Boa tarde! Instalei um Template com 4 indicadores dentre eles o Didi Index, LT Ponter Sync e TRIXs, mas eles não aprecem no gráfico. Já fui no Menu Ferramentas/Opções onde ativei a caixa "Permitir DLL Externo" e mesmo assim esses indicadores não são exibidos no gráfico. Um amigo realizou o mesmo procedimento que eu e no dele aparece todos os indicadores. Detalhe, realizei a instalação do MT5 direto do site www.mql5.com
alinebbcosta # : Olá a todos, preciso de ajuda urgente. Assinei os sinais automáticos do robô disponíveis no MQL5 para operar no meu MetaTrader 5. O VPS aqui acusa que "a cópia de sinais para GBPUSD é proibida pela sua corretora. Já configurei todo o MetaTrader 5 e entrei em contato com a corretora, mas não tenho resultados.
João Pedro, isso é uma característica que se aplica à sua conta, não à plataforma... Veja sistemas de compensação (Netting) e de cobertura (Hedging). Se desejar alterar a sua conta, entre em contato com a sua corretora.
Fala pessoal, como consigo ver se meu mt5 tá no modo hedge ou net
Boa tarde,
Preciso de uma forma de entrar em contato com o suporte financeiro da metaquotes, que não passe pela @#$@#$@#$# do robozinho que não entende nada, é muito limitado!
Estou com um caso em que tive uma renovação automática de um serviço sem meu consentimento!
Boa tarde,
Tente
https://www.mql5.com/pt/contact
é a única forma de contato.
Reclamar aqui não adianta nada.