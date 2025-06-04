Tudo sobre o Serviço de VPS do MetaTrader 5 - página 5

Olá, assinei o VPS, mas não estou conseguindo fazer a migração. A mensagem que aparece é de falha na migração. Alguém sabe o que posso fazer? Obrigado


 

Também estou com o mesmo problema.

Se alguém puder ajudar com o passo a passo para resolver, já agradeço!

 

Pessoal em relação ao VPS do Metatrader 5 eu vi que ele é otimizado para FOREX (pelo menos é o que consta na página https://www.mql5.com/pt/vps).

Se eu criar um EA que seja para operar na B3 vai funcionar bem? 

Se puderem relatar a experiência de vocês nesse VPS eu agradeço muito.


Obs. Me desculpem se estou falando besteira. Foi isso q entendi.

Vlws

Abraços

Bom dia.

Eu tenho um expert adivisor em mql5, que chama externamente por alguns indicadores (arquivos exe), sendo quatro deles não nativos do Metatrader 5. Quando tento fazer a migração para o VPS do Metatrader 5, observo no journal que algum problema parece estar acontecendo com os indicadores que são chamados pelo expert advisor. Há alguma forma de resolver este problema ?

Segue abaixo uma cópia do journal, na qual marquei especificamente de amarelo as linhas nas quais é mencionado que dois dos indicadores foram removidos. Além disto, nas linhas marcadas de verde se observa que o expert advisor está funcionando sozinho sem qualquer indicador.

Agradeço desde já pela atenção dispensada.

2021.01.14 13:07:05.342    Terminal    MetaTrader 5 x64 build 2747 started for MetaQuotes Software Corp.

2021.01.14 13:07:05.343    Terminal    Windows Server 2016 build 14393 on Hyper-V, AMD EPYC 7551P 32-Core, 33 / 55 Gb memory, 247 / 299 Gb disk, IE 11, Admin, GMT+1
2021.01.14 13:07:05.343    Terminal    C:\Hosting\instances\294C1B02758A8C9344E91343F04159F4
2021.01.14 13:07:05.343    Terminal    launched with C:\Hosting\instances\294C1B02758A8C9344E91343F04159F4\start.ini
2021.01.14 13:07:05.365    Experts    expert estrategia_denilson (WDOG21,M5) loaded successfully
2021.01.14 13:07:05.878    Network    '52953798': authorized on XPMT5-Demo through Access Point 9
2021.01.14 13:07:07.371    Terminal    '52953798': 1 chart, 1 EA, 0 custom indicators, signal disabled
2021.01.14 13:07:07.397    Terminal    RAM: 111 Mb reserved, 660 Mb committed
2021.01.14 13:07:08.120    Network    '52953798': terminal synchronized with XP Investimentos CCTVM S/A: 0 positions, 0 orders, 74961 symbols, 0 spreads
2021.01.14 13:07:08.120    Network    '52953798': trading has been enabled - netting mode
2021.01.14 13:07:08.166    Indicators    custom indicator MAT_candles (WDOG21,M5) loaded succesfully
2021.01.14 13:07:08.171    Indicators    custom indicator MAT_angular (WDOG21,M5) loaded succesfully
2021.01.14 13:07:08.171    Terminal    '52953798': 1 chart, 1 EA, 2 custom indicators, signal disabled
2021.01.14 13:07:08.181    Indicators    custom indicator MAT_MediaMovel (WDOG21,M5) loaded succesfully
2021.01.14 13:07:08.183    Indicators    custom indicator MAT_MediaMovel (WDOG21,M5) loaded succesfully
2021.01.14 13:07:08.187    Indicators    custom indicator MAT_DidiIndex (WDOG21,M5) loaded succesfully
2021.01.14 13:07:08.190    Indicators    custom indicator MAT_Zerolag (WDOG21,M5) loaded succesfully
2021.01.14 13:07:08.559    Indicators    custom indicator MAT_candles (WDOG21,M5) loaded succesfully
2021.01.14 13:07:08.576    Indicators    custom indicator MAT_angular (WDOG21,M5) loaded succesfully
2021.01.14 13:07:09.435    Network    '52953798': scanning network for access points
2021.01.14 13:07:10.411    Terminal    RAM: 124 Mb reserved, 505 Mb committed
2021.01.14 13:07:13.123    Indicators    custom indicator MAT_angular (WDOG21,M5) removed
2021.01.14 13:07:13.123    Indicators    custom indicator MAT_candles (WDOG21,M5) removed
2021.01.14 13:07:29.529    Network    '52953798': ping to current access point MT5 DEMO Access Server AZR 02 is 6.54 ms [next point MT5 DEMO Access Server SP3 03 is 1.09 ms]
2021.01.14 13:07:29.530    Network    '52953798': scanning network finished
2021.01.14 13:07:29.530    Network    '52953798': auto connecting to a better access point with 99 % quality (previous: 99 %)
2021.01.14 13:07:29.530    Network    '52953798': connection to XPMT5-Demo lost
2021.01.14 13:07:30.063    Network    '52953798': authorized on XPMT5-Demo through MT5 DEMO Access Server SP3 03 (ping: 1.09 ms, build 2560)
2021.01.14 13:07:30.076    Network    '52953798': terminal synchronized with XP Investimentos CCTVM S/A: 0 positions, 0 orders, 74961 symbols, 0 spreads
2021.01.14 13:07:30.076    Network    '52953798': trading has been enabled - netting mode
2021.01.14 13:07:30.108    Terminal    '52953798': 1 chart, 1 EA, 0 custom indicators, signal disabled
2021.01.14 13:07:32.389    Terminal    '52953798': 1 chart, 1 EA, 0 custom indicators, signal disabled, last known ping to MT5 DEMO Access Server SP3 03 is 1.09 ms
2021.01.14 13:07:32.413    Terminal    RAM: 120 Mb reserved, 504 Mb committed
2021.01.14 13:07:52.548    Network    '52953798': ping to current access point MT5 DEMO Access Server SP3 03 is 1.41 ms [next point MT5 DEMO Access Server SP3 01 is 1.31 ms]

 

Alguém sabe como resolver,


Efetuei o pagamento para ativar VPS, 

o Saldo aparece no site MQL, mas toda vez que tento ativar a conexão do VPS ele pede para pagar novamente.

 

boa tarde!

Quando um VPS expira é possivel ele ficar ativo novamente? exemplo: venceu no dia 15/02 mas nao foi renovado, no dia 15/02 mesmo é possivel voltar para o modo ativo?

 
Boa tarde.


https://www.mql5.com/pt/forum/65962#comment_20754870

olá

tenho visto muitos comentários positivos em relação a vps da metatrader. 

não sou expert e queria uma opinião.

programei um EA que precisa mais do que o normal de velocidade no envio das orderns, senão não presta hehe

Hoje uso um server amazon em São Paulo que tem 2.86ms de ping com a corretora Genial (estava na modal e desisti).

A genial tem co-location dentro da b3 (DMA-4 de verdade mesmo pelo que notei), pois as ordens tem tido um tempo bem menor pra ser executadas.

A pergunta é: Vocês acham que posso melhorar ainda mais meus tempos com a VPS ???

Gostaria de sugestões gerais tmb de como melhorar mais, mesmo se não for o caso de usar a vps. 

É muito exagero ( pra não dizer desnecessário) contratar a vpn além do server AWS que já tenho???

 
Prezados. Fiz a contratação de um servidor virtual VPS na plataforma Metatrader 5. O problema é que por distração em vez de eu contratar o serviço logado na minha conta real eu acabei realizando o pagamento logado na minha conta demo. Em seguida, cliquei com o botão direito do mouse no ícone do VPS e cliquei em cancelar. Agora o serviço aparece como cancelado na minha conta aqui no site MQL5, na aba VPS, mas o pagamento foi realizado e não consigo utilizar o serviço VPS na minha conta real nem na conta demo. Como eu faço para poder transferir o serviço da minha conta demo para a minha conta real? O que eu faço para simplesmente não perder o dinheiro que paguei e poder usar o serviço na conta real?
 
Bom dia!


Logado no MT5 à conta que você quer utilizar e à Comunidade MQL5, se você for em contratar o serviço VPS novamente, deve aparecer a opção pra você utilizar os minutos restantes, como abaixo:


