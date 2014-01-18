Dúvidas Gerais

Ola pessoal,

pequena duvida, na otimização estou conseguindo otimizar somente 16 parâmetros ao mesmo tempo...tem algum segredo ou tem essa limitação mesmo ?  

 
Richer, até onde eu saiba não existem limitações no MT5 quanto ao número de parâmetros simultâneos, que erro está aparecendo?
 
...

 

Figurelli,

Entao, eu não consigo selecionar mais parâmetros...olha a imagem.

 
Richer, com a imagem ficou fácil o diagnóstico, note que a limitação que você está comentando é a de número de parâmetros exibidos simultaneamente na janela de otimização, mas na prática todos parâmetros que você selecionou para otimizar estão sendo processados, é apenas uma limitação de colunas exibidas, provavelmente para limitar a memória utilizada e performance do otimizador.
 

Figurelli,

 Muito obrigado, realmente é isso mesmo. :)

 
Ótimo Richer, de nada, olhando a imagem percebo também que tens várias telas abertas com o mesmo ativo, se foram geradas automaticamente pelo provador de estratégia podes desativar essa opção pelo menu da janela de resultados.
 

Figurelli,

isso sempre me irrito...mas nunca procurei uma solução, onde fica isso?  procurei aqui não encontrei :/

 
Richer, esse recurso é relativamente recente no MT5, por isso não é muito conhecido, mas deve ter sido criado justamente porque não é muito prático.

Para remover, desabilite o Abrir Gráfico Automaticamente, como abaixo. A qualquer momento podes chamar o gráfico utilizando a opção imediatamente abaixo no menu (Abrir Gráfico).

 

Bom dia

Alguem me pode explicar o seguinte:

Estou a seguir um trader , e sem o trader dar qualquer ordem o sistema vende as minhas posições e de seguida compra outra vez.

Exemplo em baixo.

Será que podem explicar porque acontece isto.

Obrigado 

 

MATOSMAR:

Será que podem explicar porque acontece isto.

Matosmar, minha sugestão é utilizares o fórum em Signals : Ask & Say Anything & Everything About MQL5 Trading Signals e o link em Perguntas Mais Frequentes sobre o serviço de Sinais para ajudar nisso.

Seja como for, já que o tópico é dúvidas gerais, vamos ver se a comunidade em português pode ajudar em algo.

Parece um sinal MT4. Você está copiando para uma plataforma MT4 ou MT5? Está utilizando nesse processo algum outro programa de espelhamento dos trades ou apenas o serviço de sinais?

Figurelli,

Obrigado, essa dica foi muito boa 

