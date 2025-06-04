Tudo sobre o Serviço de VPS do MetaTrader 5 - página 9

Você vai ter muito mais controle sobre o seu VPS, com opções de fora da Metaquotes.

 
Aluguei a VPS, já migrei e gostaria de saber como faço para acompanhar as negociações que o robô está fazendo na VPS??? Até para saber se está funcionando ou não, pois rodou o período hoje de manhã e não teve nenhuma negociação.
 
Contratei uma VPS para rodar meu robô. Realizei a migração completa, e tudo parecia estar funcionando corretamente. No entanto, ao testar fechar e reabrir o MetaTrader 5, percebi que o robô estava desligado ao reiniciar o programa. Existe alguma solução para esse problema?
 
Não há nada de errado. O robô está "desligado" no seu terminal porque está "ligado" no VPS da MetaQuotes. Se ambos estivessem activos, haveria negociação dupla, algo que de certeza que não quer.

Aos seja, após uma migração bem sucedida, o seu seu robô é desativado localmente, enquanto continua a funcionar ativamente no VPS da MetaQuotes.

 
Olá  Trader_Patinhas, ótima pergunta, pelas regras (bem lembrado, estou inserindo elas no cabeçalho da thread) realmente esses arquivos não migram, entretanto o WebRequest() e sua respectiva lista de URLa fazem parte da migração (ver abaixo).

Durante a migração, são transferidos:

- dados de conexão da conta de negociação;

- símbolos disponíveis na Observação do Mercado e no Livro de Ofertas;

- gráfico abertos com Expert Advisors em execução (e indicadores, se houver). No entanto, não mais de 32 gráficos para hospedagem paga e não mais de 16 gráficos, para gratuita;

- configurações dos gráficos em execução;

- configurações de Expert Advisors e indicadores em execução nos gráficos;

- arquivos executáveis ​​dos programas inicializados nos gráficos, bem como as bibliotecas EX4/EX5 a serem utilizadas por estes programas;

- dados da conta MQL5.com, na aba "Community", necessários para copiar as negociações segundo a assinatura do Sinal, caso exista alguma assinatura ativa;

- "FTP", "E-mail", "Sinais" e configurações da aba "Notificações";

- valor do número máximo de barras no gráfico definido no parâmetro "Máx. barras no gráfico", na aba "Gráficos", mas não superior a 500 000 barras;

- permissão para usar WebRequest e a lista de URLs permitidos.

Minha sugestão para você e todos usuários e desenvolvedores que forem utilizar o serviço é testar bem antes todas essas funcionalidades.

Pelo menos é isso que estou fazendo com meus robôs e projetos com variáveis mais complexas, como os seus.

Note que uma vantagem é que os logs das abas Terminal e Experts são disponibilizados "ipsis litteris", portanto qualquer incompatibilidade fica fácil verificar, se o robô prevê exibição de falhas e erros em seus logs.

Prezados, bom dia! Tenho saldo na conta. Se eu deixar o " renovar automático VPS" vai descontar deste saldo ou vai entrar pelo meu cartão de crédito cadastrado?
 
Olá! As Regras de Utilização do Serviço de "Hospedagem Virtual MetaTrader" dizem o seguinte:

IV. Aluguel do terminal virtual

[ . . . ]

8. O usuário pode definir a renovação automática do aluguel para o próximo período, se houver fundos suficientes em sua conta MQL5.commnunity.

... Mas eu sei que isso não está atualizado, porque eu não tinha saldo na conta MQL5 e minha assinatura foi renovada debitando meu cartão (que foi o método que utilizei no primeiro pagamento):



Já no Contrato de Pagamento Recorrente do Site MQL5.com diz o seguinte:

3. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO "PAGAMENTOS RECORRENTES" E SUE MÉTODO DE ATIVAÇÃO

[ . . . ]

3.6. O primeiro pagamento e o registro bem-sucedido do Cartão Bancário na Conta Pessoal significam a aceitação pelo Usuário dos termos deste Contrato. Ao ativar o serviço "Pagamentos Recorrentes", o Usuário confirma sua permissão para debitar periodicamente os fundos à conta do Cartão Bancário e/ou Fundos salvos na conta MQL5, fundos esses cujo montante é emitido pela MetaQuotes Ltd, a partir do momento em que é ativado o serviço "Pagamentos Recorrentes" até à desativação do serviço de acordo com este Contrato.



4. VALIDEZ DO SERVIÇO "PAGAMENTOS RECORRENTES"

[ . . . ]

4.9. Caso os fundos sejam insuficientes na conta do Cartão Bancário para a próxima transferência, a MetaQuotes Ltd tem o direito de solicitar novamente o débito de dinheiro do Cartão Bancário ou o débito de Fundos salvos na conta MQL5.


Então, eu acredito que o sistema tentará debitar primeiro o cartão de crédito (caso tenha sido esse o método utilizado para o primeiro pagamento) e, apenas se o lançamento falhar, será feito um outro lançamento a débito da sua conta MQL5.

Mas isso não está totalmente claro para mim, então, se você também tiver ficado com dúvidas e precisar que isso seja totalmente esclarecido, sugiro entrar em contato com o Suporte Técnico: https://www.mql5.com/pt/contact. Caso você faça isso, por favor, se puder, compartilhe a resposta neste tópico para ajudar outros usuários com a mesma dúvida! 😊

