Tudo sobre o Serviço de VPS do MetaTrader 5
Olá, assinei o VPS, mas não estou conseguindo fazer a migração. A mensagem que aparece é de falha na migração. Alguém sabe o que posso fazer? Obrigado
Também estou com o mesmo problema.
Se alguém puder ajudar com o passo a passo para resolver, já agradeço!
Pessoal em relação ao VPS do Metatrader 5 eu vi que ele é otimizado para FOREX (pelo menos é o que consta na página https://www.mql5.com/pt/vps).
Se eu criar um EA que seja para operar na B3 vai funcionar bem?
Se puderem relatar a experiência de vocês nesse VPS eu agradeço muito.
Obs. Me desculpem se estou falando besteira. Foi isso q entendi.
Vlws
Abraços
Bom dia.
Eu tenho um expert adivisor em mql5, que chama externamente por alguns indicadores (arquivos exe), sendo quatro deles não nativos do Metatrader 5. Quando tento fazer a migração para o VPS do Metatrader 5, observo no journal que algum problema parece estar acontecendo com os indicadores que são chamados pelo expert advisor. Há alguma forma de resolver este problema ?
Segue abaixo uma cópia do journal, na qual marquei especificamente de amarelo as linhas nas quais é mencionado que dois dos indicadores foram removidos. Além disto, nas linhas marcadas de verde se observa que o expert advisor está funcionando sozinho sem qualquer indicador.
Agradeço desde já pela atenção dispensada.2021.01.14 13:07:05.342 Terminal MetaTrader 5 x64 build 2747 started for MetaQuotes Software Corp.
2021.01.14 13:07:05.343 Terminal Windows Server 2016 build 14393 on Hyper-V, AMD EPYC 7551P 32-Core, 33 / 55 Gb memory, 247 / 299 Gb disk, IE 11, Admin, GMT+1
2021.01.14 13:07:05.343 Terminal C:\Hosting\instances\294C1B02758A8C9344E91343F04159F4
2021.01.14 13:07:05.343 Terminal launched with C:\Hosting\instances\294C1B02758A8C9344E91343F04159F4\start.ini
2021.01.14 13:07:05.365 Experts expert estrategia_denilson (WDOG21,M5) loaded successfully
2021.01.14 13:07:05.878 Network '52953798': authorized on XPMT5-Demo through Access Point 9
2021.01.14 13:07:07.371 Terminal '52953798': 1 chart, 1 EA, 0 custom indicators, signal disabled
2021.01.14 13:07:07.397 Terminal RAM: 111 Mb reserved, 660 Mb committed
2021.01.14 13:07:08.120 Network '52953798': terminal synchronized with XP Investimentos CCTVM S/A: 0 positions, 0 orders, 74961 symbols, 0 spreads
2021.01.14 13:07:08.120 Network '52953798': trading has been enabled - netting mode
2021.01.14 13:07:08.166 Indicators custom indicator MAT_candles (WDOG21,M5) loaded succesfully
2021.01.14 13:07:08.171 Indicators custom indicator MAT_angular (WDOG21,M5) loaded succesfully
2021.01.14 13:07:08.171 Terminal '52953798': 1 chart, 1 EA, 2 custom indicators, signal disabled
2021.01.14 13:07:08.181 Indicators custom indicator MAT_MediaMovel (WDOG21,M5) loaded succesfully
2021.01.14 13:07:08.183 Indicators custom indicator MAT_MediaMovel (WDOG21,M5) loaded succesfully
2021.01.14 13:07:08.187 Indicators custom indicator MAT_DidiIndex (WDOG21,M5) loaded succesfully
2021.01.14 13:07:08.190 Indicators custom indicator MAT_Zerolag (WDOG21,M5) loaded succesfully
2021.01.14 13:07:08.559 Indicators custom indicator MAT_candles (WDOG21,M5) loaded succesfully
2021.01.14 13:07:08.576 Indicators custom indicator MAT_angular (WDOG21,M5) loaded succesfully
2021.01.14 13:07:09.435 Network '52953798': scanning network for access points
2021.01.14 13:07:10.411 Terminal RAM: 124 Mb reserved, 505 Mb committed
2021.01.14 13:07:13.123 Indicators custom indicator MAT_angular (WDOG21,M5) removed
2021.01.14 13:07:13.123 Indicators custom indicator MAT_candles (WDOG21,M5) removed
2021.01.14 13:07:29.529 Network '52953798': ping to current access point MT5 DEMO Access Server AZR 02 is 6.54 ms [next point MT5 DEMO Access Server SP3 03 is 1.09 ms]
2021.01.14 13:07:29.530 Network '52953798': scanning network finished
2021.01.14 13:07:29.530 Network '52953798': auto connecting to a better access point with 99 % quality (previous: 99 %)
2021.01.14 13:07:29.530 Network '52953798': connection to XPMT5-Demo lost
2021.01.14 13:07:30.063 Network '52953798': authorized on XPMT5-Demo through MT5 DEMO Access Server SP3 03 (ping: 1.09 ms, build 2560)
2021.01.14 13:07:30.076 Network '52953798': terminal synchronized with XP Investimentos CCTVM S/A: 0 positions, 0 orders, 74961 symbols, 0 spreads
2021.01.14 13:07:30.076 Network '52953798': trading has been enabled - netting mode
2021.01.14 13:07:30.108 Terminal '52953798': 1 chart, 1 EA, 0 custom indicators, signal disabled
2021.01.14 13:07:32.389 Terminal '52953798': 1 chart, 1 EA, 0 custom indicators, signal disabled, last known ping to MT5 DEMO Access Server SP3 03 is 1.09 ms
2021.01.14 13:07:32.413 Terminal RAM: 120 Mb reserved, 504 Mb committed
2021.01.14 13:07:52.548 Network '52953798': ping to current access point MT5 DEMO Access Server SP3 03 is 1.41 ms [next point MT5 DEMO Access Server SP3 01 is 1.31 ms]
Alguém sabe como resolver,
Efetuei o pagamento para ativar VPS,
o Saldo aparece no site MQL, mas toda vez que tento ativar a conexão do VPS ele pede para pagar novamente.
boa tarde!
Quando um VPS expira é possivel ele ficar ativo novamente? exemplo: venceu no dia 15/02 mas nao foi renovado, no dia 15/02 mesmo é possivel voltar para o modo ativo?
boa tarde!
Boa tarde.
https://www.mql5.com/pt/forum/65962#comment_20754870
olá
tenho visto muitos comentários positivos em relação a vps da metatrader.
não sou expert e queria uma opinião.
programei um EA que precisa mais do que o normal de velocidade no envio das orderns, senão não presta hehe
Hoje uso um server amazon em São Paulo que tem 2.86ms de ping com a corretora Genial (estava na modal e desisti).
A genial tem co-location dentro da b3 (DMA-4 de verdade mesmo pelo que notei), pois as ordens tem tido um tempo bem menor pra ser executadas.
A pergunta é: Vocês acham que posso melhorar ainda mais meus tempos com a VPS ???
Gostaria de sugestões gerais tmb de como melhorar mais, mesmo se não for o caso de usar a vps.
É muito exagero ( pra não dizer desnecessário) contratar a vpn além do server AWS que já tenho???
Prezados. Fiz a contratação de um servidor virtual VPS na plataforma Metatrader 5. O problema é que por distração em vez de eu contratar o serviço logado na minha conta real eu acabei realizando o pagamento logado na minha conta demo. Em seguida, cliquei com o botão direito do mouse no ícone do VPS e cliquei em cancelar. Agora o serviço aparece como cancelado na minha conta aqui no site MQL5, na aba VPS, mas o pagamento foi realizado e não consigo utilizar o serviço VPS na minha conta real nem na conta demo. Como eu faço para poder transferir o serviço da minha conta demo para a minha conta real? O que eu faço para simplesmente não perder o dinheiro que paguei e poder usar o serviço na conta real?
Bom dia!
Logado no MT5 à conta que você quer utilizar e à Comunidade MQL5, se você for em contratar o serviço VPS novamente, deve aparecer a opção pra você utilizar os minutos restantes, como abaixo: