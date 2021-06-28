Como desbloquear um sinal bloqueado?

Good afternoon,
1 month ago my signal was blocked without a possible clear. I have already looked at the entire history of operations, I contacted my broker. Both claim everything is 100%
  I need help with how I need to position myself, or who I need to address with, in order to understand the problem with my signal, and make it available again
 
Boa noite Davi!


Veja se você identifica o que pode ter ocorrido lendo esse item VII das regras de sinais:



Veja se aparece pra você um aviso similar ao abaixo:


Siga as orientações do segundo parágrafo e registre ocorrência para o suporte técnico MQL5 a partir do seu perfil:


PS.: Esta é a seção em Português do fórum. Por favor, edite sua mensagem para Português para facilitar nas futuras buscas de outros membros que tenham dúvidas semelhantes. 👍

 
Obrigado pelo retorno Vinícius. de fato, agora lendo as regras eu vi que violei o ponto 12. :( de fato, não fazia nem ideia que não podia divulgar meu sinal, porque não li previamente as regras. Vou entrar em contato com a Central de Serviços.

Pela tua experiência, existe forma de reaver meu sinal, ou ele ficará bloqueado pra sempre?

 
Bom dia Davi!


Acredito que é possível sim o desbloqueio, se não, por que seria incluída essa sugestão de contato, né? Além disso, o aviso fala de bloqueio temporário:


 
Muito obrigado pela atenção Vinícius. 

Tenha uma ótima semana.

 
Valeu Davi! Pra você também! Boa sorte!

 
