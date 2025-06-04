Tudo sobre o Serviço de VPS do MetaTrader 5 - página 7
Rogério, boa tarde.
Bom, não entendi não, mas se tem saldo para contratar, contrate ! Qual é o receio? Qualquer problema abra um TICKET no suporte, veja no seu perfil aba ao centro de suporte.
tentei contratar, porém gerou outra compra no meu cartão. Acredito estar fazendo tudo certo, massssss esta dando errado!
A minha duvida é, consigo parar a VPS via celular ? Ou somente do MT5 do computador ?
Boa noite!
Algumas sugestões:
- Acesse [AQUI] pra se certificar de que o serviço não foi contratado;
- Se realmente não foi contratado, faça a contratação seguindo essas orientações;
- Se o valor da assinatura já está na sua conta no MQL5, escolha como método de pagamento MQL5 (ao invés de cartão):
- Caso já conste alguma assinatura anterior que não esteja sendo utilizada, deve aparecer um plano "grátis" pra você utilizar o tempo restante dessa assinatura:
Boa sorte!
Boa tarde.
Utilizo bastante as abas HISTÓRICO e EXPERTS da CAIXA DE FERRAMENTAS para monitorar o meu robô.
Principalmente a EXPERTS onde costumo usar o comando PRINT para informar momentos, digamos "CHAVE" do meu setup.
Minha pergunta: Utilizando a VPS do MT5 as informações dessas abas continuarão disponíveis para mim da mesma forma visual e online que é hoje ?
Ou terei que acessá-las de outra forma ?
Um abraço e obrigado, Fábio.
Pessoal,
Notei que algumas dúvidas aqui são sobre o desempenho dos robôs no VPS Metatrader, então compartilho minha experiência operando mini contratos de índice e dólar na B3 pela corretora Genial agora em outubro/2021.
Em ambiente local meu ping ao servidor era em torno de 120ms. Operando de 1 a 5 contratos quase nunca minha saída das operações era no preço estipulado, seja com ganho ou perda, geralmente havia uma diferença de 1 a 3 faixas de preço.
Insatisfeito com este desempenho aluguei o VPS Metatrader, indicando 0.2ms de ping ao servidor em SP. Sincronizei um único robô com sucesso para a nuvem e ele passou a operar a partir de lá, o algotrading local foi desabilitado. Para minha surpresa o desempenho não se alterou, mesmo operando até 5 contratos de mini índice e mini dólar. O preço de saída quase nunca respeitado, com o mesmo desvio de faixas de preço.
A estratégia do robô entra a partir de ordens buy limit e sell limit, com take profit e stop loss configurados já nas ordens desde o momento em que as boletas são penduradas.
Estes testes foram feitos tanto com RLP ativado como desativado na corretora. Desconheço outros fatores a meu alcance que eu poderia mexer...
Além disso, deixei outra instância do mesmo robô operando localmente pela corretora XP, ping também em torno de 120ms, e as saídas também com diferença de até 3 faixas de preço do programado.
Conclusão 1: pelo menos para mini índice e mini dólar não vi vantagem em contratar o VPS Metatrader. Não sei dizer se não obtive melhora por alguma influência da corretora.
Conclusão 2: os preços de profit e loss estão configurados corretamente porque já deixei o robô em tempo real na conta demo e lá os preços de saída são obedecidos (porque sei que é um mundo ideal, mas escrevi para registrar que a programação está correta).
Boa noite,
Ter uma VPS ou VM, não vai resolver nunca o problema de desvio de preço nas operações a mercado. O sl / tp embutidos na posição, são gatilhos para emitir uma ordem a mercado, portanto sempre pode ocorrer o desvio de alguns TICKS do preço do gatilho.
Para ter mais sucesso nas suas operações você deve entrar a mercado, modificar o SL com base no preço da posição e colocar o stop gain como uma ordem a preço limite também tomando por base o preço da posição.
Usar ou não o RLP é questão de pagar ou não corretagem, explicando: A ordem MARKET EXECUTION é emitida informando apenas a qtd , a ordem tipo INSTANT EXECUTION informa o preço e a quantidade, esta sim usaria o RLP, mas não está implantado no MT5.
PS: Estou comentando sobre Mercado Exchange, Mercado FOREX é diferente e quanto ao RLP é a realidade da corretora que eu uso.
Alguem pode me dar uma ajuda... Quando logo na VPS o AlgoTrading da platsforma do meu PC é desabilitado. Ele desabilita para não ter duplicidade ou tenho que manter ligado?
Ao migrar pra VPS o AlgoTrading do terminal local é desativado automaticamente para não haver duplicidade, já que o AlgoTrading da VPS está sempre ativo.
Boa tarde!
Uma vez que ativo a VPS com o robô rodando (Algotrading ativo) durante o pregão da bolsa, se eu mantiver a margem alocada em minha corretora automaticamente e (por exemplo) nunca mais olhar o MT5, o robô continuará operando normalmente?