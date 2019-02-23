MT5 build 2005 com problemas
Esta nova versão (build 2005 de 21 Fev 2019) bagunçou todo meu MT5. Indicadores deixaram de funcionar, a ordem das pastas ficaram invertidas...
resumindo: inviabilizou todo meu sistema. Sugiro que as atualizações deixem de se automático, caso contrário, fica prejudicado o MT5 a ponto de buscarmos outro sistema.
Alguém mais com problemas nessa versão? se possível relatem o ocorrido.
Bem-vindo à maravilha da Metaquotes, que tornam todos os usuários seus beta-testers... com dinheiro real...
Já falei inúmeras vezes no Fórum em Inglês...
A resposta foi: É assim mesmo.
Somos todos cobaias das novas versões do MT... Vem goela abaixo mesmo...
Uma beleza...
Não sei como não tomei esse update ainda. Estou no Build 1940/Nov 2018.
;)
Talvez alguém aqui tenha a versão antiga...
;)
Opa,
Tenho duas instâncias instaladas no meu PC, uma que chamo de DEMO e a outra para account(s) modo REAL que chamo de PRD.
A DEMO está ligada ao servidor da MODAL logada com account DEMO (obvio !!) e a instância foi atualizado para build 2005 logo cedo e deu tudo certo!
A instância PRD está logada e rodando a buid 1940 e ainda não foi atualizada. Para saber, já fiz vários logons nas(s) nas três corretoras com as quais eu trabalho.
Uma única diferença entre as duas instâncias: A instância DEMO foi instalada usando o programa baixado da MetaQuotes a instância PRD foi instalada usando o programa baixado da XP.
Tenho para mim que quando a XP atualizar ou ajustar alguma coisa lá no servidor deles a minha instância de account REAL será atualizada.
Bom, ainda tenho uns três fios de cabelo preto!!!
Bom fds e até segunda!
Em Tempo: Já estamos na BUILD 2006 a M... Quotes é vapt-vupt.!
PQP! Só porque eu falei!
Tomei o update 2006!
O Navigator ficou com as pastas em ordem ANalfabética!
:D
Fala sério... Isso não é profissional...
Latest Release Version...
Desenvolvo software há mais de 30 anos...
VSF!
Pra quem anda com problemas nas versões >1940:
Baixem o MT5 da ActivTrades. Ele continua na 1940.
A ActivTrades trabalha apenas com as versões consideradas estáveis do MT5.
Se a sua corretora fica atualizando assim que a MetaQuotes solta uma nova versão, reclame com a corretora ou verifique a pasta liveupdate e apague os arquivos que estiverem dentro dela.
Teoricamente, apenas o servidor da MetaQuotes que deveria atualizar para as versões betas, já o papel das corretoras é de fornecer atualizações apenas quando há uma versão estável.
Abs.
