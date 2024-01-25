Falta de Suporte / Atendimento - página 5

José Cláudio Duarte de Almeida:

Olá, alguém pode ajudar?

Comecei a operar através da "VLOM corretora" desde 29/09/2020 com um capital de$2750,00, e tive um lucro de $21372,11. 

Corretora bloqueio a minha conta ID 21526213636, com saldo hoje no valor de $23912,18.

Ela não deixa eu fazer retiradas, toda vez que tento ela cancela, já tem dois meses que tento sacar e nada de liberar a retirada.

O que eu faço, perdi o meu dinheiro cai em um golpe!

Tem como recuperar o meu dinheiro? Pois eles não responde mais os meus e-mail, sempre resposta automática da IA.

Atenciosamente, José Cláudio Duarte de Almeida

Onde é que vocês arrumam essa corretoras???

Basta um Google...

https://portaldobitcoin.uol.com.br/cvm-suspende-corretora-de-forex-do-caribe-por-atuacao-irregular-no-mercado-brasileiro/

CVM suspende corretora de forex do Caribe por atuação irregular no mercado brasileiro | Portal do Bitcoin
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) determinou que a corretora de forex VLOM LTD, com sede no Caribe, suspenda qualquer oferta pública.
 
Meu Vps não aparece opção de migrar a conta
 
Fiz minha conta dia 12 03 mas deixaram de me atender e o número do suporte tbm não atende 
 
Estava operando através da capital de valor, quero migrar de corretora
 

olá boa noite como posso  acessar  minha conta não lembro da conta real coloquei 250 dólar e te agora não investir nada como faço pra mim pega o dinheiro de volta 

BOM DIA,

O MEU PERFIL FOI TROCADO E POR ESTE MOTIVO ESTOU SEM ACESSO AOS MEUS INDICADORES PAGOS. MEU PERFIL ATUAL É ( karl_luydi ) POR GENTILEZA EU PEÇO A CORREÇÃO.   

 
Boa tarde.....tem mais de 1 mes q efetuei o pagamento.... e ate a presente data ninguem do suporte me ligou pra me ajudar a fazer qualquer investimento estou com dinheiro parado no META5 ....nem vim retorno do dinheiro investido nem lucro.....acho isso uma falta de consideracao quando a gente ainda nao pagou ligam 2..3.. vezes no dia depois some tds....
 
KGLM150922:

Olá,

Não entendi nada!  Qual é a sua dúvida sobre o MT5 ou MQL5.

 

ola gostaria de saber com quem eu falo para receber o estorno, pois achei muito complicado o programa e estou no prazo de 7 dias. 

nao quero ficar com o programa. ja tentei falar com o dono do programa so que ele so disse que o estorno solicita pela plataforma.. so isso...

 
sinto que nao vou ter meu estorno .... mais se isso relmente acontecer... vou divulgar nas redes sociais que aqui nao tem suporte e que eles nao fazem estorno... vou tirar o print dos comentarios aqui nessa plataforma e divulgar,,,
