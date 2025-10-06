Assistência Técnica Colaborativa - página 15

Novo comentário
 
Boa tarde! Instalei um Template com 4 indicadores dentre eles o Didi Index, LT Ponter Sync e TRIXs, mas eles não aprecem no gráfico. Já fui no Menu Ferramentas/Opções onde ativei a caixa "Permitir DLL Externo"  e mesmo assim esses indicadores não são exibidos no gráfico. Um amigo realizou o mesmo procedimento que eu e no dele aparece todos os indicadores. Detalhe, realizei a instalação do MT5 direto do site  www.mql5.com
 
Marcos Zulke #:
Boa tarde! Instalei um Template com 4 indicadores dentre eles o Didi Index, LT Ponter Sync e TRIXs, mas eles não aprecem no gráfico. Já fui no Menu Ferramentas/Opções onde ativei a caixa "Permitir DLL Externo"  e mesmo assim esses indicadores não são exibidos no gráfico. Um amigo realizou o mesmo procedimento que eu e no dele aparece todos os indicadores. Detalhe, realizei a instalação do MT5 direto do site  www.mql5.com
Tem que ver que esses indicadores externos podem ter algum bloqueio para não calcularem se a conta não for credenciada com eles. Verificou se na aba expert (pressione CTRL+T) ou na diario não tem algum indicativo de erro ou "licença expirada"? Outra possibilidade que tem se ao listar os indicadores (clicando no direito no grafico), eles aparecem pode ser tambem algum limite no indicador clica nele para abrir a configuracao e vai na ultima aba que pode ser que ele esteja configurado pra nao exibir no tempo grafico que voce esta.
 
Hello everyone, I need urgent help. I have subscribed to the automatic robot signals available on MQL5 to operate on my MetaTrader 5. The VPS here accuses that "signal copying for GBPUSD is prohibited by your broker. I have already configured all of MetaTrader 5 and contacted broker, but I have no results.
 

alinebbcosta # Olá a todos, preciso de ajuda urgente. Assinei os sinais automáticos do robô disponíveis no MQL5 para operar no meu MetaTrader 5. O VPS aqui acusa que "a cópia de sinais para GBPUSD é proibida pela sua corretora. Já configurei todo o MetaTrader 5 e entrei em contato com a corretora, mas não tenho resultados.

Fórum em português - utilizada a tradução automática.

A cópia do sinal para '#UVXY' é proibida pela sua corretora - Same Broker - Provedores de Sinais - Geral - Fórum de programação MQL5

A cópia de sinal para 'XXXXXX' é proibida" - Provedores de Sinais - Geral - Fórum de programação MQL5

Problema de sinal: posição ignorada como nenhum símbolo encontrado - Posições de negociação - Geral - Fórum de programação MQL5
 
Fala pessoal, como consigo ver se meu mt5 tá no modo hedge ou net
 
João Pedro #Fala pessoal, como consigo ver se meu mt5 tá no modo hedge ou net

João Pedro, isso é uma característica que se aplica à sua conta, não à plataforma... Veja sistemas de compensação (Netting) e de cobertura (Hedging). Se desejar alterar a sua conta, entre em contato com a sua corretora.

 
João Pedro #:
Fala pessoal, como consigo ver se meu mt5 tá no modo hedge ou net
Normalmente aparece em cima na parte da janela junto do numero da conta e também é logado isso quando voce entra na aba diário/journal.
 

Boa tarde,

Preciso de uma forma de entrar em contato com o suporte financeiro da metaquotes, que não passe pela @#$@#$@#$# do robozinho que não entende nada, é muito limitado!

Estou com um caso em que tive uma renovação automática de um serviço sem meu consentimento!

 
Francisco Carlos Sobral Ribeiro #:

Boa tarde,

Preciso de uma forma de entrar em contato com o suporte financeiro da metaquotes, que não passe pela @#$@#$@#$# do robozinho que não entende nada, é muito limitado!

Estou com um caso em que tive uma renovação automática de um serviço sem meu consentimento!

Tente

https://www.mql5.com/pt/contact

é a única forma de contato.

Reclamar aqui não adianta nada.

Fale conosco
Fale conosco
  • www.mql5.com
Envie suas mensagens e solicitações para a equipe de suporte mql5.com e veja seu histórico mesmo se você não estiver cadastrado no site.
 
Loguei minha conta actvi tardes no mt5 e tá tudo parado 
1...8910111213141516171819
Novo comentário