MT5 build 2005 com problemas

Esta nova versão (build 2005 de 21 Fev 2019) bagunçou todo meu MT5. Indicadores deixaram de funcionar, a ordem das pastas ficaram invertidas...
resumindo: inviabilizou todo meu sistema. Sugiro que as atualizações deixem de se automático, caso contrário, fica prejudicado o MT5 a ponto de buscarmos outro sistema.

Alguém mais com problemas nessa versão? se possível relatem o ocorrido.

 
Bem-vindo à maravilha da Metaquotes, que tornam todos os usuários seus beta-testers... com dinheiro real...

Já falei inúmeras vezes no Fórum em Inglês...

A resposta foi: É assim mesmo.

Somos todos cobaias das novas versões do MT... Vem goela abaixo mesmo...

Uma beleza...

Não sei como não tomei esse update ainda. Estou no Build 1940/Nov 2018.

;)

 

Talvez alguém aqui tenha a versão antiga...

;)

 
Opa,

Tenho duas instâncias instaladas no meu PC,  uma que chamo de DEMO  e a outra para account(s) modo REAL que chamo de PRD.

A DEMO está ligada ao servidor da MODAL logada com account DEMO (obvio !!)  e  a instância foi atualizado para build 2005 logo cedo e deu tudo certo! 

A instância PRD está logada e rodando a buid 1940 e ainda não foi atualizada. Para saber, já fiz vários logons nas(s) nas três corretoras com as quais eu trabalho.

Uma única diferença entre as duas instâncias: A instância DEMO foi instalada usando o programa baixado da MetaQuotes a instância PRD foi instalada usando o programa baixado da XP.

Tenho para mim que quando a XP atualizar ou ajustar alguma coisa lá no servidor deles a minha instância de account REAL será atualizada. 

Bom, ainda tenho uns três fios de cabelo preto!!! 

Bom fds e até segunda!


Em Tempo: Já estamos na BUILD 2006 a M... Quotes é vapt-vupt.!

 

Meu MT5 é demo da XP e ocorreu de indicadores customizados (iCustom) deixaram de funcionar e outros erros...

Erros Build 2005
 

PQP!  Só porque eu falei!

Tomei o update 2006!

O Navigator ficou com as pastas em ordem ANalfabética!

:D

 

Fala sério... Isso não é profissional...

Latest Release Version...

Desenvolvo software há mais de 30 anos...

VSF!

 

Pra quem anda com problemas nas versões >1940:

Baixem o MT5 da ActivTrades. Ele continua na 1940.

A ActivTrades trabalha apenas com as versões consideradas estáveis do MT5.

Se a sua corretora fica atualizando assim que a MetaQuotes solta uma nova versão, reclame com a corretora ou verifique a pasta liveupdate e apague os arquivos que estiverem dentro dela.

Teoricamente, apenas o servidor da MetaQuotes que deveria atualizar para as versões betas, já o papel das corretoras é de fornecer atualizações apenas quando há uma versão estável.

Abs.

 
Olá Romeu... obrigado pela dica !! será que após baixado a versão 1940 eu consigo utilizar essa versão na corretora XP?
 
Agora atualizou para o Build 2006 porém o problema continua...Build 2006
