antes de passar tempo no MO-NS, você deve primeiro decidir para que servem e porque são necessários.
Decidi que eles são um suplemento ao TC clássico, não um substituto para os métodos clássicos. Eu ainda não cheguei aos sistemas prontos, mas os resultados dos modelos são muito bons.
Antigo como um ovo mamute e uma afirmação correcta. NS pode ser um suplemento ao TC, mas não em vez dele, e mais ou menos o mesmo número de zeros e uns nestas classificações foi discutido há mais de um ano atrás neste tópico. Você só não quer ouvir....
Porque é que o cão precisa de uma quinta perna? Isto é, TC NS.
Eu sigo o tema e vejo sempre a mesma coisa.
é o NEUROSET!
é "treinar" a água - para que ela "se lembre" e se vá embora por si mesma.
Depois de um tempo - a água "aprenderá" e se recolherá.
É assim que a IA é criada - você tem que agir contra a lógica, então você vai encontrar uma maneira.
Por isso estou a olhar para ..... ele é claramente um verdadeiro neurónio este furo)
Está muitas vezes escrito...a rede neural inventa coisas - desenha-as, cria-as... e isso meio que desafia a lógica humana....
Digamos que é.
Mas o amorfo - super inteligente - sem o seu "Criador" é incapaz de criar absolutamente nada. "Ele" (a IA) precisa de ser imitado. Sem ele não haverá desenvolvimento.
De repente, encontrará uma brochura online dos islamistas ISIS na rede e será o fim da humanidade.
Portanto, devemos educar a IA - dentro do quadro da moralidade.
Caso contrário será 10000000000 vezes pior do que um Wahhabi.
Uma vez tentei criar uma IA na Basic, na década de 1998. Em um computador -ZX_SPECTRUM.
Vá lá!!!! Eu tinha um, mas só no início dos anos 90, no final tendeu a tornar-se uma raridade, embora também tenha escrito os meus primeiros programas em BASIC....
a questão é que todos têm uma média de batimentos.