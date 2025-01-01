DocumentaçãoSeções
MathRandomChiSquare

Gera um número pseudo-aleatório distribuído de acordo com a distribuição qui-quadrado com parâmetro nu. Em caso de erro, retorna NaN.

double  MathRandomChiSquare(
   const double  nu,            // parâmetro de distribuição (número de graus de liberdade)
   int&          error_code     // variável para registro do código de erro
   );

Gera um número pseudo-aleatório distribuído de acordo com a distribuição qui-quadrado com parâmetro nu. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a rchisq() no R.

bool  MathRandomChiSquare(
   const double  nu,             // parâmetro de distribuição (número de graus de liberdade)
   const int     data_count,     // número de dados necessários
   double&       result[]        // matriz com os valores dos números pseudo-aleatórios
   );

Parâmetros

nu

[in]  Parâmetro de distribuição (número de graus de liberdade).

error_code

[out]  Variável para registro do código de erro.

data_count

[out]  Número de dados necessários.

result[]

[out]  Matriz para obter os valores dos números pseudo-aleatórios.