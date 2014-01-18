Dúvidas Gerais - página 2
Pessoal,
remote agent,
estou tentando conectar, mas sempre fica (connecting)
eu acho que não esta executando nada no remote agent...:/
alguma ideia ?
Você abriu as portas 2.000-2.007 no firewall do computador remoto ?
Obrigado
Era o anti-vírus bloqueando
problema resolvido :)