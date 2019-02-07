Pode isso Arnaldo? Problema 2 Execução no VPS diferente do local. - página 2
Como é que você rodou o testador de estratégia no VPS?
@Rogerio Giannetti Torres, boa noite! Onde verifico qual a buil de meu terminal?
Grato.
Quando vc rodar um teste, click na aba diário. Lá tem a versão.
Valeu man! Consegui!
[ ]'s
1966 vps
Já mudaram a build beta para 1979 na VPS do metatrader.
Não me lembro de autorizar teste de versão beta.
Alguém vai devolver meu dinheiro?
Um absurdo isso.
Pergunta se quer testar pelo menos.
NÃO RECOMENDO VPS DO METATRADER.
Alguém indica uma VPS com build fixa?
A azure é muito cara.
A localweb não sabem informar se roda metatrader.
tá difícil.
Olá Potmoney
veja a documentação sobre o VPS FOREX lá tem uma explicação "detalhada" sobre o que é VPS.
A localweb presta um serviço convencional de VPS onde a máquina real é virtualizada de 2 a sei lá quantos SO virtuais, isso é para nós pobres mortais que queremos pagar pouco por uma VPS.
Bom, em resumo é pagar para ver, não tem jeito! Basta contratar a VPS, instalar o MT5 e rodar o BOT. A propósito você já conhece o AWS?
Também não consegui olhar. O problema não está na vps , está no troca troca de build beta
Também não consegui olhar. Também o que ? Não entendi!
O problema não está na vps , está no troca troca de build beta ==> Isso vai acabar quando você contratar outra VPS, pois a atualização só será feita para BUILD BETA se você quiser, pois a máquina é sua.
@Rogerio Giannetti Torres, boa noite! Onde verifico qual a buil de meu terminal?
Grato.
Clica na aba Ajuda>Sobre. Abrirá isto: