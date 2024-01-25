Falta de Suporte / Atendimento
horrivel tem sido meu atendimento pela comunidade! Dias com problemas no sinal e nao consigo solução, agora pra meu espanto, em faze de testes, a unica forma de fazer meu sinal, aparentemente funcionar é colocando um preço de 20 usd para o sinal voltar ao o ar, com a observação da comissão que ira pra comunidade, se meu sinal esta em fase de teste pq tenho que ter um sinal pago???!! estou desapontada com a falta de profissionalismo da comunidade, querem lucros tranqulo mas precisamos de assistencia
Olá tauana310600,
antes de mais nada, gostaria de esclarecer algumas coisas pra você:
1) nós, moderadores, não somos pagos pela MetaQuotes para darmos suporte no site MQL5.com;
2) nós, moderadores, fazemos nosso melhor para atendermos a todas as demandas de todos os usuários, mesmo trabalhando como voluntários aqui no site;
3) nós, moderadores, não temos acesso às suas informações, seja ela de qualquer natureza; apenas quem possui essas informações é a empresa MetaQuotes;
4) nós, moderadores, podemos e fazemos questão de te ajudar naquelas questões relacionadas à linguagem de programação MQL5 e também no uso da ferramenta MetaTrader;
5) os SINAIS de investimento são controlados pela MetaQuotes, de maneira que nós, moderadores, não temos absolutamente nenhum controle sobre o que acontece no site MQL5.com;
Logo, se ficar claro pra ti essa diferença, entre a ferramenta MetaTrader e o site MQL5.com, então, acho que podemos te ajudar de uma forma melhor.
O seu problema é relacionado ao site MQL5.com, e, nesse caso, infelizmente apenas quem pode te ajudar é a empresa MetaQuotes.
A forma de solicitar essa ajuda é abrindo uma requisição de atendimento (Service Desk). Ao abrir essa requisição, infelizmente a resposta pode durar mais tempo que gostaríamos. Logo, caso você já tenha aberto a requisição de atendimento, infelizmente nós, moderadores, não podemos te ajudar, mas apenas a empresa MetaQuotes.
Espero ter ajudado.
Abraços,
Malacarne
Olá tauana310600, realmente, como já comentado, a comunidade não presta suporte e nem é remunerada de qualquer forma para postar aqui, ou seja, moderadores são apenas voluntários.
Seja como for, quanto ao seu problema, ele parece simples e segue abaixo cópia da resposta que postei no seu tópico original.
O que está te acontecendo é que o sistema de sinais foi modificado e agora sinais em conta real realmente possuem o valor mínimo de $20, nem você nem nenhum outro provedor irá conseguir 'setar' gratuito.
Da mesma forma, sinais em conta demonstração agora somente podem ser gratuitos.
Obs: sinais em conta real antigos, que estavam gratuitos e não foram editados, continuam gratuitos.
Seja como for, quanto ao seu problema, ele parece simples e segue abaixo cópia da resposta que postei no seu tópico original.
Seja como for, quanto ao seu problema, ele parece simples e segue abaixo cópia da resposta que postei no seu tópico original.
Obrigado Malacarne, pela atenção
Att
Tauana
vou agradecer a atenção do supracitados. Malacarne e Figurelli, entendi agora a posição dos moderadores no site mql5, e por terem produtos que é do segmento se colocam a disposição prar auxiliar na medida do possivel e que tem ferramentas que podem ser utilizadas atravez de seus serviço.
Olá tauana310600, respeito tua posição mas não concordo com a vinculação de intenções comerciais dos moderadores, como você apresenta, nem vi nenhum argumento nesse sentido nas respostas que te foram passadas.
Realmente uma grande parte da comunidade internacional do fórum oferta soluções para o mercado financeiro, ainda mais com as facilidades de tecnologia existentes para isso, como também acontece em outros fórums, mas acredito que a disposição aqui não deve ser por motivos pessoais ou retornos individuais. A meu ver o motivador deve estar no crescimento e qualificação da comunidade, o que sem dúvida é ainda maior a necessidade para países como o Brasil, onde a área de finanças quantitativas é tão atrasada em relação a outros países.
Na minha opinião, sem a formação e participação qualificada da comunidade, o conteúdo fica pobre e o retorno individual mais ainda, e portanto esse deve ser o motivador dos moderadores.
Além disso, lembro também que os moderadores são assim determinados não por escolha própria ou por questões comerciais, mas justamente por atuarem de forma colaborativa, podendo acontecer com qualquer usuário do fórum passar a ser moderador de uma hora para outra, mesmo sem atuar com nenhuma ferramenta ou serviço.
A capacitação para isso, portanto, passa longe da área ou interesse comercial, e está ligada somente ao desempenho colaborativo.
Bom dia!
Há algum tempo eliminei os sinais de alarme para indicadores. Tentei restabelecer atualmente, mas não consegui. Gostaria de retornar o sinal sonoro para MACD divergence. Ficarei grato aos moderadores que sempre fazem um bom trabalho! Esse retorno dos moderadores irá para o email?
Por que raios você postou uma pergunta neste post? Não tem nada a ver como o assunto em pauta e ainda por cima corre o risco de ninguém te responder...
Segundo, moderadores "moderam" o fórum, não são obrigados a responder a ninguém...
Terceiro, sua pergunta é vaga... se você eliminou os alarmes dos indicadores, teoricamente você sabe programar... Você não "conseguiu" reestabelecer os alertar por que?
Se quiser ajuda da comunidade, poste o código, não dá pra adivinhar o que você quer fazer...
;)
Bom dia !
Estou com este aviso em meu sinal:
Falha na autorização. Por favor verifique os dados da conta de negociação.
Fui atualizar os dados da senha do login de negociação pra resolver o problema mas no acesso as configurações do sinal ele nao me autoriza atuliazar a senha se nao coloco o valor minimo do sinal de 20 usd, ainda estou em fase de ajustes... alguem pode me dar uma opção de resovler a sincronização da conta sem precisar mexer nesta questao de custo mensal do sinal?
Desde ja agradeço e aguardo ajuda de um dos moderadores
att
Tauana
peço ajuda porque os o sinal nao esta ativo e as operações feitas hoje nao estao aparecendo no historico do sinal
horrivel tem sido meu atendimento pela comunidade! Dias com problemas no sinal e nao consigo solução, agora pra meu espanto, em faze de testes, a unica forma de fazer meu sinal, aparentemente funcionar é colocando um preço de 20 usd para o sinal voltar ao o ar, com a observação da comissão que ira pra comunidade, se meu sinal esta em fase de teste pq tenho que ter um sinal pago???!! estou desapontada com a falta de profissionalismo da comunidade, querem lucros tranqulo mas precisamos de assistencia
Ja tentou colocar o preço do sinal em 30 usd ? pois é o minimo que eles aceitam, e se você mudar a senha de investidor da conta, você também deve modifica la nas configurações do sinal.
Ola, como eu abro este suporte? Pq meu sinal ta bugado, capital so cresce e cresce e fica negativo, fica dificil eu colocar a venda com o negocio analisando tudo errado na minha conta e ao olhar outro sinal q o crescimento está positivo a pessoa tem saldo negativo de 10 mil no total de operaçoes.
olá, vá em seu perfil e clique no menu Central de serviços.
Depois em novo pedido
