Pode isso Arnaldo? Problema 2 Execução no VPS diferente do local.
Bom dia,
veja se as BUILD do MT5 estão iguais e também se a configuração ( Ctrl-O ) da aba Gráficos e da aba Negociação estão iguais.
Bem a build 1966 é beta eu sugiro você re-instalar a build 1940.
Comparar se os valores configurados na aba <Gráficos> estão iguais nas duas plataformas.
Desculpe , mas continuo não entendendo. O gráfico é o mesmo. Como acessar o gráfico da vps?
Como volto para a build 1940 na vps?
Desculpe , mas continuo não entendendo. O gráfico é o mesmo. Como acessar o gráfico da vps?
Como volto para a build 1940 na vps?
... Acho que você não deu CTRL-O para abrir a configuração do MT5 aí você vai entender.
... Baixa do site da sua corretora que certamente é a build 1940 e re-instalar! Não faça a desinstalação é para instalar por cima.
... Acho que você não deu CTRL-O para abrir a configuração do MT5 aí você vai entender.
... Baixa do site da sua corretora que certamente é a build 1940 e re-instala! Não faça a desinstalação é para instalar por cima.
PRD
Comparo agora com qual?
A do demo está igual.
PRD
Comparo agora com qual?
A do demo está igual.
Comparar a do VPS com a LOCAL !
Comparar a do VPS com a LOCAL !
Como entro no gráfico da vps?
Mas o problema não está na versão local. O problema está na versão da vps. Na hora de instalar, tinha que ter uma opção de escolha de qual build você quer.
Obs.: Não sei se foi falha ou se o gráfico local sobrepõe o da vps, mas vi uma diferença entre eles e depois sumiu. Parece que existe um candle inicial que aparece as 9:45 o qual faz parte do trade do dia. Estava duplicado com o do dia anterior (18:05). Para quem precisa controlar o candle inicial , isso faz muita diferença.
Mais um dia perdido. Amanhã outro dia perdido(feriado SP).
Ter pessoas ajudando é muito bom, mas precisa ter um responsável pelo serviço VPS.
Agradeço a ajuda. Se puderem ajudar mais , agradeço.
Como entro no gráfico da vps?
Como é que você rodou o testador de estratégia no VPS?
Bem a build 1966 é beta eu sugiro você re-instalar a build 1940.
Comparar se os valores configurados na aba <Gráficos> estão iguais nas duas plataforma
@Rogerio Giannetti Torres, boa noite! Onde verifico qual a buil de meu terminal?
Grato.
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Executei o robô local e ele despreza a barra anterior ao dia atual. Ao executar no VPS ele trata a barra anterior como no exemplo abaixo.
Ele está pegando o valor do último candle do dia anterior e na execução local está correto.