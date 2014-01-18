Dúvidas Gerais - página 2

Pessoal,

 

remote agent,

estou tentando conectar, mas sempre fica (connecting) agent

 

eu acho que não esta executando nada no remote agent...:/

alguma ideia ? 

 
Você abriu as portas 2.000-2.007 no firewall do computador remoto ?
 
Você abriu as portas 2.000-2.007 no firewall do computador remoto ?

Obrigado

Era o anti-vírus bloqueando

problema resolvido  :)

