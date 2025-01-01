- MathProbabilityDensityChiSquare
Gera um número pseudo-aleatório distribuído de acordo com a distribuição qui-quadrado com parâmetro nu. Em caso de erro, retorna NaN.
double MathRandomChiSquare(
Gera um número pseudo-aleatório distribuído de acordo com a distribuição qui-quadrado com parâmetro nu. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a rchisq() no R.
bool MathRandomChiSquare(
Parâmetros
nu
[in] Parâmetro de distribuição (número de graus de liberdade).
error_code
[out] Variável para registro do código de erro.
data_count
[out] Número de dados necessários.
result[]
[out] Matriz para obter os valores dos números pseudo-aleatórios.