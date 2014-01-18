Dúvidas Gerais
Ola pessoal,
pequena duvida, na otimização estou conseguindo otimizar somente 16 parâmetros ao mesmo tempo...tem algum segredo ou tem essa limitação mesmo ?
Figurelli,
Muito obrigado, realmente é isso mesmo. :)
Figurelli,
Muito obrigado, realmente é isso mesmo. :)
Figurelli,
isso sempre me irrito...mas nunca procurei uma solução, onde fica isso? procurei aqui não encontrei :/
Figurelli,
isso sempre me irrito...mas nunca procurei uma solução, onde fica isso? procurei aqui não encontrei :/
Para remover, desabilite o Abrir Gráfico Automaticamente, como abaixo. A qualquer momento podes chamar o gráfico utilizando a opção imediatamente abaixo no menu (Abrir Gráfico).
Bom dia
Alguem me pode explicar o seguinte:
Estou a seguir um trader , e sem o trader dar qualquer ordem o sistema vende as minhas posições e de seguida compra outra vez.
Exemplo em baixo.
Será que podem explicar porque acontece isto.
Obrigado
|2014-01-13 10:17:35
|FLive
|-20.48 EUR
|13293.56 EUR
|2014-01-13 10:17:34
|FLive
|-303.60 EUR
|13314.04 EUR
|2014-01-13 10:17:34
|FLive
|5.72 EUR
|13617.64 EUR
|2014-01-13 10:17:32
|to #28377156
|-279.14 EUR
|13611.92 EUR
|2014-01-13 10:17:18
|FLive[tp]
|18.39 EUR
|13891.06 EUR
|2014-01-13 02:06:11
|from #28333406
|-86.76 EUR
|13872.67 EUR
|2014-01-13 02:06:09
|from #28333405
|-86.76 EUR
|13959.43 EUR
|2014-01-13 02:05:43
|from #28336161
|9.56 EUR
|14046.19 EUR
|2014-01-10 15:30:22
|to #28344347
|-6.87 EUR
|14036.63 EUR
|2014-01-10 15:30:21
|to #28344341
|-6.47 EUR
|14043.50 EUR
|2014-01-10 15:30:20
|to #28344330
|-15.66 EUR
|14049.97 EUR
|2014-01-10 15:30:05
|FLive[tp]
|249.36 EUR
|14065.63 EUR
|2014-01-10 15:29:22
|FLive[tp]
|188.96 EUR
|13816.27 EUR
|2014-01-10 12:28:50
Será que podem explicar porque acontece isto.
Matosmar, minha sugestão é utilizares o fórum em Signals : Ask & Say Anything & Everything About MQL5 Trading Signals e o link em Perguntas Mais Frequentes sobre o serviço de Sinais para ajudar nisso.
Seja como for, já que o tópico é dúvidas gerais, vamos ver se a comunidade em português pode ajudar em algo.
Parece um sinal MT4. Você está copiando para uma plataforma MT4 ou MT5? Está utilizando nesse processo algum outro programa de espelhamento dos trades ou apenas o serviço de sinais?
- www.mql5.com
Figurelli,
Obrigado, essa dica foi muito boa
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Ola pessoal,
pequena duvida, na otimização estou conseguindo otimizar somente 16 parâmetros ao mesmo tempo...tem algum segredo ou tem essa limitação mesmo ?