Como desbloquear um sinal bloqueado?
Boa noite Davi!
Veja se você identifica o que pode ter ocorrido lendo esse item VII das regras de sinais:
Veja se aparece pra você um aviso similar ao abaixo:
Siga as orientações do segundo parágrafo e registre ocorrência para o suporte técnico MQL5 a partir do seu perfil:
PS.: Esta é a seção em Português do fórum. Por favor, edite sua mensagem para Português para facilitar nas futuras buscas de outros membros que tenham dúvidas semelhantes. 👍
Obrigado pelo retorno Vinícius. de fato, agora lendo as regras eu vi que violei o ponto 12. :( de fato, não fazia nem ideia que não podia divulgar meu sinal, porque não li previamente as regras. Vou entrar em contato com a Central de Serviços.
Pela tua experiência, existe forma de reaver meu sinal, ou ele ficará bloqueado pra sempre?
Bom dia Davi!
Acredito que é possível sim o desbloqueio, se não, por que seria incluída essa sugestão de contato, né? Além disso, o aviso fala de bloqueio temporário:
Muito obrigado pela atenção Vinícius.
Tenha uma ótima semana.
Valeu Davi! Pra você também! Boa sorte!
