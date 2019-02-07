Pode isso Arnaldo? Problema 2 Execução no VPS diferente do local.

Executei o robô local e ele despreza a barra anterior ao dia atual. Ao executar no VPS ele trata a barra anterior como no exemplo abaixo.

Ele está pegando o valor do último candle do dia anterior e na execução local está correto.



 
potmoney:


Bom dia,

veja se as BUILD do MT5  estão iguais e também se a configuração ( Ctrl-O ) da aba Gráficos e da aba  Negociação estão iguais. Por último, veja se as duas plataformas estão com mesma versão de programa.

 
Rogerio Giannetti Torres:

Bom dia,

1966 vps
1940 local
Não entendI com o que comparar. 
Do meu programa sim. versão igual.
 
potmoney:
Bem a build 1966 é beta eu sugiro você re-instalar a build 1940. 

Comparar se os valores configurados na aba <Gráficos> estão iguais nas duas plataformas.

 
Rogerio Giannetti Torres:

Desculpe , mas continuo não entendendo. O gráfico é o mesmo. Como acessar o gráfico da vps?

Como volto para a build 1940 na vps?

 
potmoney:

... Acho que você não deu  CTRL-O para abrir a configuração do MT5 aí você vai entender.

... Baixa do site da sua corretora que certamente é a build 1940 e re-instalar!  Não faça a desinstalação é para instalar por cima.

 
Rogerio Giannetti Torres:

PRD

Comparo agora com qual? 

A do demo está igual.

 
potmoney:


Comparar a do  VPS com a  LOCAL !

 
Rogerio Giannetti Torres:

Como entro no gráfico da vps?

Mas o problema não está na versão local. O problema está na versão da vps.  Na hora de instalar, tinha que ter uma opção de escolha de qual build você quer.

Obs.: Não sei se foi falha ou se o gráfico local sobrepõe o da vps, mas vi uma diferença entre eles e depois sumiu. Parece que existe um candle inicial que aparece as 9:45 o qual faz parte do trade do dia. Estava duplicado com o do dia anterior (18:05). Para quem precisa controlar o candle inicial , isso faz muita diferença. 

Mais um dia perdido. Amanhã outro dia perdido(feriado SP). 

Ter pessoas ajudando é muito bom, mas precisa ter um responsável pelo serviço VPS.

Agradeço a ajuda. Se puderem ajudar mais , agradeço.

 
potmoney:

Como é que você rodou o testador de estratégia no VPS?

 
Rogerio Giannetti Torres:

@Rogerio Giannetti Torres, boa noite! Onde verifico qual a buil de meu terminal?

Grato.

