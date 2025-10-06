Assistência Técnica Colaborativa - página 12
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
O gráfico que apresenta não é do MetaTrader. Apresente por favor o gráfico do MetaTrader na conta em qual negociou.
Apresente também o registo no Diário da transação.
Então analise os Ticks pela hora de fecho para ver as cotações de Ask (Venda) na altura do fecho.
Ativos (Ctrl-U) -> Ticks
Certo, aí está, e repare no detalhe do Diário que aparece coisas somente da 18:50 em diante, esta transação aparece somente no relatório (que enviei nos comentários anteriores)
Faz o seguinte, no M5 aperta control + D, isso vai trazer a janela de dados que mostra o spread no fechamento da vela. Se tu olhar as laterais e as de precos normais, vai ver que normalmente fica marcado spread 0, perto da meia noite muda pra 5 e na meia noite fica em 30. Entao, como nao existe spread 0 acho que eles estao considerando pips e nao pipets, logo quando ta aparecendo 5, corresponderia a 50 do valor do ativo e quando ta 30 seria 300. Como seu stop em relacao a abertura daquela vela parece estar dentro desse valor de 300, eu diria que foi o spread sim. E isso eh bem normal nesse horario ai da meia noite, porque como falei abre o spread antes por causa da virada do contrato pra evitar caçadores de swap.EDIT: A ideia do fernando deixa mais claro isso mesmo.
Então analise os Ticks pela hora de fecho para ver as cotações de Ask (Venda) na altura do fecho.
Ativos (Ctrl-U) -> Ticks
Faz o seguinte, no M5 aperta control + D, isso vai trazer a janela de dados que mostra o spread no fechamento da vela. Se tu olhar as laterais e as de precos normais, vai ver que normalmente fica marcado spread 0, perto da meia noite muda pra 5 e na meia noite fica em 30. Entao, como nao existe spread 0 acho que eles estao considerando pips e nao pipets, logo quando ta aparecendo 5, corresponderia a 50 do valor do ativo e quando ta 30 seria 300. Como seu stop em relacao a abertura daquela vela parece estar dentro desse valor de 300, eu diria que foi o spread sim. E isso eh bem normal nesse horario ai da meia noite, porque como falei abre o spread antes por causa da virada do contrato pra evitar caçadores de swap.EDIT: A ideia do fernando deixa mais claro isso mesmo.
Quase certeza que foi isto mesmo, spread fica muito alto nisto, se meu SL tivesse mais alto talvez não pegaria. Vou evitar ter ordens abertas as 18 aqui do Brasil (que é 00 quando o spread fica alto) pra não ter ordens fechadas.
Esse tipo de suporte é aqui no Fórum mesmo, e na boa vontade da galera...
Você tomou update da plataforma depois de antes-de-ontem? A Metaquotes é especialista em botar goela abaixo versões Beta como se fossem de produção pra todos... Nestes últimos dias eu não recebi nenhuma versão nova do MT5... Veja se não é uma versão nova do WIndows... estava na praça a 2004 do Windows 10...
Eu tomei esse update e não senti nada...
Resumo, pode ser tudo... Tem que fazer um trabalho de detetive mesmo...
;)
Fala galera, alguém sabe dizer se existe a possibilidade de gerar o relatório do sinal por período. por exemplo: o sinal mostrar somente a performance do mês atual? Grato!