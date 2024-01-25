Falta de Suporte / Atendimento - página 5
Olá, alguém pode ajudar?
Comecei a operar através da "VLOM corretora" desde 29/09/2020 com um capital de$2750,00, e tive um lucro de $21372,11.
Corretora bloqueio a minha conta ID 21526213636, com saldo hoje no valor de $23912,18.
Ela não deixa eu fazer retiradas, toda vez que tento ela cancela, já tem dois meses que tento sacar e nada de liberar a retirada.
O que eu faço, perdi o meu dinheiro cai em um golpe!
Tem como recuperar o meu dinheiro? Pois eles não responde mais os meus e-mail, sempre resposta automática da IA.
Atenciosamente, José Cláudio Duarte de Almeida
Onde é que vocês arrumam essa corretoras???
Basta um Google...
https://portaldobitcoin.uol.com.br/cvm-suspende-corretora-de-forex-do-caribe-por-atuacao-irregular-no-mercado-brasileiro/
olá boa noite como posso acessar minha conta não lembro da conta real coloquei 250 dólar e te agora não investir nada como faço pra mim pega o dinheiro de volta
BOM DIA,
O MEU PERFIL FOI TROCADO E POR ESTE MOTIVO ESTOU SEM ACESSO AOS MEUS INDICADORES PAGOS. MEU PERFIL ATUAL É ( karl_luydi ) POR GENTILEZA EU PEÇO A CORREÇÃO.
Olá,
Não entendi nada! Qual é a sua dúvida sobre o MT5 ou MQL5.
ola gostaria de saber com quem eu falo para receber o estorno, pois achei muito complicado o programa e estou no prazo de 7 dias.
nao quero ficar com o programa. ja tentei falar com o dono do programa so que ele so disse que o estorno solicita pela plataforma.. so isso...