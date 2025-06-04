Tudo sobre o Serviço de VPS do MetaTrader 5 - página 9
absam
Você vai ter muito mais controle sobre o seu VPS, com opções de fora da Metaquotes.
obrigado
Não há nada de errado. O robô está "desligado" no seu terminal porque está "ligado" no VPS da MetaQuotes. Se ambos estivessem activos, haveria negociação dupla, algo que de certeza que não quer.
Aos seja, após uma migração bem sucedida, o seu seu robô é desativado localmente, enquanto continua a funcionar ativamente no VPS da MetaQuotes.
Olá Trader_Patinhas, ótima pergunta, pelas regras (bem lembrado, estou inserindo elas no cabeçalho da thread) realmente esses arquivos não migram, entretanto o WebRequest() e sua respectiva lista de URLa fazem parte da migração (ver abaixo).
Durante a migração, são transferidos:
Minha sugestão para você e todos usuários e desenvolvedores que forem utilizar o serviço é testar bem antes todas essas funcionalidades.
Pelo menos é isso que estou fazendo com meus robôs e projetos com variáveis mais complexas, como os seus.
Note que uma vantagem é que os logs das abas Terminal e Experts são disponibilizados "ipsis litteris", portanto qualquer incompatibilidade fica fácil verificar, se o robô prevê exibição de falhas e erros em seus logs.
Sds.,
Rogério Figurelli
perfeito
Olá! As Regras de Utilização do Serviço de "Hospedagem Virtual MetaTrader" dizem o seguinte:
IV. Aluguel do terminal virtual
[ . . . ]
8. O usuário pode definir a renovação automática do aluguel para o próximo período, se houver fundos suficientes em sua conta MQL5.commnunity.
... Mas eu sei que isso não está atualizado, porque eu não tinha saldo na conta MQL5 e minha assinatura foi renovada debitando meu cartão (que foi o método que utilizei no primeiro pagamento):
Já no Contrato de Pagamento Recorrente do Site MQL5.com diz o seguinte:
3. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO "PAGAMENTOS RECORRENTES" E SUE MÉTODO DE ATIVAÇÃO
[ . . . ]
3.6. O primeiro pagamento e o registro bem-sucedido do Cartão Bancário na Conta Pessoal significam a aceitação pelo Usuário dos termos deste Contrato. Ao ativar o serviço "Pagamentos Recorrentes", o Usuário confirma sua permissão para debitar periodicamente os fundos à conta do Cartão Bancário e/ou Fundos salvos na conta MQL5, fundos esses cujo montante é emitido pela MetaQuotes Ltd, a partir do momento em que é ativado o serviço "Pagamentos Recorrentes" até à desativação do serviço de acordo com este Contrato.
4. VALIDEZ DO SERVIÇO "PAGAMENTOS RECORRENTES"
[ . . . ]
4.9. Caso os fundos sejam insuficientes na conta do Cartão Bancário para a próxima transferência, a MetaQuotes Ltd tem o direito de solicitar novamente o débito de dinheiro do Cartão Bancário ou o débito de Fundos salvos na conta MQL5.
Então, eu acredito que o sistema tentará debitar primeiro o cartão de crédito (caso tenha sido esse o método utilizado para o primeiro pagamento) e, apenas se o lançamento falhar, será feito um outro lançamento a débito da sua conta MQL5.
Mas isso não está totalmente claro para mim, então, se você também tiver ficado com dúvidas e precisar que isso seja totalmente esclarecido, sugiro entrar em contato com o Suporte Técnico: https://www.mql5.com/pt/contact. Caso você faça isso, por favor, se puder, compartilhe a resposta neste tópico para ajudar outros usuários com a mesma dúvida! 😊